Bestia Bebé presenta en Rosario su nuevo disco, "Vamos a destruir"

Con su más reciente trabajo, “Vamos a destruir” (2023), Bestia Bebé mantiene el rock and roll y sus imbatibles melodías. La particularidad del álbum es que la banda toma elementos del hard rock y el rock psicodélico, logrando así un disco ciertamente más pesado, pero que no pierde la esencia amigable al oído de la búsqueda sonora del conjunto. “Quisimos darle un hilo conductor al sonido gracias a guitarras medio heavy metal, esto une a las canciones que sonaban bastante distintas”, dijo el cantante Tom Quintans.”Después hay otros temas más space rock. En todos no cabía agregar esas guitarras, pero esto hizo justamente que, a pesar de que el disco es largo, no sea aburrido. En «El humo negro», por ejemplo, se escucha una introducción un tanto larga que la tenía hace más de diez años. Siempre intenté meterla en algún lado, pero nunca me convencía al ser tan rockera. En este disco calzó perfecto”, explicó. En contraste con el álbum anterior, “Gracias por nada”, que es bastante oscuro, “Vamos a destruir” se caracteriza además por las historias positivas y heroicas de sus letras.

En enero pasado Bestia Bebé estuvo presentando el disco en España, con shows en Madrid, Barcelona, Oviedo, Iruña y Lleida, y ahora lo están mostrando con una gira por el interior de la Argentina.