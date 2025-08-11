Fátima Florez anunció que Javier Milei asistirá a uno de sus shows en Las Vegas La imitadora afirmó que el presidente viajará en septiembre a Estados Unidos en el marco de una gira de trabajo y se hará un tiempo para ver su espectáculo 11 de agosto 2025 · 18:05hs

Fátima Florez y Javier Milei se separaron en abril de 2024

La imitadora Fátima Florez, en una sorpresiva declaración, anunció que el presidente Javier Milei asistirá a uno de sus shows en Las Vegas el próximo mes de septiembre. La artista, que se presentará en el Hotel Casino Sahara los días 5 y 6 de septiembre, aseguró que la visita del mandatario se enmarca en una gira de reuniones y trabajos por Estados Unidos.

El anuncio, que hasta el momento no ha sido confirmado de manera oficial por la Casa Rosada, sugiere que la relación entre ambos se mantiene en buenos términos a pesar de su separación en abril de 2024. No obstante, Florez negó rotundamente tener una relación de "amigos con derechos", aclarando que se encuentra soltera.

El viaje del presidente a Estados Unidos, según lo trascendido, también incluiría una reunión bilateral con el expresidente Donald Trump en Washington. Dicho encuentro había sido anticipado por la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem.

Las declaraciones de Florez llegan luego de que este lunes el diario La Nación publicara que una serie de fotografías que se había tomado en la embajada de España, a raíz de que la artista se encuentra en ese país para brindar algunos shows, fueron eliminadas de las redes sociales de la sede diplomática.

El diario reveló que se habían publicado en la cuenta de Instagram de la embajada cuatro fotografías de Florez, algunas junto al embajador Wenceslao Bunge. Pero hora después de la publicación, tres de ellas fueron eliminadas. Javier Milei y Fátima Florez revelaron su romance en agosto de 2023, en medio de la campaña presidencial que luego le daría el triunfo al libertario. La pareja se mantuvo unida hasta abril de 2024, cuando se conoció la separación. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario La Capital (@diariolacapital)