Maluma interrumpió su show para retar a una fanática que fue con su bebé

En medio de su presentación en México, el cantante vio un bebé en el público y cuestionó a su madre por la decisión de llevarlo. El momento se volvió viral en redes sociales

Maluma se indignó al evr a un bebé entre los asistentes de su show

Maluma se encuentra realizando conciertos alrededor del mundo con su gira +Pretty+Dirty World y en las últimas horas protagonizo un polémico intercambio con una fanática. El cantante cuestionó a su seguidora en el medio del show por un curioso motivo y el video se volvió tendencia en redes sociales.

En su concierto en México en el Palacio de los Deportes de Ciudad, el cantante de 31 años frenó el show al ver que una de sus espectadoras había llevado al concierto a su hijo de solo un año . Cabe recordar que Maluma se convirtió en padre de Paris hace poco más de un año por lo que la reacción fue inmediata y no dudó en interrumpir su canción para retar a la mujer.

Rápidamente, el incómodo momento se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios debatieron acerca de la actitud del cantante.

>> Leer más: Maluma anunció que será papá y dio la noticia de una manera especial

Qué dijo Maluma

Maluma interrumpió su show al notar la presencia de un bebé entre el público. “Aqui hay un bebe de no sé cuantos años”, comenzó el cantante.

En ese momento la seguidora, al verse señalada, intentó acercarle al menor pero él se negó de inmediato y pidió que lo dejen donde estaba. “Con todo respeto, yo ya soy padre… ¿un año tiene? ¿Cree que es buena idea traerlo a un concierto con los decibeles tan altos?”, señaló.

Maluma insistió: “El sonido es durísimo. La próxima vez protejale los oídos o algo”. Y contundente remarcó: “Es un acto de irresponsabilidad. No estamos aquí como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí”.

El cantante agregó que como padre jamás haría algo así. “Yo a Paris nunca la habría traído de un año a un concierto. Así que la próxima sea un poco más consciente”, cerró el colombiano, asegurando que lo decía “con todo el cariño y respeto”.

El público presente comenzó a aplaudir al cantante por su actitud y el video del momento se volvió viral en redes sociales. Algunos usuarios apoyaron la actitud de Maluma, mientras otros lo señalaron como el responsable por permitir el ingreso al menor.

pretty boy dirty boy

>> Leer más: Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver jugar a Lamine Yamal: ¿romance confirmado?