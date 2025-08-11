La Capital | Información General | web

La web "prehistórica": EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up

AOL dejará de prestar el servicio de conexión a internet con el ruidoso módem que se conecta al teléfono. Todavía lo usan más de 150 mil personas en Estados Unidos

11 de agosto 2025 · 19:39hs
La web prehistórica: EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up

Los que vivieron las primeras épocas de internet difícilmente puedan olvidarlo. Entre fines del siglo pasado y principios de la década de 2000 llegó a Argentina la gran "superautopista de la información", el gran salto a la modernidad. Pero en sus inicios no se trataba simplemente de encender la computadora y navegar en la web, antes había que conectarse a la línea telefónica con el módem dial-up, que hacía un chirrido atronador y alertaba a todos los vecinos que estábamos por ingresar a una página de internet. Parece que hubieran pasado siglos pero no hace tanto tiempo que convivimos con módems ultrarrápidos y silenciosos. Y, aunque suene anacrónico, Estados Unidos todavía dispone de un servicio de internet dial-up. Pero sus días están contados.

La compañía proveedora de internet AOL anunció que el 30 de septiembre dejará de prestar el servicio de conexión por línea conmutada, es decir, el viejo dial-up.

“AOL evalúa periódicamente sus productos y servicios y ha decidido discontinuar el acceso telefónico a Internet”, publicó la compañía en su sitio de soporte, y señaló que el acceso telefónico y el software asociado “optimizado para sistemas operativos más antiguos” pronto no estarán disponibles en sus planes.

AOL, que anteriormente se llamó America Online, introdujo la World Wide Web en muchos hogares por primera vez cuando se lanzó su servicio de acceso telefónico hace décadas, adquiriendo relevancia particularmente en los años 90 y principios de los 2000.

Pitidos y zumbidos

La chirriante puerta de acceso a internet se caracterizaba por una serie de pitidos y zumbidos. Si alguien en casa necesitaba usar el teléfono fijo (en días en que no existía el celular como alternativa) la computadora simplemente se desconectaba de la web. Y no era extraño que tocaran el timbre para entregarnos gratuitamente un CD de AOL con pruebas gratuitas.

Con el tiempo surgieron las ofertas de banda ancha e inalámbricas y se convirtieron en el estándar, eliminando las peculiaridades del acceso telefónico para la mayoría de las personas que acceden a internet hoy en día.

Aun así, un pequeño número de consumidores sigue dependiendo de servicios de internet conectados a través de líneas telefónicas. En EE UU, según datos de la Oficina del Censo, se estima que 163.401 hogares utilizaban únicamente la conexión telefónica para conectarse en 2023, lo que representa poco más del 0,13 % de todos los hogares con suscripción a internet a nivel nacional.

Reliquia en línea

AOL fue el mayor proveedor de internet por discado durante un tiempo, pero no el único que surgió con el paso de los años. Algunos proveedores de internet más pequeños siguen ofreciendo acceso telefónico hoy en día. Sin embargo, el declive del acceso telefónico se venía gestando desde hacía tiempo. Y el cierre de AOL coincide con la desaparición de otras reliquias de los primeros tiempos de internet.

Microsoft retiró el servicio de videollamadas Skype a principios de este año, por ejemplo, así como Internet Explorer en 2022. Y en 2017, AOL discontinuó su Instant Messenger, una plataforma de chat que alguna vez fue elogiada como la mayor tendencia en comunicación en línea desde el correo electrónico cuando se fundó en 1997, pero que luego tuvo dificultades para defenderse de sus rivales.

AOL quedó muy lejos de ser el actor dominante de internet que era hace décadas cuando, más allá del acceso telefónico y los mensajes instantáneos, la compañía también se hizo conocida por su lema “you’ve got mail" ("tenés correo") que saludaba a los usuarios que revisaban sus bandejas de entrada, como se muestra en la película de 1998 protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan con el mismo nombre.

Noticias relacionadas
Los científicos del Conicet se despidieron con un emotivo aplauso en una misión que tuvo características muy especiales para los investigadores.

Viral: la emocionante despedida de Nadia Coralina, la científica más querida del stream del Conicet

Las propuetas de vitamínicos explotan en dietéticas y farmacias. ¿Hay que tomarlos? 

Boom de suplementos dietarios: ¿son necesarios para cubrir déficits nutricionales?

El streaming del Conicet en el Cañón Submarino Mar del Plata llegó a a contar con más de 60 mil espectadores conectados al mismo tiempo

Dónde ver los streamings que hizo el Conicet en el fondo del mar y cuándo será el próximo

El suplemento dietario prohibido por Anmat se comercializaba fundamentalmente en plataformas en línea

Anmat retiró del mercado un suplemento dietario

Ver comentarios

Las más leídas

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Lo último

Cómo le fue a Newells con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Cómo le fue a Newell's con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Fuerte retroceso: el último informe de Came muestra que las ventas minoristas pyme bajaron un 5,7% en julio

Fuerte retroceso: el último informe de Came muestra que las ventas minoristas pyme bajaron un 5,7% en julio

Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima

Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Brisa Leguizamón y Esteban Rocha llegaron en un vuelo desde Asunción. La Justicia deberá juzgarlos como miembros de la banda de Olga "Tata" Medina. Tras el casamiento se sucedió un triple crimen

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay
Macabro hallazgo en el centro: los restos en contenedores eran de un hombre de entre 30 y 40 años
POLICIALES

Macabro hallazgo en el centro: los restos en contenedores eran de un hombre de entre 30 y 40 años

¿Plan Canje para autos?: el gobierno evalúa la medida para impulsar las ventas de 0 KM
Información General

¿Plan Canje para autos?: el gobierno evalúa la medida para impulsar las ventas de 0 KM

La insólita respuesta de Milei a la demanda de Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal
Política

La insólita respuesta de Milei a la demanda de Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Mataron a uno de los trabajadores de prensa más queridos de la región
Policiales

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Mataron a uno de los trabajadores de prensa más queridos de la región"

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido
Policiales

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Ovación
Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima
Ovación

Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima

Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima

Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima

Un ex-Newells empieza a sonar como candidato a dirigir a un grande de Brasil de muy floja campaña

Un ex-Newell's empieza a sonar como candidato a dirigir a un grande de Brasil de muy floja campaña

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Policiales
Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Mataron a uno de los trabajadores de prensa más queridos de la región

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Mataron a uno de los trabajadores de prensa más queridos de la región"

Macabro hallazgo en el centro: los restos en contenedores eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Macabro hallazgo en el centro: los restos en contenedores eran de un hombre de entre 30 y 40 años

No tenía ningún conflicto, afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros

"No tenía ningún conflicto", afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros

La Ciudad
Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada
La Ciudad

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Fentanilo contaminado en Rosario: Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad

Fentanilo contaminado en Rosario: "Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad"

Conflicto en las universidades: El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos

Conflicto en las universidades: "El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos"

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria
Ovación

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones
La Ciudad

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo
Policiales

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado
POLICIAL

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado

Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado
El Mundo

Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado

Quini 6: de dónde son los tres ganadores que se dividieron 6.000 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde son los tres ganadores que se dividieron 6.000 millones de pesos

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
La Ciudad

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren
Información General

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha
Información General

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos
Información General

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers
La Región

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo
El Mundo

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos
Información General

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet
Negocios

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja
POLICIALES

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal
Zoom

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal