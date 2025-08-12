La Capital | Información General | Ian Moche

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia

El mandatario se negó a eliminar los agravios hacia el nene vertidos en su cuenta de X y defendió la "libertad de expresión". Ian es un activista de la neurodivergencia

12 de agosto 2025 · 09:38hs
“Ian

“Ian, un niño con autismo que habla sobre autismo”, se presenta Moche en sus redes sociales.

El presidente Javier Milei respondió formalmente a la demanda judicial presentada por la familia de Ian Moche, un niño activista de 12 años con autismo. El mandatario aseguró que el posteo en cuestión fue desde su "cuenta personal" y que eliminarlo sería un atentado contra su "libertad de expresión".

El niño atacado por Milei es Ian Moche, quien a sus 12 años ya se convirtió en un activista del trastorno del espectro autista (TEA). En sus redes sociales, el niño publica contenido sobre su condición en busca de concientización y sensibilización de la sociedad. Además, dio el presente en diferentes medios de comunicación para amplificar su mensaje. En el marco del fuerte recorte de fondos destinados a políticas de discapacidad, la voz de Moche cobra particular importancia.

El agravio de Milei contra Moche fue a través de su cuenta de X, espacio donde compartió una publicación con Ian Moche como protagonista. Allí tildó al niño de 12 años de haber “utilizado” por el gobierno anterior y de “operar” contra la actual gestión. Además, lo tildó de “ultrakirchnerista”.

En ese marco, la familia del chico denunció al presidente ante la Justicia por las agresiones en redes sociales hacia el chico. En ese sentido, en su respuesta Milei sostuvo que, si bien la cuenta en la red social X lleva tilde gris, esto no la convierte en “oficial o institucional del Poder Ejecutivo”, como parte de la defensa presentada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que también la considera de carácter personal.

Embed

Además, subrayó que “la demanda de Moche debe ser rechazada de inmediato por su manifiesta improcedencia formal y conceptual”, dada su presentación directa en la Justicia sin utilizar los mecanismos internos que ofrece la red social para reclamos.

>> Leer más: La familia de Ian Moche demandó a Javier Milei para que elimine un posteo ofensivo sobre el niño con autismo

En paralelo, la Justicia ya había reconocido que la cuenta de X utilizada por el presidente es de carácter oficial, lo cual agrava el impacto legal de sus publicaciones, y puede complicarlo en su situación judicial con respecto al caso Libra.

El juez federal Alberto Recondo, de La Plata, ahora cuenta con 48 horas para decidir si exige la eliminación del tuit o desestima la demanda. Mientras tanto, el abogado de Moche, Andrés Gil Domínguez, rechazó los argumentos del Presidente y cuestionó que este se presente como particular cuando su domicilio legal figura en la residencia presidencial, lo que, según dijo, indica claramente su rol institucional

La polémica publicación de Milei contra un niño con autismo

Hace un tiempo, Ian Moche y su madre, Marlene, mantuvieron una entrevista con el periodista Paulino Rodríguez, del canal LN+. Como siempre, Moche, el niño activista, compartió su mensaje y abogó por una sociedad más inclusiva.

Frente a esto, Javier Milei compartió su opinión en redes sociales y encendió la polémica. En una posteo en Instagram y X, compartió fotos del niño de 12 años junto a Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner y tildó al menor de ser “utilizado” por la gestión anterior. Además, transformó el nombre del entrevistador: de Paulino a “Pautino”, en una clara referencia a la pauta oficial que el gobierno le recortó a los medios de comunicación.

“Pautino llevó a un nene con autismo para que opere contra Milei. Resulta que el nene, Ian Moche viene de una familia ultra kirchnerista y ya lo habían utilizado con Massa y Cristina Kirchner.”, dice el pie de foto del collage de Ian Moche que compartió el presidente en Instagram.

>>Leer más: El sector de la discapacidad se moviliza para empujar la declaración de emergencia

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1929197827378336181&partner=&hide_thread=false

En X, el presidente agregó otro comentario, haciendo hincapié en el periodista que entrevistó a Moche. "Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla...", expresó Javier Milei en un posteo.

Quién es Ian Moche

“Ian, un niño de 12 años autista que habla de autismo” se lee en la biografía de su cuenta de Instagram. En esta plataforma, Ian acumula más de 400 mil seguidores. A través de sus redes sociales, Moche se expresa abiertamente sobre su condición, para quitarle el tabú y acercar información a la sociedad sobre el trastorno autista.

En primera persona, Ian describe cómo es vivir con esta condición. Moche llevó su mensaje para comprender a la neurodivergencia a todas partes. No solo en las redes sociales, sino también a los medios tradicionales, dio entrevistas a La Nación, Infobae, Clarín, entre otros. Al mismo tiempo, también llevó su mensaje a los streamings, para hablarle a un público joven. “Hablemos de autismo”, se lee en una de las remeras que suele usar Ian en estos encuentros, toda una declaración de principios.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por @somosgelatina

El activismo de Ian no comenzó ayer. Con tan solo 9 años, el niño ya recorría los medios de comunicación. “Busco crear un mundo más amigable”, es una de sus frases preferidas.

