La Capital | Policiales | Narcomenudeo

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

En una causa por asociación ilícita un joven contó como, con 14 años, comenzó a vender drogas para una banda que operaba en Rosario y localidades cercanas

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

22 de noviembre 2025 · 10:00hs
Parte de los elementos secuestrados a la banda del Viejo González dedicada al narcomenudeo en Rosario

Parte de los elementos secuestrados a la banda del Viejo González dedicada al narcomenudeo en Rosario, Capitán Bermúdez, Carcarañá y otras localidades. 

El pasado 14 de noviembre fueron imputados tres hombres como parte de una asociación ilícita liderada por Walter "Viejo" González, un recluso que desde prisión estuvo a la cabeza de varias bandas criminales. En agosto pasado lo acusaron por liderar un grupo desde la cárcel de Piñero y por instigar el ataque a un colectivo del Servicio Penitenciario en marzo de 2024. En esa causa aparece la declaración de un joven que da cuenta de cómo, siendo menor, se convirtió en "soldadito" del grupo dedicado, entre otros ilícitos, al narcomenudeo en Rosario, Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Carcarañá.

El chico, de quien se reserva su identidad por seguridad, contó que tenía 14 años cuando lo contactaron por Instagram. Le escribió un conocido que estaba preso y lo invitó a trabajar para él. "Yo acepté porque en ese tiempo estaba apartado de mi mamá y de mi papá, porque estaba perdido en la droga", detalló y habló de "rencor" porque su madre "hace 14 años que trabaja y nunca pudo progresar". Le ofrecieron, según recordó, dinero, zapatillas y un celular. "Para que tenga los contactos de toda la zona, de los que se drogan en la zona, que serían los clientes", contó.

>> Leer más: Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Uno de los adultos con los que solía mantener contacto era Joaquín Zapata, de 23 años, detenido el 6 de noviembre pasado junto a otras personas que una semana después el fiscal Federico Rébola imputó como parte de la banda del Viejo González. Sebastián Torilla, de 26 años, y Ayelén Irala, de 29 años, son los otros dos acusados por asociación ilícita, tenencia de estupefacientes, tenencia de arma y extorsión. En la causa, además de González, ya hay otras once personas imputadas.

Menores en el narcomenudeo

Entre las evidencias presentadas en la imputación hay testimonios que dan cuenta de las dinámicas, en general rústicas y violentas, de las organizaciones barriales dedicadas a la venta de droga. En el último eslabón de la cadena, que como demuestra esta causa comprende también un mando desde la cárcel de Piñero, aparecen menores de edad que son atraídos hacia el narcomenudeo a cambio de beneficios que representan mucho más de lo que ellos pueden obtener por otras vías.

El relato de este chico, que se acercó a la banda con 14 años, está signado por la vulnerabilidad social que de alguna manera allana el camino para que se de este tipo de vínculos con organizaciones criminales. "Siempre me echaban de la escuela y me sentía re solo. Yo a los 12 años robaba celulares. El rencor que yo tenía era que mi mamá es re humilde, ella hace 14 años que trabaja y nunca pudo progresar. Nosotros no teníamos ni para comer", contó.

>> Leer más: Menores y delito: una discusión que va más allá de la edad de punibilidad

"Yo empecé a vender y empecé a hacer plata, empecé a agarrar clientes. En el búnker éramos dos personas por turno y trabajábamos 12 horas cada uno", recordó. Además de vender drogas hacía mandados como el traslado del dinero que recaudaba la organización. Pero en su testimonio también aparecen señales de un fenómeno que suele agravar la situación de los jóvenes que participan en este estamento del negocio: el consumo problemático de sustancias.

"Cuando yo vendía consumía más de lo que ganaba", contó el joven. En ese marco, con el fin de obtener más dinero, accedió a vender en un punto de venta de Carcarañá donde le descontaban lo que consumía. "En ese búnker vendían alrededor de 6 millones de pesos y a nosotros nos daban 150 mil por semana. Como yo me tenía que pagar el remis, más lo que consumía, me volvía con 30 mil pesos por semana", recordó el chico.

