Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

Laura Copello, Guillermo Peñalves y Graciana Tucat protagonizan "Socavón", una de las obras que se podrá ver como parte de la agenda de teatro

En Rosario siempre hay mucho teatro . En pleno mes de septiembre, la cartelera de la ciudad está a full. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del miércoles 16 al domingo 20, esta es la agenda teatral rosarina:

La nueva versión de "Solo como una perra", protagonizada por Juan Pablo Geretto y dirigida por Juanse Rausch, no es una simple reposición, sino un ejercicio escénico sobre la memoria disidente, el desarraigo y el paso del tiempo. Originalmente estrenada a mediados de 1999, la obra fue un fenómeno de masas en Rosario que abordaba —con humor ácido, sensibilidad y mirada crítica— la historia de un joven que deja su pueblo natal (Gálvez) para buscar nuevos horizontes e identidad en la gran ciudad. A través de un unipersonal, Geretto desplegaba una serie de personajes entrañables y caricaturescos que retrataban la soledad, la vulnerabilidad y el deseo de encajar.

Sin embargo, el verdadero giro de esta nueva puesta en escena radica en su punto de partida: la obra original se perdió por completo y no quedó ningún registro material, audiovisual ni de texto de ella.

Esta renovada puesta en escena funciona también como una interpelación a la memoria disidente y afectiva, rescatando el impacto cultural que el show tuvo originalmente en la sociedad (particularmente en la ciudad de Rosario) y cruzando la nostalgia del pasado con las miradas del presente

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Jueves 17 de septiembre

- "Ensayo Vania (una fallida representación sobre la felicidad)". 20.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los jueves de septiembre

Un elenco de teatro se reúne para ensayar el clásico de Anton Chejov, "Tío Vania". En el transcurso de la obra se mezclan las escenas de Chejov con las escenas de la vida del elenco, al punto de no poder distinguir cuándo se actúa y cuando no. Ensayamos para mejorar, para enamorar. Ensayamos por miedo a fracasar. Ensayamos para ser felices. Dirección: Pablo Fossa. Elenco: María Laura Silva, Jorge Ferrucci, Agustina Rodriguez, Malena Contreras, Macu Mascía, Natalia Trejo, Niche Almeyda, Aldo Villagra y Ariel Armoa

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- Microteatro. Desde las 20hs. San Lorenzo 1329

Próximas funciones: de jueves a sábado en septiembre



Sesión Golfa. - "Cuestión de peso": cuando estas hermanas se agarran, ¡agarrate! Una comedia para maullar de risa. Con Doris García y Silvina Santandrea. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. - "Suberianos": bobre intrigante episodio de los perros que se lanzaban al vacío en el parque España. ¿Afectó a seres humanos? Con Lucky Matricardi y Martín Fumiato. Dirección: Lucky Matricardi. De Mauro Lemaire. - "Hamlet, cuando la noche es más oscura": Hamlet nunca tuvo tan poco tiempo de vengar la muerte de su padre. La clásica obra de Shakespeare en un comprimido rock argento furioso. Con Fernando Porcel y Carolina Diez. Dramaturgia: Julieta Yelin. Dirección: José Pierini. - "Rosaura la Goi": la bomba que se ocultaba en el baño explotará en la fiesta. Con Camila Hidalgo Solís y Matías Tamburri. Dirección: Miguel Bosco. Dramaturgia: Bruno Luciani

Sesión Central. - "La abuela que quiso ser nieta": El amor no tiene edad. Los amantes... sí. Actúan: Silvia Moya y Sonia Concari. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas - "Mala Praxis": dos mujeres con problemas de dinero se meten en un plan que parecía sencillo, pero una vez dentro descubren que improvisar un delito es bastante más complicado de lo que mostraban las películas. De Sebastián Rigolino. Dirección: Mumo Oviedo. Con Vicky Olgado y Ceci Patalano. - "Martes libres": un contrato que promete controlar la libertad desata una guerra silenciosa por saber quién controla a quién: Marcos con la seguridad, Sonia con la información. Entre ambos, el amor y el poder terminan siendo la misma cosa. De Germán Mazzetti y Juan Pablo Giordano. Actúan: Marianela Druetta y Germán Mazzetti. Dirección: Juan Pablo Giordano. - "Microimpro": la obra de Microteatro que es siempre diferente. Con Germán Basta, Marcela Ruiz y Juan Pablo Yévoli

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>> Leer más: Se estrena "Revolución de Mayo": el musical rosarino que lleva la historia argentina al escenario

Viernes 18 de septiembre



- "Revolución de Mayo, un musical patrio". ESTRENO. 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)



Mayo de 1810. Una noticia llegada desde Europa sacude Buenos Aires y desata una carrera contra el tiempo. En las calles crece la presión popular, en los salones se negocia el poder y una patria que todavía no tiene nombre empieza a encontrar su voz.

En medio de ese mundo al borde del cambio, dos hermanas quedan enfrentadas por la Revolución. Lola está dispuesta a arriesgarlo todo por el sueño de una patria libre. Clara, casada con un influyente comerciante español, deberá elegir entre el hombre que ama, la vida que conoce y una verdad que ya no puede ignorar.

Saavedra, Cisneros, Mariquita Sánchez y otros protagonistas reales de la Semana de Mayo se cruzan con personajes de ficción en una trama de conspiraciones, alianzas, traiciones y decisiones urgentes, donde nadie sabe todavía si está fundando un país o perdiéndolo todo.

Con libro de Lucía Jimeno y música original de Pablo Flores Torres, la obra fusiona ritmos modernos con sonoridades folklóricas y autóctonas para acercar nuestra historia al pulso del presente. Un gran elenco de más de 40 artistas, escenas corales y coreografías de alto impacto y una mirada contemporánea transforman la Revolución de Mayo en una experiencia teatral vibrante, emotiva y profundamente humana.

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- "Perfume patria". 21hs. Espacio MADMA (Balcarce 837)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre



Perfume Patria es una comedia dramática, criolla y disparatada. Propone una experiencia de cercanía extrema con el espectador. La obra se desarrolla en una casona antigua en pleno centro de la ciudad de Rosario. El espacio escénico es esa casona misma, ambientada en los años 70. El público será parte de esa familia, compartirá los mismos espacios de la casa donde se desarrolla la obra. Habrá brindis de bienvenida, música y diferentes espacios a elección para transitar la antesala de la obra y ver lo que allí sucede.

Theobald, partido de Santa Fe, comienzo de los años 70. El padre ha muerto, o eso parece. Parte de la familia, enceguecida por la ambición, intenta sacar un rédito obsceno de esa desgracia. Una bruta melancolía de tiempos de abundancia pasado los invade. Estafas, mentiras, deslealtad e infidelidades se entrecruzan en este sinuoso camino. Cae la noche en la vieja casona. Irene ensaya para el último acto escolar.

Dirección: Francisco Fissolo. Dramaturgia: Juan Rodríguez / Francisco Fissolo. Actúan: Adrián Terrazzino, Ana Salinas, Macu Mascía, Nicolás Marinsalta, Lucrecia Mubilla, Luz Battagliotti y Pedro De Moya.

- "Socavón". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre

Espectáculo teatral y audiovisual acerca del genocidio. Dirección: Mariano Martínez. Dramaturgia: Luis Cano. Actúan: Laura Copello, Guillermo Penalves, y Graciana Tucat.

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- "Las hijas". 20hs. Teatro Astengo (Mitre 754)

Próximas funciones: sábado 19 a las 20 y 22hs, y domingo 20 a las 20hs



"Las hijas" es una obra que explora las contradicciones humanas, los vínculos familiares y la lucha por encontrar un equilibrio entre el amor, el deber y la aceptación de lo irreversible. ¿Cómo se cuida a una madre que siempre pudo todo sola? ¿Cómo se deja de ser hija?

La comedia emotiva protagonizada por Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, escrita por Ariadna Asturzzi y dirigida por Adrián Suar, con producción general de Preludio y Suar, emprenderá una extensa gira por Argentina y Uruguay tras consolidarse como uno de los grandes éxitos de la temporada en la calle Corrientes.

La obra marcó el debut teatral de Adrián Suar como director y ha conquistado al público con una propuesta sensible y conmovedora que invita a reflexionar sobre los vínculos entre madres e hijas, el amor y la memoria, a través de una historia tan profunda como cercana.

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- "Artículo 19, el experimento". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre



La obra plantea una hipótesis de experimento que tiene lugar en 1933, en una base secreta del Ejército Argentino. Allí un Soldado es obligado a participar en una serie de pruebas para estudiar los efectos del llamado Artículo 19, una misteriosa sustancia derivada de una planta que, según el prócer Manuel Belgrano, podría cambiar el destino de nuestra Nación. En clave de comedia satírica, la obra se mete con las arbitrariedades del poder y la rigidez de las instituciones. Dramaturgia: Francisco Alonso, Adriano Espinosa, Mauro Sabella. Actúan: Fran Alonso, Adriano Espinosa, Mauro Sabella. Dirección: Manuel Melgar, Esteban Trivisonno

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- "450 partículas por millón". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre



Una ficción especulativa sobre un futuro en el que respirar también se convierte en una forma de resistencia. En un mundo devastado por la contaminación, el aire exterior se volvió letal y la humanidad sobrevive bajo sistemas extremos de control. Una doctora desarrolla el Proyecto Perpetuo, un experimento destinado a modificar el cuerpo humano para adaptarlo a las nuevas condiciones del planeta. Perpetuo, un prisionero insurgente señalado como terrorista por la élite gobernante, es tomado como sujeto de prueba. Aislados junto a un sistema de inteligencia artificial, deberán enfrentarse a los límites entre lo humano y lo artificial, entre la supervivencia y la libertad. "450 partículas por millón" combina teatro físico, dramaturgia y experimentación visual para construir un universo distópico y sensorial. Dirección y dramaturgia: Gabriel Giliberto. Interpretación: Macarena Villalobo, Lautaro Zencic y Vane Deloreto

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- "Todo terminará para Navidad". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)



Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. El lenguaje conformado por textos, imágenes y sonidos potencia el ritmo dramático de los actores presentando un inconsciente colectivo guardián de la permanente repetición de comportamientos trágicos. Actúan: Sebastián Arriete, Exequiel Orteu, Leticia Beux, Josefina Valdes,Marcelo Lavatelli y Aldo El-Jatib. Dramaturgia y dirección: Aldo El-Jatib.

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- "Eva y Victoria". 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre

SINOPSIS: La obra refiere a un encuentro imaginario entre Eva Perón y Victoria Ocampo. Evita acude a Victoria para pedirle apoyo para un proyecto de ley que permita votar a las mujeres. Representantes de dos mundos distintos, sus palabras, ironías, agresiones y confesiones simbolizan las diferencias sociales, pero también un punto de encuentro, planteando un debate profundo y a la vez actual de nuestra Argentina dividida. Autor: Mónica Ottino. Dirección: Raquel Monti. Elenco: Alejandra Rubino, Marcela Moreno y Adrian Frontera

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- “Cuando te mueras del todo”. 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre

Una historia que narra el matrimonio de Laura y Fabián el cual termina de la peor manera. Lo que en cualquier otro caso podría ser una tragedia... acá solo significa que el plan fue puesto en marcha. Todos los cómplices llegan listos para la acción, pero ni el complot familiar ni la contención psicológica parecen ser útiles cuando la escena del crímen desafía toda lógica y los pone en riesgo de enfrentar las consecuencias. Te invitamos a disfrutar de esta tragicomedia ácida e incómoda, donde la cruda realidad se mezcla con lo absurdo, dando lugar a la risa y la incertidumbre. ¿La verdad saldrá a la luz? Elenco: Guillermina Alba, Fabricio Poquet, Elisa Marsiglia, Clara Di Tomaso, Nicol Herrera y Paula Peña. Dirección: Guillermina Alba

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- “Almas sometidas”. 20hs. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450)

Con libreto y dirección de Marisa Serrano, es una pieza teatral que transcurre entre tres mujeres, un día de lluvia en un departamento de avenida Pellegrini, hablando sobre distintos temas y donde las miserias humanas comienzan aflorar. La obra es interpretada por Marta Vercesi, Betty Rullo y Coty Flores.

