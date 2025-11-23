La UGR expande su oferta académica con carreras presenciales y a distancia

Con varias sedes en la provincia, la Universidad del Gran Rosario acaba de sumar la licenciatura en agrotecnología, con título intermedio y cursado a distancia

Se acerca el fin de año y para muchos es tiempo de comenzar a decidir qué carrera estudiar en 2026. Ya sea que estén terminando el secundario o que sean trabajadores que quieran obtener su título de grado para seguir profesionalizándose, lo cierto es que la Universidad del Gran Rosario ( UGR ) se presenta como una opción con su amplia oferta académica, que supera las 40 carreras.

En diálogo con LT8 , Carolina Tasile, directora de la sede Venado Tuerto de la UGR, dio detalles de la ambiciosa propuesta de la casa de altos estudios, que busca responder tanto a los deseos de los futuros estudiantes como a la demanda del mercado laboral actual.

"Hoy ya no pensamos en generar propuestas académicas solo para quienes egresan del nivel medio, sino en un estudiante que va cambiando y que no necesariamente tiene 17 o 18 años, sino que ya está trabajando, tiene un título y quiere seguir profesionalizándose", señaló Tasile.

En este sentido, Tasile señaló que la gran novedad es la licenciatura en agrotecnología, una carrera con título intermedio y cursado a distancia, que se suma a las tradicionales que ofrece la UGR, donde kinesiología es la de mayor demanda.

La UGR y una apuesta a la vanguardia

En el marco de la búsqueda por ofrecer planes de estudio innovadores, la UGR lanzó la licenciatura en agrotecnología. Esta nueva carrera, considerada como "innovadora para toda Latinoamérica", iniciará su cursado en 2026 y busca combinar el sector agropecuario con las herramientas de la tecnología moderna.

El plan de estudios de cuatro años, ofrecido en modalidad completamente a distancia, permitirá a los profesionales adquirir conocimientos en inteligencia artificial, robótica y ciencia de datos, entre otras competencias. Además, la carrera incorpora un título intermedio a los dos años, que busca responder a la necesidad actual de los estudiantes de ingresar al ámbito laboral en un plazo más breve.

Kinesiología: la más consultada y actualizada

Si bien la oferta es muy vasta e incluye áreas como salud, educación, ciencias sociales, seguridad y diseño, Tasile destacó a la licenciatura en kinesiología y fisiatría como la carrera con mayor nivel de consulta y demanda.

"Esa es la carrera que más consultas tiene y hemos generado una modificación del plan de estudios que también se acortó a cuatro años. No es solo la duración, sino que es una propuesta completamente disruptiva, muy a tono con las demandas actuales del sistema de salud y que viene a vincular directamente al grado con el posgrado", explicó la directora.

A su vez, la UGR continúa fortaleciendo el espacio de tecnologías, con propuestas en ciencia de datos y programación, confirmando que estas son herramientas esenciales en el presente.

Expansión territorial y modalidad de cursado

La Universidad del Gran Rosario cuenta con una expansión significativa en la provincia y la región. Además de sus sedes en Rosario y Venado Tuerto, tiene presencia en la ciudad de Santa Fe, Funes y Marcos Juárez (Córdoba), y se anunció la próxima apertura de una sede en la Ciudad de Buenos Aires.

La flexibilidad de la modalidad a distancia (o virtual) permite sortear la necesidad de traslado, combinando encuentros sincrónicos con material asincrónico. Asimismo, la universidad ofrece cursos cortos, autogestivos y asincrónicos, ideales para adquirir herramientas específicas en cualquier momento del año.

La UGR se encuentra en el período de inscripción para el próximo ciclo lectivo, que se extiende hasta el mes de marzo. Los interesados pueden inscribirse durante todo el verano (incluyendo enero y febrero) sin inconvenientes. Para obtener información detallada sobre las más de 40 carreras, se invita a ingresar al sitio web oficial ugr.edu.ar o acercarse a cualquiera de las sedes de la universidad.