Salir a tiempo

Desde el comienzo este chico fue atraído bajo promesas de beneficios materiales. Tal como contó: por algo de dinero, un par de zapatillas y un celular. Después entendió que buscaban a chicos como él porque a los administradores del lugar les convenía por distintos motivos. "A ellos les servía tener gente consumidora porque gastaban menos plata", explicó tiempo después.

>> Leer más: Adolescentes en bandas criminales: la disputa que el Estado va perdiendo

"Me decían que si yo quedaba pegado me iban a pagar el abogado", contó el chico. Así como él fue destinado a la venta, otros menores eran ubicados en inmediaciones de los puntos de venta de drogas para hacer de "satélites". " "Hay personas que cuando ven a la policía empiezan a tocar silbatos para que se alerten (los vendedores)", describió. Acaso una dinámica histórica que permanece a pesar de haber sido detallada en muchísimas causas. Lo graficó muy claro este chico: "Ese punto de venta está hace como 15 años y sigue funcionando actualmente. Varias veces lo allanaron. Entonces se empezó a vender en la vereda".

El vínculo de este joven con los miembros de la organización se tensó con varios hechos violentos que incluyeron el asesinato en junio de 2024 de quien por entonces era su suegro. También le usurparon su casa debido a las deudas que había acumulado con los administradores del punto de venta. Pudo salir a tiempo, por medio de su madre y una denuncia que de alguna manera logró ponerlo a resguardo.

Noticias relacionadas
Tras la caída de Brian Bilbao con una carga de 956 kilos de cocaína, ahora cayó un abogado investigado por lavado de dinero. 

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

La prisión preventiva se prorrogó en el Centro de Justicia Penal.

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Los policías habían sido detenidos el 17 de noviembre.

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

La avioneta que fue hallada en un campo en jurisdicción de Curupaity, en el departamento San Cristóbal, en el norte provincial. 

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newells y Central por tabla anual

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newell's y Central por tabla anual

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Lo último

Comenzó la construcción del nuevo edificio de la escuela secundaria de Roldán

Comenzó la construcción del nuevo edificio de la escuela secundaria de Roldán

La venganza como hipótesis de la causa del asesinato de un albañil en la zona sudoeste

La venganza como hipótesis de la causa del asesinato de un albañil en la zona sudoeste

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

En una causa por asociación ilícita un joven contó como, con 14 años, comenzó a vender drogas para una banda que operaba en Rosario y localidades cercanas

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Por Ariel Etcheverry

LA CIUDAD

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo
La Ciudad

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados
La Ciudad

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newells y Central por tabla anual

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newell's y Central por tabla anual

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Ovación
Central: del festejo del título al cueste lo que cueste el domingo en la cancha, con el once probable
Ovación

Central: del festejo del título "al cueste lo que cueste" el domingo en la cancha, con el once probable

Central: del festejo del título al cueste lo que cueste el domingo en la cancha, con el once probable

Central: del festejo del título "al cueste lo que cueste" el domingo en la cancha, con el once probable

Asociación Rosarina de Fútbol: Mitre llegó a primera y Pérez sigue de festejo

Asociación Rosarina de Fútbol: Mitre llegó a primera y Pérez sigue de festejo

Newells: entre técnicos y mánagers, el ciclo Astore probó con 20 nombres y casi nada funcionó

Newell's: entre técnicos y mánagers, el ciclo Astore probó con 20 nombres y casi nada funcionó

Policiales
La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Te hice pica, un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

"Te hice pica", un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

La Ciudad
Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Por Ariel Etcheverry

LA CIUDAD

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón
Ovación

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Oliveros: cuatro heridos leves tras derrumbarse parte de un galpón en demolición
La Región

Oliveros: cuatro heridos leves tras derrumbarse parte de un galpón en demolición

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca
Policiales

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones
La Ciudad

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos
Policiales

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes
Policiales

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe
POLICIALES

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008
La Ciudad

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa
Policiales

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

Detenido cuando robaba una placa de bronce del Banco Nación de barrio Alberdi
POLICIALES

Detenido cuando robaba una placa de bronce del Banco Nación de barrio Alberdi

Llega el Gran Día de McDonalds: la jornada solidaria para transformar realidades
Información General

Llega el "Gran Día" de McDonald's: la jornada solidaria para transformar realidades

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia
Policiales

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres
La Ciudad

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres