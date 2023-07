Martín Fierro 2023: Benjamín Vicuña, el guiño a Pampita y la reacción viral

La primera interacción entre la ex pareja se había dado en la alfombra roja, cuando el chileno daba una entrevista junto a su hijo Bautista, que lo acompañó a la ceremonia.

Durante el discurso de agradecimiento, tuvo lugar la escena que fue tendencia. Vicuña comenzó agradeciendo a APTRA y al público, y después hizo un reconocimiento al pueblo argentino, dado que la ceremonia tuvo lugar el 9 de julio. “Muchas gracias a este país, a propósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos. Me dio un amor…”, dijo e hizo una pausa, como reconociendo un furcio. Inmediatamente, se rió y siguió: “Me dio tantas cosas”.

En ese momento, las cámaras de Telefé, el canal encargado de emitir la ceremonia, se posaron sobre Pampita, quien sonrió ante la secuencia. A su lado, Roberto García Moritán, también conocido como “el marido de Pampita”, se mostró serio. Todo el salón pareció comprender la situación, el error de Vicuña y la incomodidad de haber ninguneado sin querer su vínculo posterior con la China Suárez, que comenzó como una infidelidad cuando él todavía estaba en pareja con Pampita.

https://twitter.com/feders__/status/1678437799710662659 "Muchas gracias a este país hermoso que me dio un amor", dice Benjamín Vicuña tras recibir el premio Mejor actor protagonista de ficción y la cámara enfoca a Pampita #MartinFierro pic.twitter.com/TLcuidiA5v — Fede (@feders__) July 10, 2023

>> Leer más: Martín Fierro 2023: las perlitas de una ceremonia maratónica



La situación generó inmediatas repercusiones en redes, donde se multiplicaron los comentarios sobre la escena. Hubo quienes pidieron una vuelta de la pareja, quienes criticaron a Vicuña y quienes simplemente se divirtieron compartiendo memes sobre las caras de todas las personas involucradas.

https://twitter.com/lucgabrielli/status/1678366228186910720 Cara Moritan cuando habla Vicuña... Cara de Pampita... todo dicho pic.twitter.com/8Hrv5AED6o — Luciano Gabrielli#10 #22 #15 (@lucgabrielli) July 10, 2023

https://twitter.com/LuGurchenco/status/1678248990440128512 Vicuña diciendo "este país me dio UN amor". Estoy para escribir este guión. Quien más? pic.twitter.com/XXWr82B1an — Ludmila Gurchenco (@LuGurchenco) July 10, 2023

https://twitter.com/Micaabruzzo/status/1678249475091968000 Pampita y el marido de Pampita después de que vicuña dijo que este país le dió un amor #MartinFierro pic.twitter.com/qM41LlnDQy — Mica Bruzzo (@Micaabruzzo) July 10, 2023

https://twitter.com/MilagrosQuinod1/status/1678255758935220226 Pampita y Vicuña...

Son nuestros Jeniffer y Brad #MartinFierro pic.twitter.com/Cniz2ALrY6 — Milagros Quinodóz (@MilagrosQuinod1) July 10, 2023

https://twitter.com/floflolima/status/1678418421837438979 La gente que quiere que Pampita vuelva con Vicuña cuando el la cuerneo con medio país pic.twitter.com/yXFxPCMHXm — Floflo (@floflolima) July 10, 2023

https://twitter.com/UnReTuit/status/1678396674077540353 Vicuña: Argentina solo me dio UN amor

*enfocan a Pampita*



El marido de pampita: pic.twitter.com/iFAqrm94jr — Metiste Un Tuitazo (@UnReTuit) July 10, 2023