Brian May fue nombrado Caballero del Imperio Británico por el rey Carlos III

El guitarrista y astrofísico Brian May fue nombrado Caballero de la Excelentísima Orden del Imperio Británico por el rey Carlos III. El músico de la legendaria banda Queen, a partir de ahora Sir Brian Harold May, compartió con sus seguidores el nombramiento a través de sus redes sociales.

View this post on Instagram

Es uno de los fundadores de Save Me Trust, una organización de bienestar animal que hace campaña contra la caza de zorros y la matanza selectiva de tejones. También es vicepresidente de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad de los animales (RSPCA, por sus siglas en inglés).

Queen guitarist Brian May knighted for services to music and charity | 5 News

En los festejos del Jubileo de Oro en 2002, por los cincuenta años del reinado de Isabel II, May tocó el himno nacional de Inglaterra "God save the Queen" desde el tejado del palacio de Buckingham.

Recientemente, en junio pasado, también participó en las celebraciones del Jubileo de Platino por los 70 años de reinado de Isabel II; en la ceremonia interpretó el tema "We will rock you", el cual quedó registrado en un clip en el que la misma soberana tomaba el té con el oso Paddington.