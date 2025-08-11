Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Se trata de Eduardo Tudino, de 55 años, quien era buscado luego de que su familia lo denunciara como desaparecido el sábado por la tarde en Funes

Confirman que la persona atropellada por un tren en Funes es el hombre que estaba desaparecido.

La Fiscalía Regional confirmó la identidad del hombre que fue atropellado por un tren la madrugada del domingo en Funes. Se trata de Eduardo Tudino, de 55 años, quien el sábado había sido denunciado como desaparecido.

Finalmente, se confirmó que el hombre arrollado por un tren en Funes es el mismo que había salido de su casa el sábado y de quien no se supo más nada. Su hermana había denunciado su desaparición horas antes de que se registre el siniestro sobre las vías.

La última vez en ser visto fue el sábado al mediodía. "La última vez que lo vimos fue este sábado a las 13. Estábamos por ir a hacer mandados en auto, lo vimos a una cuadra y media. Se acercó al auto y nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que no quería venir con nosotros" , había comentado el sábado Laura, su hermana, a La Capital.

Tudino trabajaba en una pinturería y hasta hace escasos meses vivía en Victoria, Entre Ríos. Según comentaron desde su círculo íntimo, se había separado y esa situación le provocó una profunda angustia, ya que tampoco estaba en contacto con su hijo de 14 años. Había requerido asistencia psicológica y psiquiátrica para poder sobrellevar esa situación.

Atropellado por un tren

Horas después de la desaparición de Tudino, se registró un siniestro en las vías del tren a la altura de Funes. El maquinista de un tren de carga dio aviso de que había hallado un cuerpo en el camino, pero la identidad no se había confirmado hasta este lunes.

El cadáver fue encontrado en las vías a la altura de la garita 18 de Funes. El hallazgo se produjo pasado el mediodía del domingo por el maquinista de un tren que circulaba por esa misma vía.

Entonces se estimó que el siniestro se habría producido en torno a las 4 del domingo, cuando pasó una formación hacia Rosario. Entonces se sospechó que podía tratarse de Tudino, lo que finalmente se confirmó. La investigación quedó a cargo de Mariela Oliva, de la Fiscalía de Homicidios Culposos, para determinar la mecánica del hecho.