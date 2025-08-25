La Capital | Zoom | Anamá Ferreira

Anamá Ferreira, a los 73 años, enfrentó a un ladrón en Recoleta: "Me le fui encima, yo entreno boxeo"

La ex modelo brasileña relató en radio cómo redujo al delincuente que intentó robarle la cartera a una amiga

25 de agosto 2025 · 15:30hs
En las últimas horas, Anamá Ferreira está en boca de todos: la ex modelo brasileña de 73 años relató cómo enfrentó a un ladrón que intentó robarle la cartera marca Chanel a una amiga en pleno barrio de Recoleta.

El hecho ocurrió este domingo cuando Ferreira corrió al delincuente, lo redujo en el piso y, con la ayuda de tres hombres que circulaban en motos de delivery, logró recuperar las pertenencias. La propia Anamá contó el episodio de inseguridad al aire en el programa Domingo de Espectáculos de Radio Splendid, donde dio todos los detalles del suceso.

En diálogo con el periodista Nahuel Saa, la modelo advirtió: "No hay que hacerlo, pero en el momento… Uno dice lo que hay que hacer y cuando pasa lo hace”.

Qué dijo Anamá Ferreira

“Eran como las nueve de la noche. Yo siempre llevo la cartera enganchada y creo que el bandido pasó por mi lado y le agarró la cartera. Mi amiga no podía correr porque tenía un problema en el pie. Yo salí corriendo como una loca a los gritos”, comenzó Anamá en declaraciones periodísticas.

Luego, confesó: “Me le fui encima, yo entreno boxeo”. En ese momento sumó los peligros que pueden conllevar reaccionar de esa manera : “Lo que pasa es que hay que tener en cuenta si la persona tiene un arma, un cuchillo…”.

Además contó que tres hombres que estaban en motos de delivery vieron la situación y se acercaron a ayudarla. Finalmente, Anamá sumó: "Gritaba a mi amiga que llamara la policía y lo soltamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos ahí con el tipo tirado? Yo miré todo, sabía hasta lo que tenía puesto".

