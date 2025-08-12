La Capital | Zoom | rock

Black Amaya, un pionero del rock argentino, vuelve a Rosario

El emblemático baterista de Pappo’s Blues y Pescado Rabioso se presenta este jueves 14 en la ciudad, en un show que recorre canciones emblemáticas

Juan Cruz Revello

Juan Cruz Revello

12 de agosto 2025 · 06:20hs
Black Amaya

Black Amaya, histórico baterista del rock argentino, tocará este jueves en Rosario junto a músicos locales

Cuando dio sus primeros pasos tocando la batería, Black Amaya quería copiar a Charlie Watts, el legendario baterista de los Rolling Stones. En ese período, conoció al guitarrista Héctor Starc (Tantor, Aquelarre), quien lo invitó a tocar a una banda que se llamaba Las Piedras y hacía, precisamente, covers de los Stones. En esa banda conoció a Pappo y todo cambió para siempre: grabó “Pappo’s Blues Vol 1”, enamoró por su forma de tocar a Luis Alberto Spinetta, y pasó a tocar con Pescado Rabioso.

Solo por esas dos intervenciones, es imprescindible mencionar a Amaya al hablar de los comienzos del rock argentino. Con su sello particular, se transformó en la clase de músico que marca un parámetro: en el territorio nacional, existe el estilo Black Amaya.

Este jueves 14 de agosto, se presenta en El Escaramujo (Rioja 504), donde tocará temas de Pappo’s Blues, Pescado Rabioso, y mucho más, acompañado por Claudio Bogado y Luis Giorgis, además de una selección de músicos locales como Bonzo Morelli, Ninja Miretto, Jacobo López y Willy Echarte, entre otros.

Antes de su presentación en la ciudad, Amaya habló con La Capital, repasó sus comienzos con la música, y compartió detalles de su vínculo con Pappo y Spinetta.

Embed - El Viejo

¿Cuáles son tus primeros recuerdos musicales?

Yo fui único hijo y a mi papá le gustaba ir al cine, a los bailes, ir a ver recitales. Y de muy chiquito me llevaba a ver orquestas de tango. Desde que crecí escuchaba música por radio, y aparecieron Neil Sedaka, Paul Anka, Elvis Presley, Billy Cafaro. Todas esas cosas. En la adolescencia, en la barra donde yo vivía, en Villa Insuperable, íbamos a bailar. Yo no bailaba, pero mentía que bailaba para ir a ver conjuntos. Y ahí aproveché a ver toda la camada de Sandro y los del Fuego, Jackie y los Ciclones, Los Gatos Salvajes, donde Lito Nebbia parecía Mick Jagger. Y ahí fue que empecé a soñar, yo quería tocar en una banda. Entonces, mirando siempre los escenarios, elegí la batería. Empecé a hacer ruido con palitos de madera, hasta que a los 17 años mi viejo me compró la batería. Había un aviso en el diario que decía que una banda necesitaba un baterista. Fui y en esa banda estaba Héctor Starc. Era cumplir un sueño, el grupo se llamaba Las Piedras y tocaban temas de los Rolling. Y yo conocía todas las canciones, porque me gustaba copiarlo a Charlie Watts, que para mí era más fácil que Ringo Starr. Me empezó a gustar todo eso y por suerte mi viejo, que le gustaba mucho la música, me apoyó siempre.

El día que Black conoció a Pappo

¿Cuándo conociste a Pappo?

Héctor Starc me presenta a Pappo, y Pappo me presenta al Flaco. Primero, grabé “Pappo’s Blues 1” con Pappo y con David Lebón. Yo estaba tocando con Héctor en Mar del Plata y aparece Pappo, que estaba tocando con Los Gatos. Y es ahí donde me dice que cuando volviéramos a Buenos Aires iba a grabar un disco y que quería que yo toque la batería. Las grabaciones eran impresionantes, porque no era cantante. A él le gustaba tocar la viola, y era tímido, muy tímido. Los temas duraban ocho o diez minutos, porque era mucha zapada, mucha improvisación con David, que venía de Estados Unidos y sabía todo, había visto en vivo a Jimi Hendrix. Lo más sorprendente fue que cuando tuvimos que poner la voz, Pappo era tan tímido que tapó con paneles todo el vidrio que daba a la consola del operador, para que nadie lo vea cuando cantaba.

Embed - Adonde Está la Libertad

Ese disco tienes letras muy descriptivas de la época…

Sí, “Adónde está la libertad”, por ejemplo. Creo que esa letra la empezó a hacer cuando nos metieron en cana, en una comisaría que estaba cerca de donde ensayábamos, en Chacarita. La 26. Nos metían presos dos veces por semana. Tocábamos en un lugar, en Flores, ponele. Venía la policía y nos decía: “no vengan acá, porque van a ir presos de vuelta”. Íbamos lo mismo. Era bravo en ese momento tocar, pero nosotros tocábamos igual. A mí me gustaba tocar.

¿Cuán diferente era grabar con Spinetta?

Luis me puso “el zapador salvaje”. Con Pappo nuestras casas estaban cerca. Y un día de zapada que hizo en la casa, me llamó porque iba Luis a tocar el bajo. Yo lo había visto en el teatro del Globo, también en el Di Tella, desde la puerta, porque no tenía plata para entrar. Cuando me dijo que venía el flaco, me quería morir de la alegría. En un momento Pappo se va para la cocina a hacer unos mates, y él me dice que le gustaba el disco que habíamos grabado. Justo entra Pappo, y se lo dice a él también. Y es ahí que me dice que quería hacer un proyecto conmigo, porque le gustaba cómo le pegaba la batería. Quería pasar de Almendra, que estaba con Rodolfo García, baterazo, pero era otro estilo. Grabamos con Luis, y ya era un capo. Se sentaba en la consola con el técnico y dirigía todo. Estaba canchero, pero a mí nunca me dijo la manera en la que tenía que tocar. Teníamos una conexión muy buena. Encima también estaba David, que se llevaban bárbaro, se la pasaban jugando y haciendo chistes. Nos gustaba mucho tocar.

Embed - Pescado Rabioso - Rock de la Selva Madre (Official Audio)

Muchos años después, cuando volvés a tocar en los noventa con Pappo, el rock ya era masivo. ¿Cómo vivieron esa época?

Teníamos otra experiencia, nosotros ya estábamos de vuelta, y corría mucho el afecto. Es como que te sentías más cómodo en esa época, porque ya estaba todo hecho. Pero había que seguir tocando. Lo mismo cuando hicimos Las Bandas Eternas, fue una fiesta de amor total generada por el flaco.

¿Hoy cómo te sentís tocando?

Por ahora, bien (risas). No me pierdo, no me caigo del banquito de la batería. Todavía me gusta tocar. Tengo buena memoria, por suerte, y me acuerdo todos los temas de Pescado, con el espíritu de Pescado. También los de Pappo’s Blues. Me acuerdo todo. No sé, será porque los toqué siempre. Y me sigo divirtiendo.

