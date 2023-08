Alec Baldwin comparó a Javier Milei con un supuesto asesino serial

La foto está partida al centro: arriba se ve a Milei agradeciendo tras su fulgurante desempeño en las Paso, abajo se ve en primer plano a Rex Heuermann, de 59 años, arrestado en Nueva York en julio pasado y acusado cometer varios asesinatos durante una década.

2023-08-14 baldwin milei 2.jpg

"¿Por qué no venís a vivir a la Argentina y te enterás de primera mano cómo vivimos los argentinos con el gobierno actual?", "¡Viva la libertad carajo!" y "are you a peroncho too?" fueron algunos de los más de mil comentarios que recibió en poco tiempo.

Finalmente Baldwin editó el posteo y aclaró: "En realidad, esto no tiene nada que ver con política. Simplemente creo que el parecido es notable".

El actor estadounidense trascendió las noticias de espectáculos hace casi dos años, cuando fue protagonista de un trágico hecho: la directora de fotografía de la película "Rust", Halyna Hutchins, de 42 años, murió en el set de filmación por el disparo de un arma de fuego que empuñaba Baldwin, quien fue acusado de homicidio involuntario.

Finalmente, la Fiscalía de Nuevo México dejó sin efecto los cargos en su contra, por lo que Baldwin evitó una posible pena de 18 meses de cárcel y una multa económica. Desde el primer momento el actor se declaró inocente: según dijo ante la Justicia, le habían asegurado que su arma era inofensiva, que supuestamente contenía solo balas de fogueo. También negó haber apretado el gatillo, una afirmación que fue cuestionada por varios expertos.