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- "Condenado Amor". 21hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre

El amor puede ser aliado y verdugo al mismo tiempo. Dramaturgia y dirección: Adrián Oscar Andrada. Actúan: Pablo Samudio, Jorge Marcote, Miriam Bordoni, Ludmila Almoualem, Manu Terrier. Participación especial: Gloria de Giusti

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- "Agencia de Placeres". 21hs. EC Expresiones (Entre Ríos 1437)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre

Todos llegan a la Agencia buscando algo distinto. Todos se van con algo que no esperaban encontrar. Agencia de Placeres es una experiencia teatral inmersiva que propone al público dejar de ser un simple espectador para formar parte de un recorrido donde cada encuentro, cada decisión y cada silencio construyen la historia. Con una estética elegante y un clima que oscila entre el humor, el suspenso y la emoción, la obra invita a descubrir qué ocurre cuando alguien decide darse, por fin, permiso para vivir. Autoría: Julián Mautino y La Jua Jua Juárez. Dirección: Julián Mautino. Elenco: Ornella Garella, Silvia Lorenzano, Verónica Pecorari, Camila Delmastro, Julián Mautino y La Jua Jua Juárez

- "Microteatro". Desde las 21hs. San Lorenzo 1329

Misma programación que el jueves.

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Sábado 19 de septiembre

- "Quemarlo todo". 21hs. Teatro La Escalera (9 de julio 324)

Próximas funciones: sábado 26 de septiembre y sábados de octubre

En los pliegues de la creación artística, donde el aplauso de ayer suele transformarse en el silencio desgarrador de hoy, se incuba una historia abismal en la nueva creación de Carlos Romagnoli, quien también es su director. La trama sigue a una artista consagrada en el pasado pero sumida hoy en las sombras del olvido que decide poner fin a su propia existencia. Sin embargo, el destino interrumpe sus intenciones trágicas de la mano de su asistenta y, simultáneamente, a través de una visita completamente inesperada.

Este visitante misterioso trae consigo una oferta deslumbrante, una suerte de milagro caído del cielo que promete rescatarla de la nada, aunque el costo exigido a cambio resulta sencillamente inconcebible.

Esta atmósfera de tensión sostenida y dilemas morales profundos es la espina dorsal de “Quemarlo todo”, la nueva propuesta escrita y dirigida por Carlos Romagnoli. La pieza cuenta con las actuaciones de Florencia Dlugovitzky, Leonor Capara y Gabriel Rocca, junto al diseño de vestuario y asistencia de Ivana López y la iluminación de Marcelo Pucheta.

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- "Los animales". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los sábados de septiembre

Una familia. Una casa. Un archivo desordenado. Recuerdos que aparecen, se contradicen y se inventan. Los animales es un falso documental sobre la memoria, la infancia y las ficciones que construimos para contar nuestra propia historia.

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- "Amor, amor, amor, amor". 20hs. Museo de la Ópera Teatro El Círculo (Laprida 1223)

Se presenta en el Museo de la Opera del Teatro El Círculo, "Amor, amor, amor, amor", el espectáculo musical unipersonal que combina música, teatro, poesía, humor, sensualidad y una mirada actual, sobre el amor y el deseo. La protagonista es Patricia Villanova, cantante y actriz, acompañada al piano por Horacio Castillo. La dirección y puesta en escena está a cargo de Sebastián Núñez y el vestuario es de Ramiro Sorrequieta.

Una mujer atraviesa recuerdos, fantasías, pérdidas, obsesiones y distintas formas de deseo. Su propia voz, su reflejo y sus múltiples versiones la acompañan en un viaje que puede ser cómico, tragicómico, grotesco, sensual y profundamente emotivo. El recorrido musical atraviesa cabaret, canciones de cámara, boleros, canciones latinoamericanas y francesas, con obras de Benjamín Britten, William Bolcom, Ernesto Lecuona, María Grever, Consuelo Velázquez, Francis Poulenc, Heitor Villa-Lobos y Kurt Weill, entre otros.

El espectáculo sucede en un lugar extraordinario: el Museo de la Ópera, en las catacumbas del Teatro El Círculo, en un formato íntimo de café concert, con mesas, bebidas y tapeo.

