La Capital | La Ciudad | oferta

Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial

Los representantes de Amsafé y Sadop no están conformes con la propuesta de un aumento del 7% escalado hasta fin de año. Discutirán la oferta con sus afiliados

12 de agosto 2025 · 08:47hs
Amsafé discutirá en asamblea si acepta o no la propuesta salarial para el segundo semestre del año.

Foto: Freepik

Amsafé discutirá en asamblea si acepta o no la propuesta salarial para el segundo semestre del año.

El gobierno provincial ofreció a los gremios de la administración central y de la docencia un aumento salarial del 7 por ciento escalonado para el segundo semestre del año. La oferta se aplicará desde los salarios de julio, con una liquidación complementaria retroactiva que contempla un mínimo garantizado de $40.000 para el primer trimestre del semestre y de $30.000 para el segundo, sumando $70.000 en total.

El aumento del 7% está dividido en seis tramos: 1,5% en julio, 1,5% en agosto y 1% en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esa misma oferta será propuesta este martes a los representantes de los sectores de la salud pública.

Quienes ya manifestaron su desaprobación fueron las organizaciones sindicales que nuclean a los docentes tanto de las escuelas de gestión pública como privada. En esta semana, las entidades que representan a los trabajadores de la educación discutirán con sus afiliados los pasos a seguir y no se descarta la posibilidad de un nuevo conflicto sindical. Al menos así lo señaló este martes el secretario gremial de Amsafé provincial, Paulo Juncos. Dijo que los representantes gremiales “se fueron preocupados de la reunión de ayer, porque la situación salarial sigue siendo muy complicada”.

>> Leer más: Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta

Amsafé busca recuperar lo perdido

En declaraciones a LT8, el dirigente de Amsafé sostuvo: “Fuimos a la reunión paritaria de ayer, haciendo un balance de lo que fue el primer semestre. Expusimos que los números oficiales indicaron que la inflación del primer semestre fue del 16,4 por ciento y el aumento que tuvimos fue del 13 por ciento. Entonces, la discusión ya de por sí arrancó con un desfasaje de 3 o 4 puntos de pérdida salarial. Pensábamos que el gobierno tendría una política para recuperar lo perdido en el primer semestre, sin hablar lo que perdimos en nuestro poder adquisitivo el año pasado, que fue del 23 por ciento”.

Embed - AMSAFÉ RECHAZA EL OFRECIMIENTO EN PARITARIAS: 7% SEMESTRAL

Juncos subrayó que tras el encuentro de ayer “no sucedió nada de lo esperado. La propuesta del gobierno fue muy mala, peor que la del primer semestre. Ofrecer un 7 por ciento escalonado entre julio y diciembre para el segundo semestre del año, es atar al salario hasta los meses de marzo y abril. Eso significa más de seis meses, porque si esta propuesta termina en diciembre tendríamos que reunirnos en los primeros días de febrero para discutir aumentos que se harían efectivos en marzo. Eso habla de un estancamiento del salario por una cantidad de meses importantes”.

Finalmente, Juncos destacó de cara a las asambleas que se realizarán desde hoy en todas las delegaciones de Amsafé: “Avizoramos un escenario de rechazo de la propuesta. Lo que se discutirá en las asambleas será cuáles serán las acciones de protesta que se llevarán adelante para sostener el rechazo de esta propuesta. Creemos que el rechazo de la oferta será unánime. Hoy nadie puede plantear que un docente gane 650 mil pesos por mes. Son salarios y jubilaciones de miseria. Hay mucha bronca entre los trabajadores y trabajadoras, y se discutirá las acciones para llevar adelante para canalizar ese rechazo”, agregó.

La dura posición del Sadop

Por su parte, el titular de Sadop Rosario, Martín Lucero, afirmó que “para el gobernador y el ministro de Educación parece que vivimos en Disneylandia”.

Muy crítico, el dirigente remarcó que el gobierno “tiene una desconexión con la realidad y no necesitamos eso, lo que necesitamos de nuestros gobernantes es realismo, empatía y medidas que favorezcan a la gente”.

“Es brutal, entendemos que la propuesta es totalmente insuficiente, no recoge ninguna de las cosas que venimos planteando”, amplió el titular de Sadop. Por último, Lucero fue tajante al decir que la propuesta “está muy lejos de ser satisfactoria”, además de “no incluir ningún otro tipo de disposición en lo relativo a condiciones de trabajo”.

Noticias relacionadas
Créditos Nido: este martes se realiza el décimo tercer sorteo.

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

El próximo jueves se realizará una campaña de recolección de sangre para los efectores públicos de la ciudad

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

el tiempo en rosario: un martes algo nublado pero con la maxima en alza

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza

Familiares y amigos de María Fernanda González despidieron a la mujer asesinada en Empalme Graneros

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Ver comentarios

Las más leídas

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Lo último

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

El cine 4D más innovador de la región toma forma en el Puerto de las Infancias

El cine 4D más innovador de la región toma forma en el Puerto de las Infancias

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Se descartó la hipótesis inicial del descuartizamiento del cuerpo de una mujer mayor. Estudios arrojaron que se trata de un hombre de entre 30 y 40 años. Todos los detalles

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses
Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial
LA CIUDAD

Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo
LA CIUDAD

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá
LA REGION

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario
LA CIUDAD

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Ovación
Historia del Clásico, capítulo 1: Newells fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Por Carlos Durhand
Ovación

Historia del Clásico, capítulo 1: Newell's fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Historia del Clásico, capítulo 1: Newells fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Historia del Clásico, capítulo 1: Newell's fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Central: más que insistir con los remates, el gran deber es mejorar la puntería

Central: más que insistir con los remates, el gran deber es mejorar la puntería

Cómo le fue a Newells con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Cómo le fue a Newell's con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Policiales
Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

La Ciudad
Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial
LA CIUDAD

Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban perdidas

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban "perdidas"

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros
Policiales

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Era uno de los más queridos de la región
Policiales

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Era uno de los más queridos de la región"

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales
Economía

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario
Economía

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía
Economía

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto
Economía

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto

Por qué los autos híbridos ganan terreno frente a eléctricos y de combustión
Motores

Por qué los autos híbridos ganan terreno frente a eléctricos y de combustión

Cristiano Ronaldo y su novia se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros
Zoom

Cristiano Ronaldo y su novia se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN
Información General

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN

La web prehistórica: EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up
Información General

La web "prehistórica": EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up

Conflicto universitario: El 60 % de los docentes cobra entre $150 mil y 600 mil
LA CIUDAD

Conflicto universitario: "El 60 % de los docentes cobra entre $150 mil y 600 mil"

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y ocultar cosas
Política

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y "ocultar cosas"

Puente turístico de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?
Información General

Puente turístico de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial
La Región

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial

Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo
Política

Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos
La Ciudad

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria
Ovación

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones
La Ciudad

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo
Policiales

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado
POLICIAL

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado