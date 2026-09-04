Abril Olivera llega a Rosario para presentar "Río de la Plata"

La cantante, compositora y voz de NAFTA se presenta este sábado 5 de septiembre en el Centro Cultural Güemes para presentar su nuevo trabajo de estudio

Si hay una voz que se consolidó como una de las referentes del R&B argentino, esa es la de Abril Olivera . Cantante, música y compositora, y voz principal de NAFTA , la artista llega este fin de semana a Rosario para presentar su nuevo trabajo de estudio, “Río de la Plata” .

Con una trayectoria que la llevó a compartir escenarios y proyectos con figuras como Lali, Trueno, Emmanuel Horvilleur, Julieta Rada y Ángela Torres , entre otros, Olivera desembarca en la ciudad para encontrarse con el público rosarino. La cita será este sábado 5 de septiembre en el Centro Cultural Güemes , donde presentará “Río de la Plata”, un disco atravesado por la sensibilidad, la introspección y el movimiento. En este nuevo trabajo, el río funciona como metáfora de los cambios y los desplazamientos internos, de ese viaje emocional que ocurre puertas adentro.

Después de “Abril” (2023) , su disco debut, que amplió su universo musical a través de colaboraciones con artistas como Fito Páez, Acus, An Espil y Magamo , Abril Olivera volvió al estudio para lanzar en 2025 su nuevo trabajo “Río de la Plata”.

El disco se mueve entre texturas orgánicas y pulsos eléctricos, y construye una sonoridad que tiene al Río de la Plata como punto de partida. Representa un territorio en movimiento que busca ampliar la sonoridad rioplatense tradicional, donde las influencias se mezclan como aguas que llegan desde distintos lugares, cada una con su ritmo y su color.

Cada canción es una estación de ese recorrido, un espejo donde lo íntimo se vuelve paisaje y la zona intermedia donde todo se funde. Se convierte en una corriente que une lo diverso hasta desembocar en una misma marea.