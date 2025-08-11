Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Mataron a uno de los trabajadores de prensa más queridos de la región"

Lo dijo el querellante Daniel Machado al inicio del juicio por el asesinato de Gustavo Gutiérrez, al que emboscaron en 2022 para robarle el auto y un celular

"El Negro" Gutiérrez era un conocido y querido camarógrafo de Televisión Regional de San Lorenzo. Lo mataron en diciembre de 2022 para robarle el auto y el celular.

El nombre de Gustavo “Negro” Gutiérrez, el camarógrafo de 45 años asesinado a fines de 2022 en San Lorenzo, resonó desde temprano este lunes en los Tribunales de esa ciudad, al comienzo del juicio oral por el crimen. “Han pasado casi tres años de aquella fatídica noche. Atentaron contra uno de los trabajadores de prensa más queridos de la región” , planteó Daniel Machado, el abogado querellante que representa a la familia de la víctima. Al igual que la fiscal Luisina Paponi pidió prisión perpetua para un hombre y una mujer acusados de citar a la víctima a una emboscada letal con el fin de robarle el celular y el auto , que más tarde apareció incendiado en un campo de Andino.

El debate oral comenzó ante los jueces Griselda Strólogo, Eugenio Romanini e Ignacio Vacca. Los acusados Diego Jesús Pérez, de 27 años, y Andrea Belén Mimbrero, de 26, estuvieron presentes en la sala . Los dos están detenidos con los plazos de prisión prisión preventiva extendidos. El joven como autor de los disparos y la mujer en calidad de partícipe necesaria. La fiscal Paponi les endilga un homicidio criminis causa, es decir, cometido para garantizar otro delito . A esta figura Pérez suma la portación ilegal del arma calibre 22 largo que no se encontró.

“El motivo fue claro, el robo; y el homicidio el medio para lograrlo. Por eso el delito que les atribuimos no es sólo un homicidio. Es un homicidio criminis causa, matar para robar y para asegurar impunidad”, explicó la fiscal en su alegato de apertura, consignado por el portal local 11 Noticias. Sostuvo que Pérez cometió el crimen para robar el auto y el celular de la víctima mientras que Mimbrero “facilitó la emboscada”.

La misma pena reclamó el querellante Daniel Machado en representación de Analía Balmaceda, madre del hijo de 7 años de la víctima. “Han pasado casi tres años en los que un niño le pregunta a su mamá qué pasó y dónde está su papá sin encontrar respuestas”, dijo el abogado, quien indicó que Mimbrero y Pérez actuaron “confabulados” y planteó que una condena “le dará a esta familia la posibilidad de encontrar algo de paz y justicia ante un evento tan desgarrador”.

Por su parte, el defensor público de los acusados pidió la absolución al considerar que las pruebas reunidas por la fiscalía no tienen fuerza probatoria.

Tras los alegatos comenzaron a desfilar los testigos. Entre ellos, allegados a González que compartieron con él una cena la noche previa al ataque, una amiga a la que llevó a su casa tras el encuentro y otra conocida que habló con él por teléfono esa madrugada y alcanzó a escuchar algo del momento en que fue atacado. Les siguieron vecinos del lugar del crimen y los primeros policías en intervenir. La presentación de pruebas seguirá en las jornadas de hoy y mañana. Para el jueves están previstos los alegatos de cierre y el próximo lunes se conocerá el veredicto.

Última cena

A Gutiérrez le decían “Negro” y era trabajaba en Televisión Regional San Lorenzo. La madrugada del 29 de diciembre de 2022, una hora y media después de cenar con amigos, llegó cubierto de sangre hasta un paso a nivel de Oroño y Rippa donde unos policías custodiaban el paso de un tren cargado con cereal. "Me dispararon, no doy más”, les dijo. Alcanzó a balbucear su apellido y murió en ese lugar, con dos plomos en el cuello, a unas cinco cuadras de donde lo habían baleado para robarle.

Los vecinos contaron que lo vieron deambular por la zona pidiendo ayuda, sentándose por momentos a descansar, haciendo señas al paso de los autos y hasta tocando timbre en alguna vivienda. “Golpeaba la puerta de una vecina, estaba todo ensangrentado. Gritaba que llamen una ambulancia”, contaron.

En la computadora de la víctima, que había quedado encendida en su dormitorio y con las redes sociales abiertas, se detectó que su último chat había sido por Facebook con Lha Belu, una usuaria con quien registraba diálogos previos y que le había propuesto encontrarse a las 4.10 “en la Genaro Roldán”.

Cuando el camarógrafo llegó al lugar lo abordó un hombre que le efectuó dos disparos y le quitó el auto. Una bala le ingresó sobre la clavícula izquierda y quedó alojada en el pulmón derecho, otra recorrió la mandíbula de izquierda a derecha. Horas más tarde, el auto apareció calcinado cerca de un campo de Andino.

Mimbrero y “Porteñito” Pérez fueron detenidos días después tras un allanamiento a la casa donde convivían en San Lorenzo. Parte de la prueba son mensajes alusivos al crimen obtenidos de sus celulares.