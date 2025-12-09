La Capital | balas

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de mil balas y ocho armas de fuego

Los agentes demoraron a un hombre de 56 años y también activaron el protocolo para explosivos por el hallazgo de dos granadas

9 de diciembre 2025 · 09:46hs
Las balas estaban guardadas dentro de cajas en Colombres al 300.

Foto: Policía de Santa Fe.

Las balas estaban guardadas dentro de cajas en Colombres al 300.

Un operativo de la Policía de Santa Fe concluyó este lunes con el secuestro de una gran cantidad de balas y armas de fuego en la zona oeste de Rosario. Fuentes oficiales confirmaron el hallazgo de más de 500 proyectiles en una casa de Fisherton, donde el propietario había tenido un problema de salud y quedó demorado.

El hombre de 56 años estaba semiiconsciente en su dormitorio y tenía una pistola calibre 9 milímetros en la mesa de luz. En primer lugar, los agentes pidieron asistencia médica, pero luego descubrieron que el domicilio era una suerte de arsenal, ya que había abundantes municiones y otros elementos similares.

La inspección de la casa no sólo requirió la intervención del Comando Radioeléctrico y el personal de la comisaría 17ª. La Brigada de Explosivos de la Unidad Regional II también fue convocada porque había dos granadas dentro del domicilio, aunque finalmente se comprobó que no eran reales.

Quinientas balas y ocho armas de fuego

En total, los agentes secuestraron cinco pistolas, un revólver calibre 32 y dos escopetas en Colombres al 300. Además, en la vivienda había más de una decena de cajas de municiones intactas y otras con vainas servidas de distinto tipo.

Armas balas Colombres 300 6

Los policías hallaron 315 balas de 9 milímetros durante el operativo en la zona oeste rosarina. En la casa también encontraron 150 proyectiles calibre 40 y más de 50 cartuchos para escopeta.

>> Leer más: Fin del misterio: las vainas de balas desparramadas en el microcentro no eran una amenaza

La investigación empezó alrededor de las 16.30, cuando el hijo de Guillermo G. permitió el ingreso del personal de las fuerzas de seguridad provinciales. Veinte minutos más tarde, los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) atendieron a su padre por un aparente estado de depresión y luego llegó la hora del relevamiento de todas las armas y municiones.

Armas balas Colombres 300 3

De acuerdo al reporte oficial, las dos granadas de guerra eran artefactos ornamentales similares a las FMK-2. Entre las armas de fuego secuestradas se destacan una pistola Glock calibre 40 hecha en Austria y dos Bersa Thunder con distintos tipos de balas.

Por último, la policía se llevó 2.250 vainas servidas calibre 9x19 como resultado de la requisa, entre otros elementos de interés. El registro del procedimiento quedó a disposición de la Justicia provincial en la comisaría 12ª.

Ver comentarios

Las más leídas

Newells tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Lo último

La película de Peaky Blinders ya tiene fecha de estreno: todo lo que adelantó Netflix

La película de "Peaky Blinders" ya tiene fecha de estreno: todo lo que adelantó Netflix

Se construye en Puerto San Martín un moderno edificio que se sumará al patrimonio municipal

Se construye en Puerto San Martín un moderno edificio que se sumará al patrimonio municipal

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran

Luis Caputo anunció una nueva baja de las retenciones en las exportaciones de granos

La reducción impositiva tendría efecto en soja, trigo, cebada, maíz y girasol, entre otros. Los detalles de la medida de alivio fiscal para el sector agropecuario

Luis Caputo anunció una nueva baja de las retenciones en las exportaciones de granos
Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de mil balas y ocho armas de fuego
Policiales

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de mil balas y ocho armas de fuego

Fentanilo contaminado: el peronismo apunta contra el ajuste tosco en Anmat
Información general

Fentanilo contaminado: el peronismo apunta contra el ajuste "tosco" en Anmat

Vive en la calle y lo prendieron fuego mientras dormía: Es un paciente crítico
Policiales

Vive en la calle y lo prendieron fuego mientras dormía: "Es un paciente crítico"

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran
La Ciudad

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran

El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario
La Ciudad

El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos entre Newells y Central

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos entre Newell's y Central

Ovación
Hockey: Las Leoncitas derrotaron a Alemania y son semifinalistas del Mundial Junior
Ovación

Hockey: Las Leoncitas derrotaron a Alemania y son semifinalistas del Mundial Junior

Hockey: Las Leoncitas derrotaron a Alemania y son semifinalistas del Mundial Junior

Hockey: Las Leoncitas derrotaron a Alemania y son semifinalistas del Mundial Junior

Independiente le prenderá velas a Racing para ir a la Copa Sudamericana

Independiente le prenderá velas a Racing para ir a la Copa Sudamericana

Central Córdoba realiza la asamblea y el domingo tendrá elecciones

Central Córdoba realiza la asamblea y el domingo tendrá elecciones

Policiales
Vive en la calle y lo prendieron fuego mientras dormía: Es un paciente crítico
Policiales

Vive en la calle y lo prendieron fuego mientras dormía: "Es un paciente crítico"

Un policía fue condenado por matar con un disparo de ametralladora a un joven en un conflicto familiar

Un policía fue condenado por matar con un disparo de ametralladora a un joven en un conflicto familiar

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Un plomero fue imputado por robar con llaves clonadas en el edificio de la madre de Valeria Mazza

Un plomero fue imputado por robar con llaves clonadas en el edificio de la madre de Valeria Mazza

La Ciudad
Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran
La Ciudad

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran

El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario

El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario

Festejos por los 100 años de la escuela del Charigüé, una historia escrita al otro lado del río

Festejos por los 100 años de la escuela del Charigüé, una historia escrita al otro lado del río

El tiempo en Rosario: martes nublado y con termómetros que empiezan a ascender

El tiempo en Rosario: martes nublado y con termómetros que empiezan a ascender

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza
Política

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
POLICIALES

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos
La Ciudad

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto
La Región

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe
La Ciudad

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Robo de empresarios argentinos en Miami: Somos inocentes y pagamos un precio muy alto
Información General

Robo de empresarios argentinos en Miami: "Somos inocentes y pagamos un precio muy alto"

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz
POLITICA

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor
La Ciudad

Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional
LA CIUDAD

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

El gurú del dólar aseguró que no va a haber riesgo cambiario en 2026
Economía

El gurú del dólar aseguró que "no va a haber riesgo cambiario en 2026"

Balance positivo en las concesionarias autos: las ventas de 0KM repuntaron un 50% en 2025
LA CIUDAD

Balance positivo en las concesionarias autos: las ventas de 0KM repuntaron un 50% en 2025

El tiempo en Rosario: lunes más fresco y con algunas chances de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes más fresco y con algunas chances de lluvias aisladas

Padres alejados de sus hijos buscan visibilizar sus experiencias
La Ciudad

Padres alejados de sus hijos buscan visibilizar sus experiencias

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6
Información General

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

Por Nachi Saieg

La Ciudad

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

Racing venció a Boca, es finalista y Central evitó a un peso pesado en la Libertadores
Ovación

Racing venció a Boca, es finalista y Central evitó a un peso pesado en la Libertadores

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord
La Ciudad

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord