Un boquete en un supermercado: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

La policía atrapó al hombre de 36 años dentro del negocio. Presumen que ingresó cerca de la medianoche por la parte trasera

Los investigadores encontraron el boquete lejos de la puerta principal del local.

Un hombre quedó bajo arresto este domingo a última hora tras un intento de robo a un supermercado a través de un boquete en la zona sur de Rosario. La policía intervino antes de que el hombre de 36 años se fuera del local y frustró el plan gracias a la denuncia de un testigo .

Las fuerzas de seguridad provinciales identificaron al sospechoso en un supermercado ubicado sobre Ovidio Lagos al 5000 , muy cerca de la intersección con calle Savio. De acuerdo a la versión preliminar , el maleante no se llevó mercadería pero rompió parte del local para ingresar.

Maximiliano R. fue detenido dentro del comercio por agentes del Comando Radioeléctrico. El operativo concluyó cerca de la medianoche , cuando lo trasladaron a la comisaría 21ª y dieron aviso al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para continuar con la investigación.

El robo fracasó a metros de la Jefatura de Policía de Rosario. Los uniformados advirtieron la situación porque un hombre les hizo señas en la calle. Cuando se acercaron, comentó que había visto a otro sujeto dentro del supermercado LB.

Detenido Ovidio Lagos 5000 La policía detuvo a un presunto ladrón el domingo 10 de agosto de 2025 por una denuncia de intento de robo a través de un boquete en Ovidio Lagos al 5000. Foto: Policía de Santa Fe.

Los efectivos fueron a inspeccionar el negocio alrededor de las 23.30. En primera instancia se contactaron con la supervisora y luego confirmaron que había un boquete en la parte trasera del inmueble.

Los policías decidieron entrar con permiso de Andrea E. y el sospechoso quedó acorralado dentro del comercio. Hasta ese momento no advirtieron la participación de otras personas junto al detenido.

Luego del arresto, los encargados del operativo impulsaron la apertura de una causa por tentativa de robo y daños. Las declaraciones y el registro de las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía Regional de Rosario.