La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

Connor Zilisch obtuvo un triunfo en la carrera Nascar de XFinity Series, pero fue viral al protagonizar un fuerte golpe contra el asfalto. Se rompió la clavícula

Un piloto estadounidense protagonizó un insólito episodio en la competencia de XFinity Series, luego de ganar la serie de Nascar, y el video se viralizó rápidamente en redes sociales. Connor Zilisch festejó el triunfo en el Victory Lane de Watkins Glen International y, al salir del auto, cayó de cabeza al asfalto.

El joven de 19 años fue el líder en puntos de la serie , pero al intentar festejar con su gente parado sobre la puerta del auto tuvo una dura caída por la que terminó inmóvil en el suelo. En medio de la efusiva celebración, uno de sus pies se enganchó en el interior del auto y provocó que perdiera el equilibrio , impactando de lleno contra el asfalto.

Zilisch obtuvo su sexta victoria en la temporada a bordo de su Chevrolet número 88 del equipo JR Motorsports, aunque la noticia principal estuvo en el fuerte golpe que generó la atención inmediata del personal médico que se encontraba en el lugar .

Visiblemente afectado por el impacto, lo subieron a una camilla para después ser trasladado en una ambulancia a un centro de salud , donde le realizaron distintos estudios mientras debería haber estado parado en la cima de un podio. Allí dieron su lamentable diagnóstico, sufrió una fractura de clavícula.

piloto Nascar golpe

Diagnóstico favorable para el piloto

Si bien el panorama no fue el mejor, el anuncio de que se encontraba “despierto y alerta” llevó tranquilidad a los espectadores, confirmando unas horas después de que se encontraba consciente y que las pruebas de su cabeza habían arrojado resultados favorables.

“Gracias a todos por comunicarse hoy. Salí del hospital y ya estoy mejorando. Por suerte, las tomografías computarizadas de mi cabeza salieron bien, solo tengo una clavícula rota. Agradezco a todos los médicos por su rápida atención y estoy agradecido de que no haya sido peor”, escribió el piloto en sus redes sociales luego de ser dado de alta.

Una recuperación por delante

El joven piloto nacido en Charlotte, Carolina del Norte, lideró la carrera en 60 de las 82 vueltas antes de cerrar su victoria, incluso superando el caos generado tras un múltiple accidente que involucró a 16 vehículos en las etapas finales. “Hizo un trabajo excelente remontando y tomando la delantera. Rezo por Connor ahora mismo para que esté bien. Creo que va a estar bien”, comentó Mardy Lindley, jefe de equipo de Zilisch en JR Motorsports, en una entrevista radial al finalizar la competencia.

Por el momento, ni Zilisch ni su equipo confirmaron cuándo regresará el piloto a las pistas, mientras que la competencia continuará el próximo viernes 22 de agosto en el Daytona International Speedway.