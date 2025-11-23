La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un "anticipo" del verano

La temperatura máxima rondaría los 28º, el martes subiría a 31º y el miércoles podría trepar hasta los 34º

23 de noviembre 2025 · 23:27hs
El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un anticipo del verano

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario cielo algo nublado y una temperatura máxima de 28º, que seguiría en ascenso los días siguientes para llegar a 31º el martes y a 34º el miércoles.

El lunes arranca despejado y con 13º en la madrugada, subiendo a 22º en la mañana, ya con el cielo algo nublado. Para la tarde se espera una máxima de 28º, todavía con unas pocas nubes, mientras que por la noche los registros no bajarían de 23º. La jornada empezaría con ráfagas de viento de hasta 50 km/h, aunque en la mañana solamente habría viento moderado del norte, que después del mediodía sería apenas leve.

El martes estaría entre despejado y algo nublado, con las marcas en aumento: 31º de máxima y 17º de mínima.

Para el miércoles anticipan una máxima de 34º y la mínima manteniéndose en 17º, con cielo algo nublado cambiando a parcialmente nublado.

El jueves tiene previsiones de cielo parcialmente nublado, la máxima en descenso (31º) y la mínima en alza (20º).

Para el viernes pronostican registros de entre 27º y 21º, con posibilidades de tormentas aisladas entre la tarde y la noche.

El sábado estaría mayormente nublado y con los termómetros en descenso: 26º de máxima y 19º de mínima.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: un viernes con mejoras pero con temperatura en baja

El tiempo en Rosario: un viernes con mejoras pero con temperatura en baja

jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes

Jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes

el tiempo en rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo

el tiempo en rosario: vuelve el calor en un martes despejado

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Ver comentarios

Las más leídas

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Central perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante y quedó eliminado del Clausura 2025

Central perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante y quedó eliminado del Clausura 2025

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Lo último

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un anticipo del verano

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un "anticipo" del verano

Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newells Mateo Silvetti

Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newell's Mateo Silvetti

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Unión de Álvarez

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Unión de Álvarez

Narcoavionetas abandonadas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región

El último hallazgo se produjo el jueves pasado en el departamento San Cristóbal, donde se encontró una aeronave con bandera boliviana
Narcoavionetas abandonadas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región
Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

El uno x uno de Central ante Estudiantes: Broun y Ovando, los más parejos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Estudiantes: Broun y Ovando, los más parejos

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes
Ovación

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación
Policiales

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000
Información General

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Central perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante y quedó eliminado del Clausura 2025

Central perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante y quedó eliminado del Clausura 2025

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Ovación
Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Unión de Álvarez

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Unión de Álvarez

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Unión de Álvarez

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Unión de Álvarez

Los goles de Miguel Merentiel para que Boca avance a cuartos de final

Los goles de Miguel Merentiel para que Boca avance a cuartos de final

Agrupadas en el Fangio: un campeón y tres categorías al rojo vivo

Agrupadas en el Fangio: un campeón y tres categorías al rojo vivo

Policiales
Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos
Policiales

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un anticipo del verano
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un "anticipo" del verano

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

El proyecto que busca revivir a Village Rosario, el complejo que marcó una era

El proyecto que busca revivir a Village Rosario, el complejo que marcó una era

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

La avenida Corrientes porteña explotó con La Noche de las Librerías
Información General

La avenida Corrientes porteña "explotó" con La Noche de las Librerías

Un hombre murió aplastado por su propio camión en Comodoro Rivadavia
Información General

Un hombre murió aplastado por su propio camión en Comodoro Rivadavia

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte convocan a una marcha

Por Matías Petisce
La Ciudad

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte convocan a una marcha

Los nuevos ministros de Milei: un militar y una funcionaria del Plan Bandera
politica

Los nuevos ministros de Milei: un militar y una funcionaria del Plan Bandera

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales
La Ciudad

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

La UGR expande su oferta académica con carreras presenciales y a distancia
La Ciudad

La UGR expande su oferta académica con carreras presenciales y a distancia

Embargos millonarios para directivo de Vicentin y exdirector rosarino de Afip
Policiales

Embargos millonarios para directivo de Vicentin y exdirector rosarino de Afip

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley y también afianzar lazos sociales

Por Ariel Etcheverry

LA CIUDAD

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley y también afianzar lazos sociales

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo
La Ciudad

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040
Información General

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040

Una causa que expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una causa que expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Villa G. Gálvez: preventiva para acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro
Policiales

Villa G. Gálvez: preventiva para acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Colocan en Rosario un dispositivo para controlar el Parkinson a distancia

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Colocan en Rosario un dispositivo para controlar el Parkinson a distancia