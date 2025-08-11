La Capital | Policiales | Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Brisa Leguizamón y Esteban Rocha llegaron en un vuelo desde Asunción. La Justicia deberá juzgarlos como miembros de la banda de Olga "Tata" Medina. Tras el casamiento se sucedió un triple crimen

11 de agosto 2025 · 19:27hs
Brisa Milagros Leguizamón y Esteban Pinky Rocha fueron detenidos en Paraguay casi un año después de su boda

Foto: Captura de video.

Brisa Milagros Leguizamón y Esteban "Pinky" Rocha fueron detenidos en Paraguay casi un año después de su boda, que terminó trágicamente.
Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Esteban Enrique “Pinky” Rocha y su esposa Brisa Milagros Ferreyra Leguizamón, la pareja de la denominada “boda narco”, llegaron este lunes al aeropuerto de Rosario en el marco del proceso de extradición desde Paraguay, adonde se habían fugado luego del triple crimen acontecido al terminar su fiesta de bodas en Ybarlucea en 2022.

La pareja de la denominada “boda narco” arribó a Rosario en un vuelo proveniente de Asunción en el marco de un operativo del Ministerio de Seguridad Nacional del que participaron Interpol, la Policía Federal (PFA) y la Dirección General de Cooperación Internacional. De las tareas de recepción y traslado también participó personal de Genderamería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

paraguay

El vuelo partió desde Asunción con destino inicial a Rosario, donde Rocha y Leguizamón fueron entregados a la Delegación Unidad Operativa Federal Rosario para su alojamiento en la División Alcaidía del Área Regional Federal Litoral. Los detenidos son requeridos por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario en el marco de una causa por tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, distribución y almacenamiento.

>>Leer más: Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

El operativo continuó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adonde fueron trasladados dos ciudadanos paraguayos que eran requeridos por hechos de homicidio: Osmar Algarín Brítez, requerido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 20, y Ricardo Espínola Cañete, requerido por el Juzgado de Garantías 2 de San Martín.

Buscados

Rocha y Leguizamón celebraron su boda el 29 de enero de 2022 en un salón de fiestas Ybarlucea. Pasadas las 4 de la mañana, cuando ya había terminado el evento, tres invitados fueron emboscados y atacados a balazos cuando se retiraban en su auto: Iván Maximiliano Giménez, de 35 años; su pareja Erica Vanesa Romero, de 37; la hija de ambos, Elena, de un año y medio.

>>Leer más: Triple crimen: los roles de los novios prófugos en una organización narco

El triple homicidio, al parecer motivado por una cuantiosa deuda por drogas, develó la situación de quienes se casaban, que no tenían los permisos necesarios para celebrar su boda de esa manera. La mujer, por ejemplo, cumplía arresto domiciliario otorgado por la Justicia federal. Y Rocha había sido excarcelado por la Justicia federal de Buenos Aires. Además, distintas agencias penales que participan en la investigación de este hecho coincidieron en que entre los invitados al casamiento había varios personajes conectados al tráfico de drogas en la zona.

imageboda
La pareja fue extraditada en un vuelo especial que partió desde Asunción con destino al aeropuerto de Rosario.

La pareja fue extraditada en un vuelo especial que partió desde Asunción con destino al aeropuerto de Rosario.

Rocha y Leguizamón se mantuvieron prófugos durante casi un año hasta que la sección Interpol de la policía paraguaya los detuvo la madrugada del jueves 5 de enero del 2023 en un bar de Asunción, ya que tenían pedidos de captura por narcotráfico.

Ambos están acusados de pertenecer a la banda narco liderada por Olga “Tata” Medina. Habían sido procesados por “integrar una organización dedicada al traslado, acopio, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes cuya principal zona de influencia es el barrio La Cerámica, de la zona norte de Rosario, que funcionaría al menos desde abril de 2016”.

>>Leer más: Condenaron a una conocida vendedora de drogas de la zona norte de la ciudad

Si bien el juicio contra la organización tuvo lugar en 2022, sin la presencia de esos dos imputados, la posterior captura de la pareja implicará que sean juzgados por el caso.

Noticias relacionadas
Los restos humanos fueron hallados en contenedores de 3 de Febrero y Maipú eñ 16 de marzo pasado.

Macabro hallazgo en el centro: los restos en contenedores eran de un hombre de entre 30 y 40 años

María Florencia González, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros.

"No tenía ningún conflicto", afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros

Confirman que la persona atropellada por un tren en Funes es el hombre que estaba desaparecido.

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Los investigadores encontraron el boquete lejos de la puerta principal del local.

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Ver comentarios

Las más leídas

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Lo último

Cómo le fue a Newells con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Cómo le fue a Newell's con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Fuerte retroceso: el último informe de Came muestra que las ventas minoristas pyme bajaron un 5,7% en julio

Fuerte retroceso: el último informe de Came muestra que las ventas minoristas pyme bajaron un 5,7% en julio

Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima

Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Brisa Leguizamón y Esteban Rocha llegaron en un vuelo desde Asunción. La Justicia deberá juzgarlos como miembros de la banda de Olga "Tata" Medina. Tras el casamiento se sucedió un triple crimen

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay
Macabro hallazgo en el centro: los restos en contenedores eran de un hombre de entre 30 y 40 años
POLICIALES

Macabro hallazgo en el centro: los restos en contenedores eran de un hombre de entre 30 y 40 años

¿Plan Canje para autos?: el gobierno evalúa la medida para impulsar las ventas de 0 KM
Información General

¿Plan Canje para autos?: el gobierno evalúa la medida para impulsar las ventas de 0 KM

La insólita respuesta de Milei a la demanda de Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal
Política

La insólita respuesta de Milei a la demanda de Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Mataron a uno de los trabajadores de prensa más queridos de la región
Policiales

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Mataron a uno de los trabajadores de prensa más queridos de la región"

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido
Policiales

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Ovación
Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima
Ovación

Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima

Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima

Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima

Un ex-Newells empieza a sonar como candidato a dirigir a un grande de Brasil de muy floja campaña

Un ex-Newell's empieza a sonar como candidato a dirigir a un grande de Brasil de muy floja campaña

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Policiales
Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Mataron a uno de los trabajadores de prensa más queridos de la región

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Mataron a uno de los trabajadores de prensa más queridos de la región"

Macabro hallazgo en el centro: los restos en contenedores eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Macabro hallazgo en el centro: los restos en contenedores eran de un hombre de entre 30 y 40 años

No tenía ningún conflicto, afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros

"No tenía ningún conflicto", afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros

La Ciudad
Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada
La Ciudad

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Fentanilo contaminado en Rosario: Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad

Fentanilo contaminado en Rosario: "Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad"

Conflicto en las universidades: El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos

Conflicto en las universidades: "El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos"

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria
Ovación

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones
La Ciudad

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo
Policiales

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado
POLICIAL

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado

Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado
El Mundo

Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado

Quini 6: de dónde son los tres ganadores que se dividieron 6.000 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde son los tres ganadores que se dividieron 6.000 millones de pesos

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
La Ciudad

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren
Información General

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha
Información General

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos
Información General

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers
La Región

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo
El Mundo

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos
Información General

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet
Negocios

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja
POLICIALES

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal
Zoom

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal