Arranca una semana sin clases en la UNR por un paro docente y una huelga de 48 horas en la UTN

Las medidas de fuerza de docentes y no docentes de la universidades nacionales son en reclamo de una recomposición salarial

11 de agosto 2025 · 06:58hs
La semana que viene no habrá clases en la UNR.

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital



Este lunes inaugura una semana con medidas de fuerza en las facultades de Rosario. En la Universidad Nacional de Rosario (UNR) habrá un paro docente durante toda la semana, mientras que en la sede local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) la huelga será hoy y mañanan.

En el marco de un conflicto entre el gobierno nacional y los trabajadores universitarios, los profesores de la UNR nucleados en la Coad lanzaron una media de fuerza de una semana, desde este lunes 11 de agosto hasta el viernes 15. El paro se realizará en consonancia con otras universidades del país.

"El paro de semana completa fue definido en el plenario de secretarios generales de Conadu, instancia en la cual Coad impulsó junto a otras asociaciones de base la profundización del plan de lucha. Con perspectiva unitaria, la medida se propone al conjunto del Frente Gremial Universitario que nuclea a todas las federaciones nacionales docentes, al sindicato de no docentes y a la FUA", apuntaron desde el gremio docente.

Facultades cerradas el lunes por paro de Apur

Por su parte, este lunes las facultades y escuelas de la UNR estarán cerradas por una huelga de los no docentes. Es que ante la falta de respuestas del gobierno nacional, la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (Fatun) resolvió convocar a un paro nacional sin asistencia a los lugares de trabajo para el lunes 11 de agosto. En Rosario el gremio de base Apur adhiere a la medida.

Desde Fatun señalaron que, si bien se logró la reapertura de la mesa de negociación paritaria de nivel general, la propuesta del ejecutivo nacional resultó "insuficiente para enfrentar la inflación acumulada" y que "los salarios se están devaluando día a día sin poder cubrir los gastos básicos".

Qué pasa en la UTN

Por su parte, el la Tecnológica de Rosario habrá un paro universitario de 48 horas los días lunes y martes, enmarcado dentro un plan de lucha de 120 horas. La medida fue decidida tras una encuesta virtual y presencial, que llevó adelante la seccional Rosario de Fagdut, el gremio de los docentes de la UTN.

Daniela Díaz, vicepresidenta del gremio, contó que el 60,2 % votó por un paro de 48 horas con visibilización del conflicto en los medios.

En otro sentido la dirigente del gremio recordó que no solo se visibilizará la medida de fuerza ante los medios de comunicación, el próximo lunes 11 en una conferencia de prensa en las puertas de la UTN Rosario, sino que también se reforzará un trabajo de visibilidad de la medida en las aulas de la facultad, a fin de concientizar al alumnado de la situación compleja que atraviesa la universidad pública, los días restantes (miércoles y jueves) tras el paro de 48 horas.

Por Nicolás Maggi

