Un avión de pequeño porte se estrelló contra un edificio en Belo Horizonte

Un avión de pequeño porte se estrelló este lunes contra un edificio residencial de cuatro pisos en la ciudad brasileña de Belo Horizonte, en el Estado de Minas Gerais. Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas de gravedad.
Murieron el piloto y el copiloto. El hecho fue filmado desde un helicóptero de la cadena TV Globo
Un avión de pequeño porte se estrelló este lunes contra un edificio residencial de cuatro pisos en la ciudad brasileña de Belo Horizonte, en el Estado de Minas Gerais. Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas de gravedad.
No se reportaron heridos dentro del edificio, que no presenta "riesgo aparente" de derrumbe, según precisaron desde el Cuerpo de Bomberos del estado de Minas Gerais.
Imágenes filmadas desde un helicóptero por la cadena TV Globo muestran al avión Embraer EMB-721D Sertanejo perdiendo altitud y girando a la izquierda para evitar construcciones altas en una zona urbana densamente poblada, hasta que finalmente impacta contra la caja de escaleras entre el tercer y cuarto piso de un edificio.
La aeronave había partido desde el aeropuerto de Pampulha y, pocos minutos después del despegue, el piloto habría reportado problemas técnicos antes de perder el control.
Según precisaron medios locales, murieron el piloto y el copiloto, mientras que los otros dos ocupantes sobrevivieron con heridas graves y fueron trasladados de urgencia a centros médicos de la zona. Tras el choque, el edificio fue evacuado preventivamente.
Bomberos, policías y peritos aeronáuticos desplegaron un amplio operativo para rescatar a las víctimas, controlar riesgos adicionales y avanzar en la investigación sobre las causas del siniestro, que podrían estar vinculadas a fallas mecánicas.
Giselle fue operada por lesiones internas y evoluciona fuera de peligro en un sanatorio céntrico. El delantero canalla logró rescatar del agua a su esposa y a su hija después de que la embarcación se descontrolara.