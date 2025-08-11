Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario

El tipo de cambio minorista anota un nuevo avance, mientras que los paralelos operan dispares este lunes.

El dólar oficial mayorista volvió a caer este lunes y tocó un mínimo en agosto , mientras que en el segmento minorista trepó más de $4 tras el avance del pasado viernes. El repunte se dio en la antesala de una licitación de deuda en pesos del Tesoro que será clave para despejar eventuales presiones sobre el tipo de cambio.

El dólar mayorista , que es la referencia del mercado, cayó un 0,5% y cerró este lunes a $1.322,00.

Por su parte, el dólar minorista avanzó a $1.344,9 para la venta, pero en el Banco Nación (BNA) retrocedió a $1.335. Así, el dólar tarjeta y el dólar ahorro (o solidario) , equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.735,5.

En cuanto a los paralelos, el dólar MEP retrocedió 0,2% a $1.329,86, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) cayó 0,5% a $1.330,09.

A cuánto cotizó este lunes el blue en Rosario

El dólar blue, en tanto, subió $10 a $1.319 para la compra y $12.349 para la venta, según un relevamiento en la city rosarina.

Los contratos de dólar futuro finalizaron la jornada con mayoría de subas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.356 y que en diciembre llegará hasta los $1.506.

El Tesoro realizará una licitación que enfrentará vencimientos de alrededor de casi $15 billones. Si bien los vencimientos del S15G5 eran superiores a los $23 billones, una parte del monto se encontraba en manos del BCRA, otorgado en el canje de LEFIs.

El pasado lunes el Tesoro canjeó esta letra por una a diciembre, por lo que el nuevo monto en manos de privados a afrontar ronda los $15 billones. El menú disponible en la licitación se dará a conocer este lunes, mientras que la liquidación tendrá lugar el próximo lunes 18 de agosto.

A nivel global, el billete verde recuperó algo de terreno en el último mes: el índice del dólar (DXY) se fortaleció 0,9% a nivel mensual, aunque la norma volvió a ser la volatilidad a raíz de los anuncios arancelarios del presidente estadounidense Donald Trump, resalta un informe de Balanz.