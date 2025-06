Brad Pitt causó revuelo al hablar sobre Lionel Messi: "Tardó en brillar en el gran espectáculo"

El actor ya había generado revuelo en una entrevista al recordar su paso por el país y al dedicar elogios al piloto Franco Colapinto, destacando su talento y proyección internacional. Sin embargo, en una reciente charla junto a su compañero de elenco Damson Idris para el programa Agree to Disagree de LADbible, Pitt fue un paso más allá. Al hablar de Lionel Messi, el rosarino considerado por muchos el mejor futbolista del mundo, el actor no solo lo elogió, sino que también lanzó una crítica que no pasó desapercibida entre los fanáticos.