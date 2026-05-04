Un avión de pequeño porte se estrelló contra un edificio en Belo Horizonte

Murieron el piloto y el copiloto. El hecho fue filmado desde un helicóptero de la cadena TV Globo

Un avión de pequeño porte se estrelló este lunes contra un edificio residencial de cuatro pisos en la ciudad brasileña de Belo Horizonte, en el Estado de Minas Gerais. Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas de gravedad.

No se reportaron heridos dentro del edificio, que no presenta "riesgo aparente" de derrumbe, según precisaron desde el Cuerpo de Bomberos del estado de Minas Gerais.

Começamos a semana com notícia triste do acidente em Belo Horizonte,quando um EMB721 Setanejo não teve performance de subida e acabou se chocando com um prédio nos arredores da Pampulha, causando a morte do piloto e um passageiro, outros 3 paxs estão sendo atendidos no hospital… pic.twitter.com/0P6qHw6aiE

Imágenes filmadas desde un helicóptero por la cadena TV Globo muestran al avión Embraer EMB-721D Sertanejo perdiendo altitud y girando a la izquierda para evitar construcciones altas en una zona urbana densamente poblada, hasta que finalmente impacta contra la caja de escaleras entre el tercer y cuarto piso de un edificio.

La aeronave había partido desde el aeropuerto de Pampulha y, pocos minutos después del despegue, el piloto habría reportado problemas técnicos antes de perder el control.

Según precisaron medios locales, murieron el piloto y el copiloto, mientras que los otros dos ocupantes sobrevivieron con heridas graves y fueron trasladados de urgencia a centros médicos de la zona. Tras el choque, el edificio fue evacuado preventivamente.

Bomberos, policías y peritos aeronáuticos desplegaron un amplio operativo para rescatar a las víctimas, controlar riesgos adicionales y avanzar en la investigación sobre las causas del siniestro, que podrían estar vinculadas a fallas mecánicas.