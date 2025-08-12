Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá

Un camionero resultó herido de consideración cuando el vehículo que conducía volcó este martes a la mañana en la ruta provincial S 26, entre las ciudades de Casilda y Carcarañá.
El siniestro vial se produjo este martes alrededor de las 7.50. El vehículo quedó cruzado sobre el camino y el tránsito era desviado.
Un camionero resultó herido de consideración cuando el vehículo que conducía volcó este martes a la mañana en la ruta provincial S 26, entre las ciudades de Casilda y Carcarañá.
Según fuentes policiales, el siniestro se produjo alrededor de las 7.50. Las causas del vuelco no se pudieron determinar por el momento. Los voceros confirmaron que la personal que conducía el vehículo sufrió lesiones y tuvo que ser asistida por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).
La información preliminar indicaba que el camión había quedado cruzado sobre los dos carriles y era imposible el paso de vehículos por ese sector. En el lugar trabajaba personal policial que dispuso desvíos de tránsito.
Se descartó la hipótesis inicial del descuartizamiento del cuerpo de una mujer mayor. Estudios arrojaron que se trata de un hombre de entre 30 y 40 años. Todos los detalles