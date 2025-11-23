El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un "anticipo" del verano

La temperatura máxima rondaría los 28º, el martes subiría a 31º y el miércoles podría trepar hasta los 34º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario cielo algo nublado y una temperatura máxima de 28º, que seguiría en ascenso los días siguientes para llegar a 31º el martes y a 34º el miércoles.

El lunes arranca despejado y con 13º en la madrugada, subiendo a 22º en la mañana, ya con el cielo algo nublado. Para la tarde se espera una máxima de 28º, todavía con unas pocas nubes, mientras que por la noche los registros no bajarían de 23º. La jornada empezaría con ráfagas de viento de hasta 50 km/h, aunque en la mañana solamente habría viento moderado del norte, que después del mediodía sería apenas leve.

El martes estaría entre despejado y algo nublado, con las marcas en aumento: 31º de máxima y 17º de mínima.

Para el miércoles anticipan una máxima de 34º y la mínima manteniéndose en 17º, con cielo algo nublado cambiando a parcialmente nublado.

El jueves tiene previsiones de cielo parcialmente nublado, la máxima en descenso (31º) y la mínima en alza (20º).

Para el viernes pronostican registros de entre 27º y 21º, con posibilidades de tormentas aisladas entre la tarde y la noche.

El sábado estaría mayormente nublado y con los termómetros en descenso: 26º de máxima y 19º de mínima.