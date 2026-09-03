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Vuelven a Rosario las Jornadas Nacionales Tributarias, Previsionales, Laborales y Agropecuarias

24 y 25 de septiembre, con una agenda de alto nivel profesional

3 de septiembre 2026 · 14:53hs
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Vuelven a Rosario las Jornadas Nacionales Tributarias, Previsionales, Laborales y Agropecuarias

El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario llevará a cabo los días 24 y 25 de septiembre las 24.as Jornadas Nacionales Tributarias, Previsionales, Laborales y Agropecuarias, uno de los encuentros de capacitación y debate profesional más relevantes del país en el ámbito de las Ciencias Económicas.

Bajo el lema "De la reforma a la acción. Impacto en la práctica profesional", esta edición convocará a destacados conferencistas y panelistas de nivel nacional para abordar los temas que hoy atraviesan el ejercicio cotidiano de graduados en Ciencias Económicas.

Una agenda que responde a los desafíos del presente

Las jornadas se organizarán en áreas temáticas, cada una orientada a brindar herramientas concretas para la práctica profesional:

Se contará con una conferencia económica a cargo de Santiago Bulat, quien abordará los incentivos y barreras para el desarrollo de los sectores productivos en el contexto actual.

El área laboral pondrá el foco en la modernización laboral y el nuevo rol del profesional en Ciencias Económicas frente a un mercado de trabajo en profunda transformación.

Por su parte el área agropecuaria analizará la reconversión del profesional en Ciencias Económicas en el agro, en el cruce entre la automatización tecnológica y el valor insustituible del asesoramiento humano integral.

Por último, el área tributaria desarrollará dos ejes de debate: en primer lugar, la Ley de Procedimiento Tributario y la agenda de modernización, con sus desafíos pendientes; y, en segundo lugar, el nuevo paradigma de inocencia fiscal y simplificación tributaria, con especial atención a la presunción de exactitud, la prescripción anticipada y las discrepancias significativas, analizando su tránsito de la teoría a la realidad.

Un encuentro que ya es referente nacional

Estas jornadas se han consolidado a lo largo de sus ediciones como un espacio de referencia para la actualización, el intercambio de ideas y el debate profesional a nivel nacional. Dos días de conocimiento, discusión y encuentro que, además de la agenda académica, ofrecen instancias sociales que fortalecen y amplían las redes entre colegas de todo el país.

La inscripción y la información completa sobre el programa, los disertantes y las modalidades de participación se encuentran disponibles a través de: https://www.cpcesfe2.org.ar/capacitaciones/24-as-jornadas-nacionales-tributarias-previsionales-laborales-y-agropecuarias/

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