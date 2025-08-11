La Capital | La Región | descontrol

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: siete heridos e intervención policial

La celebración se realizaba en una plaza de una ciudad del centro de Santa Fe. Hubo cadenas de bicicleta utilizadas como armas y niños que terminaron en el suelo.

11 de agosto 2025 · 10:35hs
Descontrol en la plaza de San José del Rincón

Descontrol en la plaza de San José del Rincón, en medio de una celebración por el Mes de las Infancias

Lo que había comenzado como un festejo alegre terminó en un violento episodio. Este domingo, una actividad por el Mes de las Infancias que se desarrollaba en una ciudad del centro de la provincia de Santa Fe derivó en una gresca. El resultado: siete personas heridas, niños en el piso y policías agredidos.

El episodio ocurrió en San José del Rincón, localidad ubicada 7 kilómetros al norte de la ciuad de Santa Fe. Según detalla UNO Santa Fe, el hecho ocurrió alrededor de las 18 de este domingo, mientras agentes patrullaban la zona de San Martín y Constituyentes. El personal recibió un llamado del área de Seguridad municipal alertando sobre una “gresca de proporción” en el centro de la plaza central de esa ciudad.

En el marco de un violento episodio, siete mujeres resultaron con heridas leves. La pelea que se desató frente a cientos de personas, entre ellas numerosos niños.

Caos en medio del festejo

Al llegar, los uniformados encontraron entre 200 y 300 personas en el lugar. Algunos presentes intentaban separar a las mujeres, mientras otros filmaban con sus teléfonos celulares lo que ocurría. En medio de la pelea, se usaron cadenas de bicicleta como armas, lo que provocó que varios niños cayeran al suelo y se generaran escenas de pánico.

Ante la magnitud del disturbio, la policía pidió refuerzos. Mientras intentaban intervenir, los agentes fueron agredidos físicamente, aunque no sufrieron lesiones. Minutos después, arribó una segunda unidad para colaborar en el control de la situación.

Las siete mujeres lesionadas fueron atendidas en el lugar y no requirieron traslado hospitalario. Fuentes oficiales indicaron que el hecho será investigado para identificar a todas las personas involucradas y determinar las causas que originaron la pelea.

El episodio generó repudio entre los vecinos, quienes lamentaron que un festejo pensado para los más chicos haya terminado con violencia y temor.

