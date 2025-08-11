Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Brisa Leguizamón y Esteban Rocha llegaron en un vuelo desde Asunción. La Justicia deberá juzgarlos como miembros de la banda de Olga "Tata" Medina. Tras el casamiento se sucedió un triple crimen

Esteban Enrique “Pinky” Rocha y su esposa Brisa Milagros Ferreyra Leguizamón, la pareja de la denominada “boda narco”, llegaron este lunes al aeropuerto de Rosario en el marco del proceso de extradición desde Paraguay , adonde se habían fugado luego del triple crimen acontecido al terminar su fiesta de bodas en Ybarlucea en 2022 .

La pareja de la denominada “boda narco” arribó a Rosario en un vuelo proveniente de Asunción en el marco de un operativo del Ministerio de Seguridad Nacional del que participaron Interpol, la Policía Federal (PFA) y la Dirección General de Cooperación Internacional. De las tareas de recepción y traslado también participó personal de Genderamería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El vuelo partió desde Asunción con destino inicial a Rosario, donde Rocha y Leguizamón fueron entregados a la Delegación Unidad Operativa Federal Rosario para su alojamiento en la División Alcaidía del Área Regional Federal Litoral. Los detenido s son requeridos por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario en el marco de una causa por tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, distribución y almacenamiento .

El operativo continuó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adonde fueron trasladados dos ciudadanos paraguayos que eran requeridos por hechos de homicidio: Osmar Algarín Brítez, requerido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 20, y Ricardo Espínola Cañete, requerido por el Juzgado de Garantías 2 de San Martín.

Buscados

Rocha y Leguizamón celebraron su boda el 29 de enero de 2022 en un salón de fiestas Ybarlucea. Pasadas las 4 de la mañana, cuando ya había terminado el evento, tres invitados fueron emboscados y atacados a balazos cuando se retiraban en su auto: Iván Maximiliano Giménez, de 35 años; su pareja Erica Vanesa Romero, de 37; la hija de ambos, Elena, de un año y medio.

El triple homicidio, al parecer motivado por una cuantiosa deuda por drogas, develó la situación de quienes se casaban, que no tenían los permisos necesarios para celebrar su boda de esa manera. La mujer, por ejemplo, cumplía arresto domiciliario otorgado por la Justicia federal. Y Rocha había sido excarcelado por la Justicia federal de Buenos Aires. Además, distintas agencias penales que participan en la investigación de este hecho coincidieron en que entre los invitados al casamiento había varios personajes conectados al tráfico de drogas en la zona.

imageboda La pareja fue extraditada en un vuelo especial que partió desde Asunción con destino al aeropuerto de Rosario.

Rocha y Leguizamón se mantuvieron prófugos durante casi un año hasta que la sección Interpol de la policía paraguaya los detuvo la madrugada del jueves 5 de enero del 2023 en un bar de Asunción, ya que tenían pedidos de captura por narcotráfico.

Ambos están acusados de pertenecer a la banda narco liderada por Olga “Tata” Medina. Habían sido procesados por “integrar una organización dedicada al traslado, acopio, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes cuya principal zona de influencia es el barrio La Cerámica, de la zona norte de Rosario, que funcionaría al menos desde abril de 2016”.

Si bien el juicio contra la organización tuvo lugar en 2022, sin la presencia de esos dos imputados, la posterior captura de la pareja implicará que sean juzgados por el caso.