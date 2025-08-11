Un boquete en un supermercado: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

POLICIALES
Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
Información General
Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha
Ovación
Gómez Mattar: "Sueño con salir campeón con Newell's y la selección"
Ovación
Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán
Información General
Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos
La Región
"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers
Información General
La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos
Negocios
El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet
El Mundo
Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo
POLICIALES
Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja
Zoom
Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal
Política
Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes
Política
Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof
Policiales
Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay
La Ciudad
Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas
La Ciudad
Llega una nueva edición del clásico rosarino "Crack Bang Boom"
La Ciudad
Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país
La Ciudad
Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo
La Ciudad
Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave
La Ciudad
Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió