El inesperado regreso de Rufina Cabré: por qué no se quedó en Turquía con la China Suárez

En los planes originales, la hija que comparte con Nicolás Cabré se iba a quedar en Turquía para comenzar las clases allí. Los motivos detrás de su regreso

Luego de varios idas y vueltas judiciales con los padres de sus hijos, la China Suárez viajó a Turquía junto a los tres para acompañar a Mauro Icardi en sus entrenamientos . En las últimas horas, los hijos regresaron al país y se desataron las especulaciones acerca de la sorpresiva llegada de Rufina.

Cabe recordar que, según se había comentado en los programas televisivos, en los planes originales, la hija que comparte con Nicolas Cabré se quedaría en Turquía para comenzar las clases allí. Por su parte, Magnolia y Amancio regresarían para continuar con sus ciclos escolares en el país al cuidado de Benjamin Vicuña .

Ahora bien , finalmente este fin de semana la mayor de los tres regresó a Argentina junto a sus hermanos. En redes sociales comenzaron a circular las imágenes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se lo veía a Benjamín Vicuña recibiendo Magnolia, Amancio y Rufina. Rápidamente en los medios de comunicación comenzaron a surgir diversas especulaciones acerca de los motivos de su regreso.

Por qué Rufina regresó a Argentina

En el programa de televisión Intrusos en América TV, la panelista Paula Varela reveló los detalles detrás de la decisión de la hija mayor de la China Suárez.

“Extrañaba un poco y dijo que ya que iba a volver a principios de septiembre, cuando arranca efectivamente el colegio allá en Turquía, quería venir y aprovechar estos días de nuevo en Argentina para ver a la gente que quiere, para estar con su papá y con sus amigos porque después de un tiempo más largo no va a poder viajar”, comentó la panelista.

Por su parte, Karina Iavícoli agregó: “Existe la posibilidad de que cuando ella retorne a Turquía sea acompañada por su papá".

En este sentido puede que Nicolás Cabré viaje a Estambul junto a su hija para conocer el colegio al que va a ir, los lugares que va a frecuentar la pequeña y los detalles de su mudanza.

