Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Unión de Álvarez y se encamina a la clasificación

Triunfazo de PSM Fútbol ante Unión de Álvarez de visitante, que lo dejó cerca de clasificar a la otra instancia del torneo Regional Amateur . Los verdinegros se alzaron con el triunfo por 2 a 1 y de esta manera quedaron solos en la cima de la zona. Ahora, Coronel Aguirre en casa.

Nicolas Heiz y Joaquin Cavallero fueron los autores de tantos del equipo comandado por Damian Pennesi. Mientras que Bautista Coronel marcó para los rojinegros de Álvarez.

Con este triunfo el elenco de Puerto sigue invicto en el Regional Amateur, con tres triunfos en igual cantidad de partidos y 9 puntos.

El domingo en su cancha enfrentará a Coronel Aguirre, que tiene 6 puntos, y con un punto pasará a la otra etapa de certamen federal.

La zona 10 región Litoral sur la comanda PSM Futbol con 9, Coronel Aguirre 6 y Unión de Álvarez, ya eliminado, 0.