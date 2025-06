"Pioneras, aliadas y feministas": se presenta un libro sobre la historia de las mujeres del rock rosarino

El libro surge de la adaptación de esa tesis de maestría, en la que decidió dar un primer paso para reconstruir un eslabón perdido de la historia local. Así es que Flor se acercó a archivos, artículos periodísticos, libros sobre rock “sin perspectiva de género pero con perspectiva local” (como “Generación Subterránea” de Sergio Rébori), y libros sobre rock con perspectiva de género (como “Brilla la luz para ellas”, de Romina Zanellato) pero sin perspectiva local (a excepción de Silvina Garré). La autora apostó a llenar los vacíos en esos cruces, o al menos hacer un esfuerzo inaugural en ese sentido.

“Yo soy trabajadora de la cultura así que siempre estuvo en mi interés vincular el estudio con algún aspecto de la producción cultural. Y creo que la música, sobre todo la música popular, me parece una de las expresiones artísticas que más impacta en los movimientos sociales, que más identidad les da. Me parecía que el cruce entre rock en particular y feminismos era un tema de interés”, contó Bianchi en diálogo con La Capital.

Para un trabajo de una materia de la maestría, Flor entrevistó a Mercedes Ianniello y Valei Rodríguez Cisaruk, músicas locales “que además son amigas”, y tomó dimensión del proceso del Colectivo de Mujeres Músicas de la ciudad.

“Sabía de su existencia, sabía que era bastante grande, había ido a algunos de los Martes Verdes, pero no me había detenido a conocer más. Mercedes y Valei dan cuenta de que incluso a nivel nacional, el surgimiento del Colectivo en Rosario fue mirado como uno de los más importantes del país”, reconstruyó Bianchi. Surgido en 2018 para acompañar la lucha nacional por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (que en ese año tuvo un primer debate en el Congreso), en apenas un año de militancia organizada consiguieron un gran logro: la sanción de la Ordenanza 10004, que fomenta la paridad de género en los festivales públicos o privados de la ciudad.

Esta normativa fue sancionada casi a la par de la Ley nacional 27.539 de Cupo en Eventos Musicales, la cual obliga a que todos los eventos con más de tres artistas tengan al menos un 30% de mujeres en la grilla.

Reconstruir la historia

En sus lecturas preliminares, Bianchi notó la falta: “Vi que no había nada sobre Rosario. Ningún artículo, ninguna publicación que se haya preguntado cómo fue la historia de nuestras pioneras. Esto es importante porque a veces tendemos a pensar que algunos procesos son nuevos y espontáneos, y resulta que detrás hay un enorme camino”.

En este sentido, la autora destacó que resulta fundamental “mirar para atrás” para ver las huellas de las que abrieron paso a otras, para reconocer que detrás de la existencia del Colectivo de Mujeres Músicas o del TUM (Trabajadorxs Unidxs de la Música), o del evento Agitadoras en el Anfi (que cada año reúne artistas locales en el marco del Mes de la Mujer, con producción de Evelina Sanzo), hay una historia en común.

Si bien Bianchi localizó a algunos nombres propios clave, aseguró que “el libro no va en búsqueda sólo de las figuras, aunque es muy importante que los nombres de las pioneras y las aliadas estén registrados, sino que es un libro que también” se pregunta por las “historias de vida, el apoyo familiar, el núcleo de amistades, las escuelas a las que asistieron”. De esta forma, “Pioneras” es una investigación situada: traza los recorridos de las músicas en el mapa de la ciudad, las ubica en los barrios, las secundarias, las escuelas de música, las salas de ensayo, los bares, las universidades.

“Quise preguntarme por todo lo que entiendo que posibilitó que esas pioneras se animaran a ocupar algunos espacios, y que después van a ser ejemplo para las siguientes, incluso de manera inconsciente. A lo mejor las chicas de los noventa no conocían concretamente la experiencia de Anabella o su nombre, pero hay una posibilidad que se va transmitiendo”, dijo Flor.

