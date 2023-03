La serie biográfica detalla la vida de Fito Paez y el desarrollo de su carrera musical junto a íconos del rock como Charly García, Fabiana Cantilo, y Luis Alberto Spinetta. Con producción de Mandarina Televisión y del propio músico rosarino junto a los realizadores Juan Pablo Koldziej, Mariano Chihade y Juan Taratuto, la tira propondrá un recorrido a lo largo de 30 años de la trayectoria personal y profesional del cantautor, con sus éxitos, tragedias y amores.

“Bienvenidos a Edén”, segunda temporada. 21 de abril.

Vuelve la serie de suspenso española creada sobre cuatro jóvenes que son invitados a una exclusiva fiesta en una isla secreta y terminan envueltos en una compleja trama de intrigas. En esta segunda temporada, el misterio y el peligro en la isla crecen y la Fundación Edén da la bienvenida a nuevos personajes y tramas.

“Bronca”, primera temporada. 6 de abril.

La comedia dramática, cuyo título original en inglés es “Beef” viene acompañado con el sello de calidad del estudio A24, responsable de la última ganadora del Oscar a Mejor Película “Todo en todas partes al mismo tiempo”. Protagonizada por Steve Yeun (“The Walking Dead”) y Ali Wong, la serie de diez episodios cuenta la historia de dos individuos descontentos que se cruzan en un accidente automovilístico con consecuencias imprevistas.

“Transatlántico”, primera temporada. 7 de abril.

Para quienes gustan de los dramas históricos, este estreno. Protagonizada por Gillian Jacobs y Cory Michael Smith, la serie de siete capítulos se sitúa en la Segunda Guerra Mundial y narra la historia real de Varian Fry, un periodista estadounidense que logró que más de 2000 refugiados pudiesen abandonar Francia entre los años 1940 y 1941. Entre sus clientes se encontraban artistas y teóricos como Hannah Arendt, Max Ernst, Marcel Duchamp y Marc Chagall.

“Power Rangers: Ayer, hoy y siempre”. 19 de abril.

Los protagonistas de la primera serie regresan 30 años después en esta película original de Netflix. Han pasado tres décadas desde que Zordon los reunió para proteger a la humanidad, pero volverán a verse cuando reaparezca un enemigo del pasado. Ideal para nostálgicos que se criaron con estos personajes en la pantalla chica.

"Chupa”. 7 de abril.

Una opción para toda la familia es esta curiosa película que da una vuelta amigable al mito del chupacabras. Este largometraje de fantasía y aventura dirigido por Jonás Cuarón (hijo del multipremiado Alfonso Cuarón), un niño solitario va a ver a su familia a México. En el cobertizo de su abuelo, encuentra a la mítica y temida criatura y se hacen amigos.

Disney+

“Viaje al centro de la tierra”, primera temporada. 5 de abril.

Inspirada en el libro homónimo de Julio Verne, esta serie producida en México propone una adaptación de la tradicional historia donde los protagonistas de la aventura son niños. La travesía empieza cuando un joven llamado Diego es enviado a un campamento, en el que junto a sus hermanos y amigos encuentran un portal a otra dimensión dentro del auto abandonado de su abuela.

“Peter Pan y Wendy”. 28 de abril.

En otra adaptación live action de los clásicos de Disney, llega una nueva versión de la historia de los chicos perdidos. Los jóvenes actores Alexander Molony y Ever Anderson Jovovic son los encargados de traer a la vida a Peter Pan y Wendy respectivamente. Además, en el reparto también se encuentra Jude Law como el Capitán Garfio y Yara Shahidi como Campanita.

HBO Max

“Barry”, cuarta y última temporada. 17 de abril

Una de las series destacadas de HBO Max llegará a su fin este mes. Protagonizada y co-creada por Bill Hader, narra la historia de Barry Berkman, un asesino a sueldo que sueña con convertirse en actor. Luego de una atrapante tercera temporada, ahora tras las rejas, Barry termina buscando la redención después de encontrar una comunidad en una clase de actuación. En su desarrollo, “Barry” acumuló 44 nominaciones y once estatuillas de los premios Emmy.

“Amor y muerte”, primera temporada. 27 de abril

Protagonizada por Elizabeth Olsen, la serie recupera la historia real de Candy Montgomery, también conocida como “La asesina del hacha”. A lo largo de seis episodios, “Amor y muerte” narra uno de los casos criminales más famosos de Estados Unidos: el asesinato de Betty Gore a manos de Candy, su vecina, amiga de la iglesia, y amante de su esposo.

Amazon Prime Video

“La maravillosa Sra. Maisel”, quinta y última temporada. 14 de abril

Una de las series favoritas y más premiadas de la plataforma estrena s(The Marvelous Mrs. Maisel), por fin lanzó el adelanto final de su quinta y última entrega. De los creadores de “Gilmore Girls” (Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino), la ficción protagonizada por Rachel Brosnahan se centra en Midge Maisel, un ama de casa que tras descubrir el engaño de su marido empieza una carrera de stand up en la Nueva York de los cincuenta. Desde el próximo 14 de abril, se estrenarán tres episodios semanales, hasta llegar al final pautado para el 26 de mayo. Hacia el final, Midge se encuentra cada vez más cerca del éxito que siempre soñó, pero no le será tan fácil conseguirlo.

“Juntas hasta la muerte”, primera temporada. 21 de abril

Basada en la película de culto “Dead Ringers” de 1988, dirigida por David Cronenberg, esta serie protagonizada por Rachel Weisz, promete ser una de las más innovadoras del año. En este thriller psicológico de seis episodios, las gemelas Elliot y Beverly Mantle (ambas interpretadas por Weisz) son dos ginecólogas con un objetivo que desafía los límites de la ética: cambiar para siempre la forma en las que las mujeres dan a luz.

“Citadel”, segunda temporada. 28 de abril

Este thriller de ciencia ficción de los hermanos Anthony y Joe Russo (responsables de éxitos de Marvel como “Avengers”) se centra en una organización de espionaje independiente desaparecida llamada Citadel. Protagonizada por Priyanka Chopra y Richard Madden, la serie explora la vida de los agentes que trabajaron para la misteriosa delegación. Aunque no se saben muchos detalles de la trama de la segunda temporada, se conoció que se trata de una de las series más caras de la historia, con un presupuesto que supera los 200 millones de dólares.

Star+

“Amén: Francisco Responde”. 5 de abril.

Este documental muestra el encuentro de diez jóvenes de entre 20 y 25 años que tuvieron la oportunidad de conversar con el sumo pontífice y de preguntarle cosas que preocupan a la juventud.

“Pequeñas cosas hermosas”, primera temporada. 7 de abril.

Basada en el best-seller de Cheryl Strayed (escritora y bloguera estadounidense), esta comedia dramática protagonizada por Kathryn Hahn cuenta la historia de Clare, una mujer que lidia con el estrés de una separación, mientras se convierte en una columnista de consejos para una revista.

Apple Tv Plus

“El mundo contra Boris Becker”, 7 de abril.

Documental sobre los mejores y peores momentos del mítico jugador de tenis después de pasar un tiempo en prisión.

“The Last Thing he Told me', primera temporada. 14 de abril.

Jennifer Garner protagoniza y produce esta serie dramática centrada en la historia de Hannah, una mujer que debe entablar una relación con su hijastra Bailey, de 16 años, para descubrir la verdad sobre por qué su marido (interpretado por Nikolaj Coster-Waldau, de “Juego de Tronos”) ha desaparecido misteriosamente.