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- "Las hijas". 20 y 22hs. Teatro Astengo (Mitre 754)

Próximas funciones: domingo 20 a las 20hs

"Las hijas" es una obra que explora las contradicciones humanas, los vínculos familiares y la lucha por encontrar un equilibrio entre el amor, el deber y la aceptación de lo irreversible. ¿Cómo se cuida a una madre que siempre pudo todo sola? ¿Cómo se deja de ser hija?

La comedia emotiva protagonizada por Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, escrita por Ariadna Asturzzi y dirigida por Adrián Suar, con producción general de Preludio y Suar, emprenderá una extensa gira por Argentina y Uruguay tras consolidarse como uno de los grandes éxitos de la temporada en la calle Corrientes.

La obra marcó el debut teatral de Adrián Suar como director y ha conquistado al público con una propuesta sensible y conmovedora que invita a reflexionar sobre los vínculos entre madres e hijas, el amor y la memoria, a través de una historia tan profunda como cercana.

- "Ito, teatro para bebés". 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

ITO es un gusanito curioso por conocer el mundo. ¿Ito estás? ¿Dónde estás? ¿Lo buscamos por allá? Obra de teatro diseñada especialmente para los bebés de 0 a 3 años. Actúan: Maria Soledad Galván y Santiago Pereiro.

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- "¿Cómo viste la luna?". 15.30, 16.15 y17hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Teatro para infancias de 0 a 5 años.



En una selva muy, muy lejana vive un monito travieso y saltarín. Entre saltitos, monerías y lunerías, se hace una gran pregunta: ¿cómo viste la Luna? Decidido a descubrirlo, emprende una aventura donde aprenderá que una travesura puede volverse una gran aventura y que cuando los juegos se comparten con los amigos de la selva, la imaginación llega mucho más alto que cualquier salto. Actuación: Paula Arias y Lucía Telesca. Dirección: Eva Ricart.

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Próximas funciones: todos los sábados de septiembre

En un punto perdido de una ruta desierta, un auto detenido y un trapecio al costado del asfalto se convierten en el escenario fortuito para un grupo de comediantes y artistas circenses que parecen haber quedado suspendidos en el tiempo. Entre el absurdo, la intemperie y la melancolía de las funciones suspendidas, los personajes transitan sus propios fracasos, los silencios acumulados y las verdades postergadas, descubriéndose de pronto ante la mirada de alguien que, desde las sombras, los estaba observando.

Con dramaturgia y dirección de Gustavo Di Pinto, La función de los invisibles llega en septiembre a La Orilla Infinita nacida del despojo y la resistencia: una troupe de artistas varados que funciona como metáfora universal sobre el pánico humano a desaparecer y ser olvidados.

Actuación: Clara Galindo, Santiago Pereiro, María Florencia Echeverría, Analía Saccomanno, Juan Manuel Raimondi, Juan Alberto Pereiro, Lorena Salvaggio, Laura Fuster, Galo De Lorenzo y Manuel González

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- "Hervidero". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los sábados de septiembre

Dos socias. Un proyecto: abrir un pequeño local de moda circular en calle San Luis. Soñar un futuro mejor. Salir del barrio y llegar al centro. Actúan: Paula García Jurado y Anahí Gonzalez Gras. Dirección y dramaturgia: Elisabet Cunsolo

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- “Danza, memoria y Peronismo”. 20.30hs. Teatro La Vigil (Alem 3086)

Basada en documentos reales, narra una historia de amor y resistencia política en Argentina. Surge de la investigación de cartas y memorias vinculadas a Haroldo Logiurato, evocando a una generación impulsada por el amor, la convicción y la lucha por un pueblo libre, justo, inclusivo y soberano. Organizado juntos a Nietes rosario, Nietes La Plata, Berisso y Esenada. Acompaña Danza x la identidad.

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- "Comando geronte". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los sábados de septiembre

Violeta y Gerardo, en la recta final, se enfrentan al dilema: sostener y resignarse o patear el tablero y salir de contragolpe. Una historia de acá a la vuelta. Con situaciones desopilantes. Conmovedora y divertida. Dramaturgia y dirección: Miguel Franchi. Actúan: Tito Gómez y Evangelina Bruno

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- "Hasta el martes, momentos de una amistad". 21hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: todos los sábados de septiembre



Con Fernando Panzeri y Gloria Scheno. Dirección Mónica Toquero. De Veronica McLoughlin

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- "Microteatro". Desde las 21hs. San Lorenzo 1329

Misma programación que el viernes.