Un rasgo interesante que aparece en los testimonios de las pioneras con las que Bianchi conversa en el libro, es que desde los comienzos hubo un interés de las mujeres del rock en participar procesos colectivos. Anabella, a principios de los setenta y con apenas dieciséis años, fue parte de la cooperativa AMADer (Ateneo de Músicos y Amigos de Rosario), junto con muchas otras mujeres que desde el anonimato (aunque Flor hace justicia y nombra a muchas) se encargaban de la producción, comunicación y programación de los eventos.

“Eso es algo que hemos aprendido las mujeres, que organizadas y acompañadas todo es un poco menos duro, menos difícil”, consideró Bianchi sobre este punto.

72115250.jpeg.thumb.jpg Juntas somos más. La agrupación de Mujeres Músicas de Rosario tiene 470 artistas en el Facebook del Colectivo.

Otra característica compartida por las entrevistadas, y una que la autora subrayó, fue que todas tenían “ganas de que su historia se cuente”. “Fue hermoso el encuentro con todas. Algunas quizás estaban más inseguras de si tenían que ser ellas las voces, pero todas, incluso quienes después no se dedicaron profesionalmente a la música, tenían guardado el archivo. Y hablaban con orgullo, con emoción de lo que vivieron en esos años”, recuperó Flor. Efectivamente, una escena que se repite en el libro, es que las protagonistas asisten a las charlas con sobres con fotos, flyers, recortes de diarios, que dan cuenta de su lugar en la época. En ese gesto se revela la certeza, quizás subyacente, de que estaban haciendo algo histórico.

Hay otro rasgo en común, uno clave. “Hay varias que describen el hacer música entre mujeres como una energía diferente o especial. Creo que eso tiene que ver con la horizontalidad que se gesta cuando hacemos cosas entre mujeres en distintos ámbitos, no solamente en la música o en lo artístico, sino en otros espacios de militancia, en laboral, en los vínculos en general. Romper con esa verticalidad que tiene la sociedad patriarcal, en la que muchas veces nos sentimos exigidas, evaluadas, menospreciadas. Cuando uno rompe esa cosa jerárquica, se genera una sensación distinta y abre posibilidades distintas. Nos permitimos crear, decir, de otra manera”, aseguró la autora.

image - 2025-06-25T154927.957.jpg Anabella, "la primera mujer en subirse a los escenarios" del rock en Rosario, fotografiada en 1978 por Alejandro Lamas

El libro de Flor llega justo después de que el debate por la participación de mujeres en los escenarios se volviera a encender (una vez más) en la ciudad, a raíz de la grilla del “Día rosarino” del streaming porteño Olga, que tuvo lugar el pasado 19 de junio en el Monumento a la Bandera. Con grandes nombres de la historia de la música de la ciudad, como Lito Nebbia y Jorge Fandermole, resaltaba la ausencia de artistas mujeres, jóvenes, o de la disidencia sexual. A pesar de que tuvo la participación sorpresa de Nicki Nicole, el line up no cumplía (como muchos otros eventos públicos y privados) con la Ley de Cupo.

A raíz de esto, surgieron críticas pero, sobre todo, esfuerzos de comunicadoras locales de visibilizar (una vez más) la enorme cantidad de mujeres y personas LGBTQ+ haciendo música en la ciudad. “Son sentimientos encontrados. Porque, por un lado, apenas vi el line up de Olga en redes vi una cantidad de mujeres en los comentarios cuestionando la falta de mujeres en esa grilla, como si las mujeres no hubiéramos participado de la historia de la música en Rosario y no participáramos del presente de la cultura de la ciudad. Eso me pareció una respuesta muy interesante”, aseveró Flor.

“Creo que el momento actual es distinto al que escribí el libro, pero por eso mismo creo que es importante dejar registro de algunos nombres y de las experiencias colectivas. El libro fue posible gracias a ese momento de auge. Entonces, resguardar ese pico de la marea a través de la palabra escrita me parece que está bueno y que nos puede servir para que no nos vuelvan a ocultar, a silenciar, a borrar y a dejar de respetar los cupos”, cerró.