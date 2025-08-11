Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno de ellos apuñalado

El incidente se produjo el domingo a la noche en Melincué al 6200. La víctima fue internada en el Hospital Provincial y su agresor es buscado por la policía.

Grave pelea en zona sur. El hombre apuñalado por su hermano fue derivado al Hospital Provincial..

Un hombre de 50 años sufrió heridas de consideración al ser apuñalado por su hermano en medio de una violenta pelea . El agresor no pudo ser detenido por el momento. Mientras tanto, la víctima quedó internada en el Hospital Provincial.

La pelea se registró en la noche del domingo, alrededor de las 21.30, en Melincué al 6200, en la zona sur de Rosario. Eso sería en inmediaciones del barrio del Sindicato de la Carne. De acuerdo con fuentes oficiales, el caso trascendió a partir de una llamada a la Central de Emergencias 911 en la que se advertía que en ese lugar había un hombre herido con arma blanca.

Una vez en el lugar, los policías obtuvieron una primera versión de lo ocurrido de boca de una mujer que sería hermana de los hombres involucrados. Según esa afirmación, sus hermanos Mario, de 49 años, y José, de 50, mantuvieron una discusión y en un momento dado el primero tomó un cuchillo de la cocina y le aplicó varios puntazos al otro, lesionándolo en el tórax y mano derecha.

Tras consumar la agresión, Mario huyó del lugar. José, en tanto, fue atendido minutos después por personal de un servicio de emergencias médicas que lo derivó en ambulancia al Hospital Provincial, donde quedó internado.

Fuentes policiales identificaron al agresor como Mario A., de 49 años, y agregaron que la policía secuestró en el lugar el cuchillo que se utilizó en el hecho. Todas actuaciones judiciales por este caso quedaron a cargo de la Subcomisaría 20ª con intervención de la Fiscalía en turno.

>> Leer más: Una pelea entre hermanos terminó en tragedia en un asentamiento del sudoeste de Rosario