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Domingo 20 de septiembre

- "Caballito de batalla". 20hs. Teatro de la Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los domingos de septiembre

Todos tenemos un caballito ganador que va al frente y nos rescata. Pero ¿qué sucede si un día pasa de moda? ¿Se puede sobrevivir a esa orfandad? ¿Cómo hacer casita en la intemperie cuando el paraguas que nos protegía se quiebra entre las manos? Ivi y Sebastián conviven y por la ventana entra el silbido de los hombres trabajando. Ivi es bailarín y se siente inseguro, espera dar todo de sí pero piensa demasiado. Sebastián es fotógrafo y está cansado de mirar, tiene los ojos enrojecidos y cultiva una inconsciencia feliz. Un día llega Alcides, el maestro mayor de obras de la construcción vecina, que trae una vitalidad que mueve los cimientos y el triángulo se contorsiona hasta perder sus lados. Actúan: Felipe Haidar, Juan Nemirovsky y Emiliano Dasso. Dramaturgia y dirección: Gastón Díaz

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- "La poesía está en las calles". 20hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Una obra escénica contemporánea de creación colectiva donde la danza se nutre de elementos del teatro físico, la performance y el arte político. Sostiene la vigencia del arte como herramienta de memoria activa, pensamiento disidente y transformación colectiva que vincula las luchas del pasado con los activismos del presente. El sentido emerge en la tensión entre lo simbólico y lo real, entre la evocación poética y el testimonio. La obra se sumerge en un entramado de imágenes, una acumulación de signos, gestos y materiales escénicos que invitan al espectador a habitar este manifiesto y articular activamente su propia lectura.

En escena: Albertina Andrés, Carolina Bonel, Daniel Cabral, Ema Docampo, Malena Mattos, Matilda Micol, Naiara Pace, Jotta Scusolin, Fabrizio Sosa, Florencia Tonello, Magdalena Torno. Creación colectiva: Idea, puesta en escena y dirección: Virginia Tuttolomondo

- "Las hijas". 20 y 22hs. Teatro Astengo (Mitre 754)

"Las hijas" es una obra que explora las contradicciones humanas, los vínculos familiares y la lucha por encontrar un equilibrio entre el amor, el deber y la aceptación de lo irreversible. ¿Cómo se cuida a una madre que siempre pudo todo sola? ¿Cómo se deja de ser hija?

La comedia emotiva protagonizada por Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, escrita por Ariadna Asturzzi y dirigida por Adrián Suar, con producción general de Preludio y Suar, emprenderá una extensa gira por Argentina y Uruguay tras consolidarse como uno de los grandes éxitos de la temporada en la calle Corrientes.

La obra marcó el debut teatral de Adrián Suar como director y ha conquistado al público con una propuesta sensible y conmovedora que invita a reflexionar sobre los vínculos entre madres e hijas, el amor y la memoria, a través de una historia tan profunda como cercana.

- Campi en "Monólogos argentinos". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)



Martin “Campi” Campilongo sale a recorrer el país con su unipersonal “Monólogos Argentinos”, un espectáculo donde el actor interpretará a seis de sus mejores personajes haciendo estallar de risas al público en cada intervención en este show que promete hacer reir y emocionar de principio a fin.

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- "Victoria". 20hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los domingos de septiembre

En una realidad atravesada por la desigualdad y el desamparo, hay hechos que incomodan, generan incertidumbre y que algunos prefieren no ver. Actúan: Romina Benvenutti, Nadia Moreno y Diego Actis. Dramaturgia y dirección: Alejandro Llamosas

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- "Por los errores que nos juntan". 20hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: todos los domingos de septiembre

Actúan: Nélida Berdini, Agustina Martín, Susana Peralta, Fernando Piccolini, Carolina Martín, Leticia Contesti

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- "Asuntos Ocultos". 20hs. Sala La Escalera (9 de Julio 324)

Próximas funciones: todos los domingos de sepiembre



Lo que callan, explotará. Una familia. Una herencia. Secretos que resurgen en una noche de máxima tensión. Un drama con suspenso que no te dejará indiferente.