"Quedate": más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

Hasta el 19 de diciembre continuarán las instancias de acompañamiento pedagógico a alumnos que necesiten aprobar espacios curriculares al cierre del ciclo lectivo y definir las calificaciones finales

A un mes de iniciado el programa “Quedate”, de tutorías presenciales para estudiantes de escuelas secundarias impulsado por el Ministerio de Educación de la provincia, más de 2 mil estudiantes participan de la iniciativa en las 113 sedes habilitadas -entre escuelas y sedes no escolares- a lo largo y ancho de toda la provincia con el objetivo de fortalecer la trayectoria escolar, aprobar espacios curriculares al cierre del ciclo lectivo y definir las calificaciones finales.

Al respecto, el ministro José Goity expresó que “es importante que más de 2 mil estudiantes puedan aprovechar estos espacios que están pensados específicamente para reforzar aprendizajes y acreditar saberes en el cierre del año”. Además, el funcionario aseguró que por impulso del gobernador Maximiliano Pullaro, este dispositivo de tutorías presenciales -que continuará hasta el 19 de diciembre- constituye una herramienta de acompañamiento que brinda apoyo escolar gratuito para estudiantes que actualmente están cursando su escolaridad secundaria y necesitan acompañamiento pedagógico”.

Finalmente, indicó que “las sedes no escolares amplían las posibilidades de participación, ofrecen dinámicas y tiempos que favorecen la continuidad y permanencia en el sistema educativo”.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Secundaria, Mariela Bosio , afirmó que “desde el inicio de las tutorías, los estudiantes vienen participando con gran dedicación en estos espacios de apoyo que incluyen áreas como Matemática, Lengua, Inglés, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y son acompañados por el trabajo de los docentes que forman parte del programa”.

En primera persona

Milagros, estudiante de la ciudad de Santa Fe expresó que “con las clases de apoyo hemos mejorado mucho y eso se ve en las notas que fuimos obteniendo y agradecemos a los docentes y profesores que nos guían y nos ayudan para que podamos mejorar los aprendizajes y aprobar las materias”.

Por su parte, Agustina alumna de la localidad de Recreo manifestó que “gracias a estas clases podemos tener apoyo escolar para reforzar las materias y no tener que rendir. Muchas veces nuestros padres no tienen el dinero para mandarnos a una maestra particular y poder venir y compartir con amigos en bibliotecas, clubes y también en las escuelas y que nos ayuden los profes es mucho. Yo estoy feliz”.

Sobre el “Quedate”

“Quedate” es un programa de tutorías en el nivel secundario para estudiantes de escuelas de gestión oficial y privada con espacios curriculares pendientes de aprobación. El objetivo de estas tutorías es brindarles a los alumnos herramientas de apoyo para que puedan regularizar su situación escolar y rendir las materias que adeudan en las próximas mesas de exámenes. Está diseñado para su implementación en dos modalidades: virtual y presencial.

Cabe destacar que las tutorías presenciales “Quedate” se caracterizan por su flexibilidad y personalización, ya que no requieren un cursado sistemático, sino que se organizan según las necesidades que presenta cada estudiante. En el marco de la estrategia de cobertura territorial, las tutorías se desarrollan en instituciones educativas seleccionadas (sedes escolares) y en esta ocasión, se sumaron sedes no escolares que funcionan en bibliotecas, clubes y vecinales de distintas localidades de la provincia.

La decisión se concretó a partir de experiencias previas de tutorías desarrolladas en espacios alternativos que fueron muy convocantes para los estudiantes y de esta manera se extendió el acompañamiento académico a entornos comunitarios y territoriales

Las sedes y los horarios se pueden consultar en este link y también en las escuelas donde asisten los estudiantes.