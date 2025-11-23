La avenida Corrientes porteña "explotó" con La Noche de las Librerías

La 15ª edición reunió a más de 200 mil visitantes, con 70 librerías participantes, seis escenarios y circuitos barriales

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) confirmó su histórico vínculo con el libro. La 15ª edición de La Noche de las Librerías reunió este sábado a más de 200 mil personas en la mítica avenida Corrientes porteña y en los nuevos circuitos barriales incorporados este año, según indicó el Ministerio de Cultura de la ciudad. Más de 70 librerías y espacios culturales participaron de la jornada, que incluyó presentaciones, firmas, talleres, debates, propuestas familiares y actividades en bares notables.

El tradicional corredor de Corrientes concentró la mayor parte de la programación, con seis escenarios dispuestos entre Cerrito y Callao. Mesas con libros sobre las veredas, promociones especiales y una amplia agenda cultural acompañaron el flujo incesante de lectores y lectoras que recorrieron la zona durante toda la tarde y hasta la una de la madrugada.

“Ver a tanta gente en la calle recorriendo las librerías confirma el fuerte vínculo porteño con los libros y el placer de la lectura”, señaló el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien visitó la actividad junto al ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi.

Macri destacó que la edición 2025 creció “en convocatoria y en alcance territorial”, y enmarcó la jornada dentro de un mes de intensa actividad cultural y turística en Caba, con una ocupación hotelera del 94 por ciento —la más alta del año— y un impacto económico estimado en 360 millones de dólares.

La ministra de Cultura de Caba, Gabriela Ricardes, también participó del recorrido y subrayó el carácter identitario del evento: “Lo que vivimos esta noche confirma, una vez más, que Buenos Aires tiene una relación única con los libros. Ver las librerías llenas y los escenarios con público habla de una ciudad que lee, que se encuentra y que celebra su identidad cultural en cada rincón”.