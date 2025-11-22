Netflix: la comedia romántica que no puede faltar este fin de semana

Una película de amor llena de bellos paisajes, lujos y champán conquista a los usuarios en 90 minutos. De qué se trata

Las comedias románticas son un género infaltable en el catálogo de Netflix . Recientemente, la plataforma agrandó su colección de cara a la temporada de fiestas con el estreno de una producción estadounidense filmada en Francia que ya se posicionó entre lo más visto . El amor, el destino y los negocios son los centros de la cinta.

“El encanto del champán ” es una de esas historias que vale la pena conocer. Se trata de una película de 90 minutos, atractiva visualmente, fácil de mirar y con personajes interesantes cuya química trasciende la pantalla. Está dirigida por Mark Steven Johnson y protagonizada por Minka Kelly y Tom Wozniczka.

Su sinopsis adelanta: “Sydney es ambiciosa y no cree en el destino, pero su encuentro con el apuesto heredero de una marca de champán en un viaje de negocios a París podría hacerla cambiar de opinión”.

El tinte empresarial que se suma al relato romántico es clave para diferenciarla de otro tipo de comedias románticas. Además, “El encanto del champán” explora las tradiciones familiares, los conflictos personales, los nuevos comienzos y la azarosa magia del destino ambientada en tiempos de fiestas.

De qué se trata “El encanto del champán”

La película sigue a Sydney Price, una ambiciosa ejecutiva estadounidense que viaja a París en un viaje de negocios. La joven está decidida a adquirir una marca de champán antes de Navidad, pero su acercamiento con Henri Cassell, una especie de figura opuesta, cambia completamente sus planes.

Sydney y Henri se conocen una noche de casualidad solo para enterarse, al día siguiente, que están involucrados en el mismo negocio. Así, se empieza a producir un choque entre dos mundos. Por un lado, la moderna y ambiciosa Sydney con sus proyectos y, por el otro, el tradicional y protector Henri con su herencia familiar encontrarán un amor inesperado que los hará preguntarse muchas cosas.

En “El encanto del champán” Sydney debe hacerle frente a una doble batalla: cumplir con el encargo corporativo que le asignaron y encontrar qué hacer con las emociones que Henri ha despertado.

