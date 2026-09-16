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Granadero Baigorria: comenzará la pavimentación del Pasaje Francia

Para minimizar molestias ante eventuales lluvias, la obra se dividirá por tramos, dejando cada sector 100% finalizado antes de habilitar el siguiente

16 de septiembre 2026 · 15:52hs
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Como recomendaciones a los vecinos

Como recomendaciones a los vecinos, desde el municipio recordaron que en días de lluvia la circulación en la franja intervenida puede verse dificultada, por lo que se solicita circular con precaución.

La gestión municipal de Granadero Baigorria encabezada por Adrián Maglia sumará una nueva intervención considerada como estratégica para mejorar la infraestructura urbana. La obra de pavimentación de Pasaje Francia incluye cambio de suelo, nuevos badenes para optimizar el desagüe y un esquema de trabajo por etapas para cuidar la cotidianidad de los vecinos.

En el marco de los trabajos de mejora y consolidación urbana que la Municipalidad viene sosteniendo en distintos puntos de la ciudad, dará comienzo la primera etapa de la obra y al respecto, el intendente Maglia destacó el compromiso de la gestión con la infraestructura de cada calle de la ciudad: "Llegar con pavimento al Pasaje Francia es dar una respuesta concreta a los vecinos con obras que duran y transforman la vida cotidiana. Nos hacemos cargo de resolver la transitabilidad desde el suelo mismo, cuidando el drenaje y planificando cada etapa para no alterar el día a día del barrio".

Pavimentación integral por etapas

La intervención contempla una renovación integral desde los cimientos: se realizará el cambio de suelo incorporando tierra colorada tratada con cal y una posterior compactación con maquinaria especializada. Sobre esta base sólida se ejecutarán cordones perdidos y la colocación de adoquines H8. Asimismo, para garantizar un correcto escurrimiento del agua y potenciar el sistema hidráulico, se construirán badenes en los sectores correspondientes.

Para minimizar molestias ante eventuales lluvias, la obra se dividirá por tramos sobre la "L" que conforma el Pasaje Francia, dejando cada sector 100% finalizado antes de habilitar el siguiente.

Como recomendaciones a los vecinos, desde el municipio recordaron que en días de lluvia la circulación en la franja intervenida puede verse dificultada, por lo que se solicita circular con precaución.

Además se invita a los vecinos a mantener un diálogo constante con los jefes de obra en el lugar para acordar aspectos operativos, como el ingreso y estacionamiento de vehículos frente a sus domicilios.

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