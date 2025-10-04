La Capital | Turismo | previaje

Vuelve el espíritu del Previaje: nuevos beneficios para recorrer el país

El Banco Nación presentó un paquete de promociones que incluye financiación en 12 cuotas sin interés y rebajas en alojamiento, gastronomía y otros servicios.

4 de octubre 2025 · 08:57hs
Banco Nación lanzó una financiación exclusiva para viajes

Banco Nación lanzó una financiación exclusiva para viajes, que incluye vuelos, alojamiento y traslados.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, el gobierno nacional anunció un nuevo esquema de beneficios para fomentar el turismo interno, con foco en la financiación y el ahorro para quienes viajen por Argentina. La iniciativa, articulada por el Banco Nación, ya está activa y apunta a facilitar vacaciones y escapadas dentro del país en un contexto económico complejo.

La información detallada, junto con la lista de comercios adheridos, condiciones y medios de pago, está disponible en el sitio oficial. El paquete incluye opciones de pago en hasta 12 cuotas sin interés, además de descuentos en servicios clave como alojamiento, gastronomía, transporte terrestre, alquiler de vehículos y hasta compras de productos regionales. Si bien no se trata formalmente de un nuevo “Previaje”, la propuesta retoma algunos de sus ejes: accesibilidad, previsibilidad y estímulo al consumo turístico en todo el territorio.

>> Leer más: FIT 2025: Santa Fe y Uruguay marcaron tendencia en turismo sostenible, cultura y gastronomía

Financiación y descuentos, rubro por rubro

Para acceder a los beneficios es necesario operar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación, o mediante la app “MODO BNA+”, según el caso. Las promociones están disponibles en comercios adheridos de todo el país y se aplican de la siguiente manera:

Agencias de viajes: hasta 12 cuotas sin interés en destinos nacionales, con opciones también en 6 y 9 pagos.

Alojamiento: 10% de descuento sin tope de reintegro y 6 cuotas sin interés. A través de la app “MODO BNA+”, también se podrá financiar en 9 y 12 cuotas.

Gastronomía: 20% de descuento utilizando “MODO BNA+”, con un tope de reintegro de $10.000 por compra.

Alquiler de autos: cuotas sin interés en planes de 6 o 12 pagos, exclusivamente vía app.

Micros de larga distancia: 10% de descuento más 3 cuotas sin interés, sin tope de reintegro.

Balnearios: 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.

Productos regionales: 20% de descuento y 3 cuotas sin interés, con un tope mensual de $20.000 por tarjeta.

Una medida pensada para activar el turismo interno

La propuesta busca darle un impulso adicional a la actividad turística en el tramo final del año y de cara al verano. La posibilidad de pagar en cuotas fijas y obtener descuentos directos puede ser un incentivo concreto para quienes estaban postergando sus vacaciones por razones económicas.

Si bien no hay una ventana de tiempo limitada como en ediciones anteriores del Previaje, las promociones están sujetas a disponibilidad según los rubros, comercios y niveles de stock. Desde el sector turístico destacan que, si bien se trata de una herramienta de escala más acotada, representa una señal positiva para mantener el movimiento interno y estimular la ocupación en temporada baja.

