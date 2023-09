Abel Pintos se animó al perreo en "Got Talent Argentina" y fue viral El cantante sorprendió a todos con unos movimientos de twerk después de una performance de la disciplina. 25 de septiembre 2023 · 12:52hs

Abel Pintos perreó sobre el escenario de "Got Talent Argentina" y se volvió tendencia en redes.

Abel Pintos se convirtió en tendencia con un perro al aire de “Got Talent Argentina”. Como jurado del programa, el cantante, aunque siempre profesional y sobrio a la hora de dar devoluciones a los participantes, deja ver su costado más relajado. Hace poco, le dio un beso a la conductora Lizy Tagliani en juego entre ambos y en la noche del domingo, se animó al twerking.

La secuencia, que se volvió viral, comenzó con la performance del dúo conformado por Valentín Folino y Franco Reccero, dos jóvenes bailares especializados en twerk oriundos de La Plata. Con el objetivo de demostrar que la disciplina es apta para todos los cuerpos y todos los géneros, la dupla la rompió con el estilo de baile que cada vez se consolida más en el mundo.





Lali Espósito en OLGA: cantó una de Fito y defendió su postura política Andrea Rincón se bautizó y se mostró emocionada en redes

"Para los que no saben, el twerk es hacer arte con las nalgas. Es muy difícil, hay mucha disociación, y hay muchas cosas acrobáticas que hicieron que son muy complicadas. Me encanta. Otra que me gusta también es que esto se asocia más a las chicas, y que ustedes vengan a la tv abierta, con esa ropa, eso también es meritorio", dijo Emir Abdul, el bailarín del jurado.

Abel Pintos se animó al twerking: ¿qué es y cómo lo hizo? - Got Talent Argentina 2023 "Es la primera vez que veo a dos chicos hacer una perfo de twerk. Y siempre que alguien viene a romper con algo, me parece interesante. Los felicito", valoró La Joaqui. Cuando llegó el turno de Abel Pintos, quien ya había expresado su desconocimiento de la existencia de la disciplina, se lo vio anonadado. "Abel quedó en pausa, está tratando de decodificar esta información", apuntó Flor Peña.









"Justamente porque no sé nada voy a decir lo que voy a decir: que aún sin saber nada, se nota que lo que hacen lo hacen bien. Pero además, y sobre todo, me parecen dos personajes encantadores", dijo finalmente Pintos, felicitando a los participantes. "Me di cuenta que yo podría haber hecho carrera en esto. Porque a veces me piden que mueva la colita, y yo no me siento tan capacitado", sumó, en chiste.



"Te podemos dar una clase si querés", replicaron rápidamente los participantes. En ese momento, todos los presentes en el estudio empezaron a agitar a Abel para que pruebe el movimiento, y el cantante no dudó en pararse y perrear para el público. Cuando le pidieron que lo haga sobre el escenario, Pintos insistió en su faceta más seria: "Todo tiene un límite", acotó. Finalmente, los cuatro jurados le dieron el sí a la dupla de twerkeros, que pasaron a la siguiente ronda de competición. >> Leer más: Abel Pintos le hizo una propuesta a una participante de Got Talent Argentina "Justamente porque no sé nada voy a decir lo que voy a decir: que aún sin saber nada, se nota que lo que hacen lo hacen bien. Pero además, y sobre todo, me parecen dos personajes encantadores", dijo finalmente Pintos, felicitando a los participantes."Te podemos dar una clase si querés", replicaron rápidamente los participantes. En ese momento,Cuando le pidieron que lo haga sobre el escenario, Pintos insistió en su faceta más seria: "Todo tiene un límite", acotó. Finalmente, los cuatro jurados le dieron el sí a la dupla de twerkeros, que pasaron a la siguiente ronda de competición.