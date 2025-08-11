La Capital | Policiales | macabro

Macabro hallazgo en el centro rosarino: los restos en contenedores eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Así se expidió el Equipo Argentino de Antropología Forense sobre el cuerpo descuartizado encontrado en marzo en contenedores y en el relleno sanitario de Ricardone

11 de agosto 2025 · 16:02hs
Los restos humanos fueron hallados en contenedores de 3 de Febrero y Maipú eñ 16 de marzo pasado.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los restos humanos fueron hallados en contenedores de 3 de Febrero y Maipú eñ 16 de marzo pasado.

Los restos humanos encontrados a mediados de marzo en un contenedor del centro corresponden a un hombre de entre 30 y 40 años cuyos miembros descuartizados también aparecieron días después en el relleno sanitario de Ricardone. La conclusión fue comunicada por la Fiscalía Regional 2 que este lunes brindó un informe sobre la investigación de la fiscal Mariso Fabbro sobre el macabro hallazgo.

La fiscalía emitió un informe acerca de las medidas ya practicadas en relación a los restos hallados el pasado 16 de marzo en tres contenedores de basura domiciliaria de 3 de Febrero al 800. Entre las primeras acciones ordenadas por esos días se realizó una inspección en el relleno sanitario de Ricardone, ante la posibilidad de que entre los residuos arrojados allí se encontraran más restos humanos. Esa medida, tal como se supo entonces, resultó positiva en cuanto al hallazgo. Ahora se supo que los restos pertenecían a la misma persona.

Restos humanos

Tal como publicara este diario el domingo 16 de marzo un joven que caminaba hacia una panadería por Maipú notó “pedazos de carne” a la vista en un contenedor ubicado en el cruce de esa calle con 3 de Febrero. La sospecha de que se tratara de restos humanos lo motivó a llamar a la policía.

>>Leer más: Causa por restos humanos en un contenedor: hallaron más partes en el relleno sanitario de Ricardone

Minutos después los agentes comprobaron que eran restos humanos e inspeccionaron todos los contenedor. En uno de ellos se hallaron dos partes: un antebrazo y un muslo. En principio notaron que los cortes se habían realizado con “con armas blancas de pequeñas dimensiones”. En otro contenedor había una prótesis dentaria, guantes de látex y servilletas con manchas de sangre.

Todo el material hallado fue enviado al laboratorio del Instituto Médico Legal (IML) para corroborar, en principio, si correspondían a un mismo cadáver. Los exámines preliminares indicaron que los cortes se habían realizado sobre el cuerpo sin vida y con la probabilidad de que el deceso hubiera ocurrido poco tiempo antes.

También se encargaron otras medidas como un relevamiento de las cámaras de vigilancia de la zona en busca de información sobre el modo en el que los restos llegaron a los contenedores.

Informes

Varios meses después se empezaron a conocer los resultados de esas medidas, mientras se aguardan otras. En cuanto al análisis completo de las cámaras de vigilancia de la zona, “hasta el momento no se pudo extraer material de interés”, indicaron desde el MPA. También se efectuaron “numerosas entrevistas a vecinos de la zona” que al parecer no aportaron mucha información.

La fiscal también recibió el informe de luminol realizado en distintos lugares de un edificio de 3 de Febrero al 800 en busca de rastros de sangre. Ese informe resultó negativo, al igual que el análisis de las muestras de sangre secuestradas en inmediaciones del lugar del hallazgo junto con los restos humanos.

>>Leer más: Restos humanos en contenedores del centro: qué se sabe hasta el momento

Otra medida tuvo que ver con el rastreo de los restos hallados en esos contenedores. Según lo informado a la fiscal por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad, los tres contenedores de residuos de la zona donde encontraron los restos fueron operados la noche del sábado anterior entre las 22.18 y las 22.22 según demostraron los GPS de los camiones. Lo que se recolecta de los contenedores verdes “se descarga en una estación de transferencia de Bella Vista de Rosario, sin clasificación, y eso se traslada en camiones más grandes al relleno de Ricardone. Por ello fue convocada a ese predio la Brigada Canina del Organismo de Investigación (OI) y se encontraron los otros restos.

En ese marco se realizó en el IML un cotejo biológico entre los restos hallados en el centro y los de Ricardone, lo que arrojó que se trataba de la misma persona: un hombre cuya edad no se podía determinar. Entonces la fiscalía decidió convocar al Equipo Argentino de Antropología Forense que llegó a la conclusión de que era un varón de entre 30 y 40 años.

Así, todavía restan conocer los resultados de otras medidas investigativas que se encuentran en curso.

Noticias relacionadas
Confirman que la persona atropellada por un tren en Funes es el hombre que estaba desaparecido.

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Los investigadores encontraron el boquete lejos de la puerta principal del local.

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

María Florencia González tenía 37 años. Fue asesinada en el barrio Empalme Graneros. 

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

El chico resultó herido en el ataque en el que murió su madre.

Cómo está el adolescente de 15 años baleado en el ataque donde fue asesinada su madre

Ver comentarios

Las más leídas

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Lo último

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Mataron a uno de los trabajadores de prensa más queridos de la región

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Mataron a uno de los trabajadores de prensa más queridos de la región"

La inflación de los trabajadores se aceleró al 2% en julio

La "inflación de los trabajadores" se aceleró al 2% en julio

Un ex-Newells empieza a sonar como candidato a dirigir a un grande de Brasil de muy floja campaña

Un ex-Newell's empieza a sonar como candidato a dirigir a un grande de Brasil de muy floja campaña

Macabro hallazgo en el centro: los restos en contenedores eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Así se expidió el Equipo Argentino de Antropología Forense sobre el cuerpo descuartizado encontrado en marzo en contenedores y en el relleno sanitario de Ricardone
Macabro hallazgo en el centro: los restos en contenedores eran de un hombre de entre 30 y 40 años
Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Mataron a uno de los trabajadores de prensa más queridos de la región
Policiales

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Mataron a uno de los trabajadores de prensa más queridos de la región"

Conflicto en las universidades: El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos
LA CIUDAD

Conflicto en las universidades: "El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos"

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario
Economía

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido
Policiales

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta
Economía

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Feriado de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?

Feriado de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?

Ovación
Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver
OVACIÓN

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Un hincha fue a ver a su equipo y lo detuvieron: estaba prófugo hace dos años por un delito grave

Un hincha fue a ver a su equipo y lo detuvieron: estaba prófugo hace dos años por un delito grave

Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme

Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme

Policiales
Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Mataron a uno de los trabajadores de prensa más queridos de la región
Policiales

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Mataron a uno de los trabajadores de prensa más queridos de la región"

Macabro hallazgo en el centro: los restos en contenedores eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Macabro hallazgo en el centro: los restos en contenedores eran de un hombre de entre 30 y 40 años

No tenía ningún conflicto, afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros

"No tenía ningún conflicto", afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

La Ciudad
Fentanilo contaminado en Rosario: Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Fentanilo contaminado en Rosario: "Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad"

Conflicto en las universidades: El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos

Conflicto en las universidades: "El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos"

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo
Policiales

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado
POLICIAL

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado

Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado
El Mundo

Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado

Quini 6: de dónde son los tres ganadores que se dividieron 6.000 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde son los tres ganadores que se dividieron 6.000 millones de pesos

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
La Ciudad

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren
Información General

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha
Información General

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos
Información General

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers
La Región

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo
El Mundo

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos
Información General

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet
Negocios

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja
POLICIALES

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal
Zoom

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Por Javier Felcaro
Política

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof
Política

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof