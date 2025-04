"La Peña de Morfi" no tiene respiro: del legado de Rozín al escándalo permanente

Incluso, en octubre del año pasado, la vidente Aristida Genes advirtió sobre los “oscuros secretos” que rodean al programa y confirmó una “maldición” en torno a quienes toman la posta de la conducción. “Es preocupante e impresionante eso que pasa, los chicos que trabajan ahí salen con dolor de cabeza cuando terminan de trabajar”, sostuvo y dio el consejo de hacer una limpieza energética con urgencia en el lugar", había comentado la vidente en su momento. Así, entre éxitos musicales y platos argentinos, La Peña de Morfi continúa al aire cada domingo, pero también con un historial de conflictos que parece no darle tregua.

A continuación, uno a uno los escándalos de La Peña de Morfi.

La caída de Jey Mammon

Tras la muerte del periodista Gerardo Rozín, quien fue el productor y conductor de La Peña de Morfi por más de 8 años, Telefe decidió mantener vigente el programa y apostó a un nuevo conductor que esté a la altura de las circunstancias.

En mayo de ese mismo año, el humorista Jey Mammon se puso al frente del programa de cocina y show musical. Junto a él, continuó Jesica Cirio quien había acompañado a Rozin desde 2017 como co-conductora. Sin embargo, las expectativas puestas en Mammon se desmoronaron rápidamente: tras apenas una emisión al aire, se vio envuelto en un escándalo mediático que lo apartó de la televisión argentina.

El conductor fue denunciado por Lucas Benvenuto, quien en 2020 lo acusó de abuso sexual infantil. Según Benvenuto, tenía 14 años cuando comenzó su relación con Mammon, quien en ese momento tenía 32. La denuncia sacudió al mundo del espectáculo y derivó en una ola de declaraciones cruzadas. Frente a ello, Telefe decidió apartar a Mammon de la conducción.

Desde entonces, el humorista se mantuvo alejado del ojo público. No obstante, trascendió que el conductor habría iniciado un reclamo legal contra el canal, en el que exigió una millonaria compensación por haber sido desplazado.

Embed

>>Leer más: Jey Mammon le reclamará una fortuna a Telefe

La renuncia de Jésica Cirio

Luego de la salida de Jey Mammon del programa, fue Georgina Barbarossa quien asumió el rol de conductora principal de La Peña de Morfi. Una vez más, estuvo acompañada por Jesica Cirio, quien se mantuvo firme en la co-conducción, a pesar de los vaivenes y cambios en el equipo. Sin embargo, en febrero de 2024, luego de siete años al frente del programa, Cirio anunció su renuncia definitiva.

La conductora, que había compartido pantalla con Gerardo Rozín y atravesado al aire el escándalo que involucró a Jey Mammon, dejó su lugar en medio de una fuerte controversia relacionada con su vida personal y amorosa. Su retiro se dio tras la viralización de imágenes de su exesposo, Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete bonaerense, disfrutando de un yate de lujo en Marbella junto a la modelo Sofía Clerici. Las imágenes dieron paso a una investigación judicial que puso a Cirio bajo el foco mediático y judicial.

En ese contexto, la propia Jésica se refirió al tema durante una emisión en vivo del programa. “En principio fui feliz, en los últimos momentos la relación fue decayendo por no tener tiempos cada uno o porque quizás empecé a notar cosas en él que ya no me hacían bien, cosas de nuestra intimidad que no me hacía bien y no me daban seguridad y en ese momento decidí irme” había comentado la co-conductora en un mano a mano íntimo con Barbarrosa.

Embed

Meses más tarde, la co-conductora confirmó su salida definitiva del ciclo a través de sus redes sociales. Desde sus historias de Instagram,escribió: "Hace tiempo que venimos conversando con el equipo de Telefe y de Corner la posibilidad de cerrar este recorrido profesional. Es tiempo de pensar nuevas ideas y evaluar futuros proyectos junto al canal. Creemos que es un gran momento para dar ese paso. Se vendrán nuevos desafíos que me tienen muy entusiasmada. ¡Ni bien tenga novedades se las cuento!".

>>Leer más: Jesica Cirio anunció que deja la conducción de La Peña de Morfi

El inesperado despido de Rodrigo Cascón

La peña de Morfi en un corto periodo de tiempo pasó por un largo desfile de conductores. Tras la muerte de Gerardo Rozín, le continuó ciclo Jey Mammon, Georgina Barbarossa, Diego Leuco y, desde abril de 2023 con el inicio de una nueva temporada, Lizy Tagliani se sumó como figura estable al frente del programa.

Ahora bien, a pesar de los cambios en la conducción, el equipo de cocineros y humoristas se mantuvo firme, sosteniendo la esencia del clásico de los domingos al mediodía. Sin embargo, a comienzos de 2025, un nuevo escándalo sacudió al programa de Telefe. Rodrigo, uno de los cocineros históricos del ciclo, fue despedido sin previo aviso y en medio de rumores sobre internas con el equipo y falta de dinámica en el aire.

El propio chef rompió el silencio en un programa de espectáculos de El Trece y compartió su malestar por lo sucedido.

“Este año los directivos del canal tomaron la decisión de que no querían que yo siga. Sentí una decepción porque durante muchos años contaron conmigo para muchos proyectos. Siempre hubo buena predisposición de los dos lados y no me esperaba esta decisión. Me quedé en pampa y la vida.", había comentado Rodrigo tras su despido.

Embed

>>Leer más: Incómodo momento en La Peña de Morfi por un cartel que pidió por la vuelta de Jey Mammon

El escándalo de Lizy Tagliani

Recientemente otro escándalo se desató en La Peña de Mofi que parece confirmar las visiones de Aristida Genes. Lizy Tagliani se vio envuelta en una nueva polémica mediática. Todo comenzó cuando Marcela Tauro, invitada al programa de Yanina Latorre, reveló que años atrás descubrió mensajes íntimos que Lizy le habría enviado por Instagram a su pareja, Martín Bisio. “Me sorprendió y me dolió, porque teníamos muy buena relación”, expresó Tauro.

La controversia no quedó ahí. A raíz de estas declaraciones, Viviana Canosa salió a respaldar a Tauro y acusó públicamente a Lizy de haberle robado dinero de su cartera cuando trabajaba como su peluquera. “Nunca lo conté, pero un día la vi sacando plata de mi cartera. Le pedí que se fuera de mi casa y nunca entendí por qué me hacía eso”, contó la conductora.

Aunque, por el momento, la conductora no fue desplazada del ciclo, Lizy rompió el silencio desde La Peña del Morfi y en un extenso descargo en vivo negó todas las acusaciones.

Embed

>>Leer más: El escándalo que envuelve a Lizy Tagliani: una historia de robos, traiciones y delitos