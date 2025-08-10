Primer efecto del cierre del aeropuerto de Rosario: Latam cancela sus vuelos y ofrece alternativas

La compañía suspenderá la ruta Rosario–Lima entre el 20 de septiembre y el 29 de diciembre, período en el que la pista estará en obras. También podría modificarse el estreno del vuelo a San Pablo previsto para fin de año.

Latam opera desde el aeropuerto de Rosario un vuelo a Lima, y tiene previsto conectar a San Pablo desde el próximo 30 de diciembre.

El cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) para la reconstrucción de su pista ya empieza a tener impacto en las aerolíneas que operan en la ciudad. Este domingo, Latam Airlines Perú informó que cancelará su operación entre Rosario y Lima , Perú, desde el 20 de septiembre hasta el 29 de diciembre de 2025, fechas en las que la terminal permanecerá cerrada por obras. Aún resta saber qué harán el resto de las compañías que vuelan desde Rosario, como Aerolíneas Argentinas , Copa Airlines y Gol .

La compañía comunicó que los pasajeros con boletos en ese período podrán optar por cambiar su vuelo, eligiendo como alternativa de salida o llegada las ciudades de Buenos Aires o Córdoba, sujeto a disponibilidad, o reprogramar el viaje para después de la reapertura. También se ofrece la devolución total del ticket sin costo. Las cancelaciones se harán de forma progresiva y los pasajeros podrán autogestionar su reubicación a través del portal “Mis Viajes” en latamairlines.com o con su agencia de viajes.

Así, Latam Airlines Perú rechazó la posibilidad de trasladar el vuelo Rosario-Lima al aeropuerto de Sauce Viejo , tal cual lo había ofrecido el gobierno provincial.

Latam Airlines Brasil , por su parte, advirtió que el vuelo entre Rosario y San Pablo , cuyo inicio estaba previsto para el 30 de diciembre próximo, podría sufrir modificaciones si las obras no finalizan en los plazos previstos.

El aeropuerto cerrará el 20 de septiembre para una remodelación integral de la pista y la instalación de un nuevo sistema de balizamiento, trabajos que elevarán su categoría operativa de 1 a 3. Esto permitirá recibir aviones de mayor porte, de hasta 350 pasajeros, y operar en condiciones de niebla más densa. La obra es financiada íntegramente por el gobierno de Santa Fe, que se hizo cargo del proyecto tras la caída de la licitación nacional.

La reapertura está prevista para el 18 de diciembre, aunque la Administración Nacional de Aviación Civil autorizó el cierre hasta el 29 de diciembre, plazo máximo estimado por las autoridades para la finalización de los trabajos.

La reconstrucción de la pista del aeropuerto

El anuncio de la reconstrucción de la pista, que está en mal estado, llega en un momento clave para la infraestructura aeroportuaria local. A fines de julio, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) derogó el proceso licitatorio nacional que estaba en marcha para la obra y traspasó la gestión del proyecto a la provincia. Ante ese escenario, el gobernador Maximiliano Pullaro resolvió que Santa Fe se hará cargo de la totalidad de los costos y tiempos de ejecución para garantizar que el aeropuerto de Rosario recupere y amplíe su capacidad operativa.

>>Leer más: Reactivarán las obras en el aeropuerto de Rosario: cuándo cierra y por cuánto tiempo

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó que “la pista comenzará a ser remodelada desde el 20 de septiembre para que el 18 de diciembre podamos tenerla totalmente modernizada”. No obstante, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aceptó un cierre hasta el 29 de diciembre, lo que otorga un margen extra si surgen imprevistos en la obra.

El impacto en LATAM

En su comunicado, Latam Airlines Perú explicó que la suspensión de la ruta Rosario–Lima se extenderá durante todo el período de cierre. Para los pasajeros con reservas, la compañía ofrece tres opciones:

Cambio de vuelo o fecha: podrán modificar el itinerario y salir o llegar desde Buenos Aires o Córdoba, sujeto a disponibilidad. También podrán reprogramar el viaje para después de la reapertura del aeropuerto.

Devolución total: solicitar el reembolso completo del ticket sin costo.

Reubicación progresiva: las cancelaciones se harán de forma escalonada y los clientes podrán autogestionar la reprogramación desde el portal “Mis Viajes” en latamairlines.com o a través de su agencia de viajes.

Latam Airlines Brasil también advirtió que el vuelo Rosario–San Pablo, cuyo inicio estaba previsto para el 30 de diciembre, podría modificarse dependiendo de si la obra finaliza en tiempo y forma. La empresa se comprometió a comunicar cualquier cambio con anticipación.

Un salto de categoría para el aeropuerto

Para el gobierno provincial, la remodelación es una inversión estratégica. La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, detalló que la modernización del balizamiento —luces de distintos colores en bordes y centro de la pista— permitirá maniobras de aterrizaje y despegue más seguras en condiciones adversas, y que el aumento en la capacidad de aeronaves colocará al AIR “entre los aeropuertos más importantes del país”.

>>Leer más: Sauce Viejo se ofrece como opción por el cierre del aeropuerto de Rosario: qué harán las compañías

La licitación para seleccionar a la empresa constructora se abrirá nuevamente este viernes, aunque por los tiempos disponibles se recurrirá a una contratación directa. El objetivo oficial es no perder la temporada alta de fin de año y que, a más tardar, en las fiestas de diciembre el aeropuerto esté nuevamente operativo para vuelos nacionales e internacionales.

Mientras tanto, los pasajeros que tenían previsto viajar al exterior desde Rosario deberán adaptarse a las alternativas que ofrecen las aerolíneas, siendo Buenos Aires y Córdoba las principales puertas de salida. El anuncio de LATAM podría ser el primero de una serie de definiciones que tomen las demás compañías aéreas que operan en la terminal rosarina.