Su presencia constante y militancia sobre los derechos de las personas con discapacidad lo llevaron a convertirse en todo una activista del tema, y en una de las caras más conocidas en la lucha por la defensa de los derechos de la neuro divergencia.

Luego de las acusaciones del presidente a Moche de "operar" contra su gobierno, por tacharlo de cercano a Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, comenzaron a circular en redes fotos del niño de 12 años con políticos de diversos partidos políticos. Lo que demuestra que el joven no tiene preferencias partidarias, sino que su misión es transmitir su lenguaje de inclusión.

Fue el dirigente social Juan Grabois quien recopiló las fotos de Ian Moche con políticos de todos los colores. En una de las fotos, se lo ve a Moche junto a María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires por el PRO, y en otra imagen se ve al niño en una reunión con Romina Nuñez, la actual subdirectora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Los cuestionables dichos del del director de la Agencia Nacional de Discapacidad

El director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, estuvo en el centro de la escena. Sus cuestionamientos y desconocimientos hacia personas con discapacidad han encendido una luz más fuerte en un sector que ya se encuentra en emergencia y que está organizando movilizaciones en todo el país.

“¿Por qué yo tengo que pagar el peaje y vos no?”, preguntó Spagnuolo, quien se encargara del sector estatal orientado a la protección de las personas con discapacidad. El cuestionamiento fue dirigido a una familia con un hijo con autismo, según contaron los protagonistas en el programa “Circo Freak” del canal de streaming Gelatina. Marlene, madre, e Ian Moche, hijo, expresaron que eso fue lo que más les dolió. "Si vos tenés un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado", les planteó Spagnuolo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somosgelatina/status/1927738266448543844?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1927738266448543844%7Ctwgr%5E589e51e3427922760d65d4559e9f1781dd619f7e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flacapital.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17488650537704628&partner=&hide_thread=false

Ian, que a raíz de su propia experiencia se ha convertido en activista y divulgador del autismo, manifestó cuánto les había costado a las personas con discapacidad adquirir esos derechos. Y apuntó contra el retroceso que ese tipo de cuestionamientos implicaba. Preguntas provocativas como esas abundaron en la charla, entre las cuales también señalaron que Spagnuolo expresó: “¿Por qué vos no pagás estacionamiento y yo sí?”.

A partir de la viralización del recorte en redes sociales, usuarios y organizaciones sociales repudiaron fuertemente los dichos de Diego Spagnuolo, sobre todo desde su lugar de director de la agencia estatal. La actitud antiderechos del funcionario libertario se inserta en un marco de lucha ante la emergencia en discapacidad.

Noticias relacionadas
Qué pasa con los turnos para obtener la ciudadanía española, tras el fin de la Ley de Nietos

Fin de la Ley de Nietos: ¿qué pasa con los turnos para obtener la ciudadanía española?

hay cada vez menos ajolotes en mexico, pero cientificos buscan su adn

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN

la web prehistorica: eeuu finalmente dejara de tener internet dial-up

La web "prehistórica": EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up

el gobierno evalua un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km

Ver comentarios

Las más leídas

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Lo último

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

El cine 4D más innovador de la región toma forma en el Puerto de las Infancias

El cine 4D más innovador de la región toma forma en el Puerto de las Infancias

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Se descartó la hipótesis inicial del descuartizamiento del cuerpo de una mujer mayor. Estudios arrojaron que se trata de un hombre de entre 30 y 40 años. Todos los detalles

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses
Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial
LA CIUDAD

Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo
LA CIUDAD

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá
LA REGION

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario
LA CIUDAD

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Ovación
Historia del Clásico, capítulo 1: Newells fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Por Carlos Durhand
Ovación

Historia del Clásico, capítulo 1: Newell's fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Historia del Clásico, capítulo 1: Newells fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Historia del Clásico, capítulo 1: Newell's fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Central: más que insistir con los remates, el gran deber es mejorar la puntería

Central: más que insistir con los remates, el gran deber es mejorar la puntería

Cómo le fue a Newells con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Cómo le fue a Newell's con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Policiales
Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

La Ciudad
Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial
LA CIUDAD

Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban perdidas

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban "perdidas"

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros
Policiales

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Era uno de los más queridos de la región
Policiales

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Era uno de los más queridos de la región"

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales
Economía

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario
Economía

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía
Economía

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto
Economía

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto

Por qué los autos híbridos ganan terreno frente a eléctricos y de combustión
Motores

Por qué los autos híbridos ganan terreno frente a eléctricos y de combustión

Cristiano Ronaldo y su novia se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros
Zoom

Cristiano Ronaldo y su novia se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN
Información General

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN

La web prehistórica: EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up
Información General

La web "prehistórica": EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up

Conflicto universitario: El 60 % de los docentes cobra entre $150 mil y 600 mil
LA CIUDAD

Conflicto universitario: "El 60 % de los docentes cobra entre $150 mil y 600 mil"

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y ocultar cosas
Política

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y "ocultar cosas"

Puente turístico de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?
Información General

Puente turístico de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial
La Región

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial

Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo
Política

Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos
La Ciudad

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria
Ovación

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones
La Ciudad

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo
Policiales

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado
POLICIAL

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado