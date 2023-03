Antonela Roccuzzo deslumbró con un sexy look en la gala de Louis Vuitton en París

Anto Roccuzzo volvió a ser furor en París con un look deslumbrante

Antonela Roccuzzo volvió a ser tendencia, y esta vez por motivos más alegres que los de la semana pasada, cuando un comercio propiedad de su familia fue víctima de un ataque. La empresaria y esposa de Lionel Messi fue invitada al desfile de presentación de la colección otoño/invierno 2023 y 2024 de la prestigiosa marca francesa Louis Vuitton, que tuvo lugar en París, y deslumbró con un look muy sexy . Durante el exclusivo evento, la rosarina posó con celebridades internacionales como Emma Stone y capturó la atención de fotógrafos y asistentes.

Recientemente, Anto ya había cosechado elogios tras su aparición en la entrega de los premios The Best, para la cual también había elegido un outfit denominado total black (completamente negro). El vestido bustier elegido para la ocasión contó con cut outs (aberturas) en la parte de arriba y algunos detalles metálicos. Lo acompañó con unas botas altas Donna y un bolso símil cuero. Según especialistas, el look completo tendría un valor de arriba de 7000 euros.