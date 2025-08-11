La Capital | Economía | Gustavo Puccini

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe destacó la importancia de la decisión de YPF de invertir u$s 400 millones para reconvertir la refinería de San Lorenzo en una productora de biocombustible para aviación

11 de agosto 2025 · 22:15hs
El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó la decisión de YPF de invertir u$s 400 millones para reconvertir la refinería de San Lorenzo y crear Santa Fe Bio, una nueva empresa dedicada a la producción de combustibles sostenibles para la aviación.

“Es una noticia importantísima que YPF haya firmado un acuerdo con Essential Energy, una empresa privada, y que la refinería se va a convertir en una biorrefinería donde se va a producir combustible para aviones, que es un combustible muy demandado en los últimos años”, enfatizó Puccini.

La refinería, que se encontraba inactiva desde 2018, demandará una reconversión que se desarrollará en dos etapas. La puesta a punto demandará tres años de obras. Se prevé la construcción de una planta de pretratamiento y una biorrefinería en el predio.

El ministro destacó que a fines de 2024, en un encuentro al que asistió acompañando al gobernador Maximiliano Pullaro, se planteó “YPF se había comprometido a evaluar propuestas para esta refinería y han cumplido”.

Por otro lado, Puccini remarcó que “esta producción reposiciona a Santa Fe en el sendero de la generación de energía y la plantea como una provincia líder en la producción de biocombustibles. En este caso, con la producción de un elemento que será 100 % de exportación, que es altamente demandado en Estados Unidos y en Europa”.

La nueva biorrefinería producirá SAF (Sustainable Aviation Fuel) y HVO (Aceite Vegetal Hidrotratado) a partir de aceites vegetales, residuos y grasas animales. Para descarbonizar sus operaciones, la aviación civil global demanda combustibles sostenibles. Santa Fe, con su capacidad en maíz, soja se convierte en un actor estratégico. El mercado global de SAF y HVO está en plena expansión.

Polo de bioenergía

Santa Fe Bio apuntala la producción de Biodiesel donde la provincia continúa siendo la principal jurisdicción productora del país. Al igual que la harina y el aceite, que la soja tenga otros subproductos con alta demanda mejora el precio del commodity y agrega valor a toda la cadena.

El desarrollo se realizará en dos fases, comenzando en octubre con la adecuación de instalaciones existentes. Se prevé la creación de 1.000 empleos durante la obra y entre 200 y 250 puestos directos una vez operativa. Además, el proyecto se presentará al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi), lo que permitirá acelerar su ejecución.

Noticias relacionadas
Según el Instituto de Estadística de los Trabajadores, en julio se comenzó a sentir el traspaso de la devaluación a precios.

La "inflación de los trabajadores" se aceleró al 2% en julio

como arranco la semana el dolar oficial y el blue en rosario

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

El equipo económico provincial en la presentación del blanqueo.

Blanqueo de capitales: solicitud de más de 6.200 contribuyentes santafesinos

Ver comentarios

Las más leídas

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Lo último

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

La Justicia juzgará a Brisa Leguizamón y Esteban Rocha como miembros de la banda de Tata Medina. Tras el casamiento hubo un triple crimen
Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay
Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años
POLICIALES

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado
Policiales

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km
Información General

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal
Política

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido
Policiales

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Ovación
Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima
Ovación

Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima

Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima

Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima

Un ex-Newells empieza a sonar como candidato a dirigir a un grande de Brasil de muy floja campaña

Un ex-Newell's empieza a sonar como candidato a dirigir a un grande de Brasil de muy floja campaña

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Policiales
Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado
Policiales

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Era uno de los más queridos de la región

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Era uno de los más queridos de la región"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

La Ciudad
Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada
La Ciudad

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Fentanilo contaminado en Rosario: Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad

Fentanilo contaminado en Rosario: "Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad"

Conflicto universitario: El 60 % de los docentes cobra entre $150 mil y 600 mil

Conflicto universitario: "El 60 % de los docentes cobra entre $150 mil y 600 mil"

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

Puente turístico de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?
Información General

Puente turístico de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial
La Región

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial

Omar Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo
Política

Omar Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

Por Morena Pardo
La Ciudad

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos
La Ciudad

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria
Ovación

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones
La Ciudad

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo
Policiales

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado
POLICIAL

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado

Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado
El Mundo

Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado

Quini 6: de dónde son los tres ganadores que se dividieron 6.000 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde son los tres ganadores que se dividieron 6.000 millones de pesos

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
La Ciudad

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren
Información General

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha
Información General

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos
Información General

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers
La Región

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers