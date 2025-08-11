Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN

Hace 60 años, los vecinos de Xochimilco, en el sur de Ciudad de México, podían estirarse y recoger con la mano ajolotes de los canales. Ahora es casi imposible ver en libertad a este extraño anfibio (que parece una mezcla de salamandra y dragón), pero los científicos les siguen la pista a través de su ADN.

Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) encontraron su rastro genético en este barrio de la capital mexicana formado por canales e islas artificiales flotantes llamadas chinampas —en algunas de las cuales todavía se sigue cultivando a la usanza prehispánica— y eso demuestra que sigue habiendo ajolotes en vida silvestre, aunque su situación es crítica.

Usaron una técnica que ayudará a la actualización del censo de estos anfibios que desde 2019 están en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

“Todos soltamos ADN a nuestro paso por el mundo y eso se puede capturar filtrando el aire o el agua”, explicó el biólogo Luis Zambrano, del laboratorio de Restauración Ecología de la UNAM. Y eso es justamente lo que hicieron con los ajolotes (también conocidos por su nombre náhuatl que se repite en inglés: axolotl).

Esther Quintero, de Conservación Internacional-México, una ONG que se sumó al proyecto de Zambrano en 2023 buscando financiación y apoyos, contó que recogieron agua de los canales de Xochimilco, la filtraron y sacaron lo que se denomina ADN ambiental, es decir, partículas genéticas de los animales y plantas en contacto con ese agua que compararon con los ya existentes en una biblioteca genética elaborada hace unos años por científicos británicos.

Ajolotes que resisten

Los académicos usaron esta técnica en 53 puntos de Xochimilco, diez dentro de “áreas refugio” —canales que tienen, entre otras cosas, filtros para mantener el agua limpia— y 43 puntos fuera de ellas. El ADN de los ajolotes estaba en los refugios y también en un único punto fuera de ellos. “Es muy poquito un solo punto”, reconoció Zambrano, pero añadió que eso demuestra que algunos ejemplares resisten en rincones que lograron esquivar la creciente degradación ambiental de los canales y la contaminación de su agua.

2025-08-11 xochimilco

Hasta ahora solo se analizó un tercio de Xochimilco, tanto con la técnica de ADN ambiental como con la tradicional de lanzar redes, pero el proyecto continuará a partir de septiembre y los científicos confían en tener un censo actualizado a principios de 2026, que previsiblemente confirmará la drástica disminución de ejemplares que comenzó hace décadas: en 1998 había un estimado de 6.000 por kilómetro cuadrado, en 2014 (año del último censo) se pasó a solamente 36.

Beneficios

Pero no todo son malas noticias. Zambrano enfatizó que su equipo también demostró que la conservación funciona y que preservar esta especie “tiene múltiples beneficios”: contribuye a la calidad del agua y a la cantidad de polinizadores de la zona. Y tener un Xochimilco conservado ayuda a un mejor aprovechamiento del agua en Ciudad de México, a tener una mayor fuente de alimentos y a amortiguar la temperatura de la urbe.

Para lograrlo, según Zambrano, no solamente es necesario el trabajo de académicos y vecinos —a veces con ingeniosas iniciativas para financiarse, como la de adoptar un ajolote— y el creciente interés de la sociedad (se estudia su capacidad de regeneración cerebral y su imagen está en recuerdos, videojuegos y billetes). Lo que urge es que las autoridades se involucren con políticas públicas que no permitan ciertas actividades, como que haya discotecas, spas o canchas de fútbol en las chinampas, y promuevan otras de recuperación ambiental como la producción chinampera, garantizando a esos campesinos ingresos dignos y calidad de vida.

“El ajolote se reproduce mucho porque pone muchos huevos. Se puede recuperar fácilmente y ya sabemos cómo”, destacó Zambrano. Queda ponerse mano a la obra y a gran escala.