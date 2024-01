"Bailando 2023": Charlotte Caniggia y Coti Romero protagonizaron una pelea viral

“Me invitaron al streaming pero no quiero gastar centavos con todos esos falsos ahí arriba. Sos una falsa e irrespetuosa”, le dijo a la ex “Gran Hermano”. “Los dejé de seguir a todos. Para mí sos mala gente, no sos buena persona y ojalá que te vaya muy mal”, sumó.

“Lo que decís te va a volver a vos, Charlotte”, alcanzó a retrucar Romero antes de que Charlotte continúe, filosa: “No la banco a Coti, no la puedo ni ver. Vi que estaba llorando cuando me fui de vacaciones, aprendé a actuar”. “Y después la irrespetuosa soy yo”, respondió la joven influencer.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1744888363318968542&partner=&hide_thread=false Picante cruce entre Charlotte Caniggia, Coty Romero y los chicos del Streaming



“Son todos unos falsos”.



“Coty inventa todo con Cris Vanadía porque no tiene previa”.



Cc #Bailando2023 @cuervotinelli @elbailandookay pic.twitter.com/VCsCgto37D — América TV (@AmericaTV) January 10, 2024

En ese momento, la pelea sumó un elemento de producción. Charlotte hizo bajar una suerte de piñata que le hizo romper a Tinelli con los ojos vendados. Adentro del objeto había golosinas y dos fotos: una de Yeyo de Gregorio y otra de Coti Romero, quienes la habían votado para sentenciarla como candidata a la eliminación.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1744889987710021779&partner=&hide_thread=false Charlotte Caniggia le trajo una sorpresa a todos los participantes que la votaron en la sentencia



Cc #Bailando2023 @cuervotinelli @elbailandookay pic.twitter.com/ROWmSHTH1N — América TV (@AmericaTV) January 10, 2024

>> Leer más: Moria Casán y Pampita se cruzaron muy fuerte en el Bailando

Después del bailar cuarteto junto a su compañero, el jurado hizo sus devoluciones. “Sos inteligente porque como ensayaste poco, hacés una previa bien fuerte. Tenés muchas cosas encantadoras y aprovechá el carisma porque eso es muy envidiado”, apuntó Ángel de Brito, que aclaró que la performance había estado floja.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1744903082935283952&partner=&hide_thread=false Tenso cruce entre Coty Romero y Charlotte Caniggia



“Nunca te falté el respeto”.



Cc #Bailando2023 @cuervotinelli @elbailandookay pic.twitter.com/vtQUoY8h6G — América TV (@AmericaTV) January 10, 2024

Moria, por su parte, también valoró el despliegue previo al baile. “Sos muy carismática, a mí la previa me fascinó. Me divertí mucho, me pareció una participante extraordinaria”, afirmo, y puso un 9.

En el momento de las nominaciones entre los participantes, Coti votó a Charlotte y se volvió a producir otro enfrentamiento entre ambas. Volaron insultos en el estudio hasta que Caniggia se fue de la pista “muy triste”, según lo que compartió su compañero de baile.

Finalmente, Tinelli leyó al aire un mensaje que le había mandado Charlotte después de retirarse: “Muchísimas gracias por todo, me puse muy mal, pido disculpas a Marcelo y al Chato, me pasé. Este año la pasé increíble, me encantaría seguir, pero pido disculpas”, aseguró la mediática, que insinuó una renuncia aún no confirmada.