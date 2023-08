Andrea Rincón apuntó contra "Intrusos" y Flor de la V le respondió La actriz había acordado un mano a mano en el programa pero se fue antes de salir al aire. Los detalles del más reciente escándalo de la pantalla chica 30 de agosto 2023 · 12:17hs

Andrea Rincón hizo un descargo en redes contra la producción de "Intrusos" y Flor de la V aseguró que fue un malentendido.

Andrea Rincón expuso a “Intrusos” en sus redes por no respetar los términos de su participación en el programa. La actriz había sido invitada a una entrevista mano a mano con Flor de la V y, cuando vio que la dinámica no sería la pautada, decidió retirarse del estudio y hacer un descargo online.

“Ustedes me ven muy linda, pero me pasó algo muy feo, muy humillante”, comenzó diciendo en el video que subió en sus cuentas de Instagram y Twitter. Después, contó que fue ni más ni menos que Jey Mammon, a quien Rincón defendió en varias oportunidades, quien la advirtió que tenga cuidado porque con él no habían cumplido lo acordado.

Alex Caniggia contó su pelea con Mariana Nannis: "Me echó del departamento" Le pusieron un stent a la Mona Jiménez, después de sufrir un ACV

Ante esto, su manager se comunicó con el programa para repasar sobre las pautas de la entrevista, que tenían que ver con no exponerse a cierto tipo de preguntas. “Sé que Flor es una buena mina y te respeta y te habla tranquila. Fueron muy malos conmigo muchas veces, entonces me cago toda”, aclaró Andrea en la grabación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrea Rincon (@andrearincon_top) A pesar de esto, cuando llegó al canal quisieron convencerla de interactuar con todo el panel. “Le dije ‘no, papito, yo no soy la misma Andrea que traías hace años’. La palabra se respeta, la palabra tiene un peso, por lo menos es lo que a mí me enseñaron en mi casa, no sé la tuya. Así que a mí se me respeta lo que ustedes acordaron conmigo o yo me tomo el palo”, planteó Rincón.

Andrea ratificó que no tiene ningún problema personal con el equipo de "Intrusos", pero que de todas maneras prefirió preservarse de ese tipo de intercambios. “Así como elegí el programa donde me sentaba, también elijo quién me entrevista o me deja entrevistar. Yo arreglé algo y eso se cumple, así que ahora van a tener que ver qué hacen con este contratito”, cerró, mostrando los chats de WhatsApp que daban cuenta del acuerdo entre las partes.



>> Leer más: Marcela Tauro rompió el rating como conductora de Intrusos



Ángel de Brito y varios protagonistas de los programas especializados en farándula apuntaron duramente contra Rincón por su actitud. Por su parte, Flor de la V fue consultada por "LAM" sobre la situación y aseguró que fue "todo un malentendido". "Lamento mucho que haya vivido esa situación. Cuando me desocupé y me contaron de su descargo, le escribí. Pude hablar con ella y está todo bien, le pido disculpas en nombre del programa si se sintió mal", indicó la conductora, desescalando el conflicto. "Lo que sucedió con Andrea fue un malentendido. No tengo idea porque pasó al aire. Hubo un malentendido entre las notas. No tengo en claro lo que pactaron con ella para hacer la nota pero yo confío en mi producción y en que no hubo mala intención", cerró. https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felejercitodelam%2Fstatus%2F1696668652970328142&partner=&hide_thread=false Se pico y no cebolla pic.twitter.com/UN7MWE1GC1 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 29, 2023