La Capital | Turismo | Santa Fe

FIT 2025: Santa Fe y Uruguay marcaron tendencia en turismo sostenible, cultura y gastronomía

La Feria Internacional de Turismo consolidó la oferta del país vecino y la provincia argentina, con una presentación histórica que unió a Rosario y Santa Fe Capital como un poderoso eje del Litoral.

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

1 de octubre 2025 · 11:00hs
FIT 2025: Santa Fe y Uruguay marcaron tendencia en turismo sostenible, cultura y gastronomía

La Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, que cerró sus puertas en el predio ferial de La Rural en Buenos Aires, fue un claro indicador de las tendencias de la industria. En un mercado ávido de propuestas diversificadas, tanto Uruguay como la Provincia de Santa Fe se destacaron por su visión estratégica y la innovación en sus ofertas de promoción. El evento, que atrajo a miles de profesionales y al público general, sirvió de plataforma para forjar alianzas clave de cara a la próxima temporada.

Uruguay: Más Allá de la Costa

El stand de Uruguay reafirmó su estrategia de posicionamiento a lo largo de todo el año, buscando desestacionalizar el flujo turístico y consolidar a Argentina como su principal mercado emisor. Las autoridades uruguayas mantuvieron una intensa agenda de reuniones con aerolíneas y operadores, enfocadas en sostener las cifras récord de visitantes de años anteriores.

Embed

La presentación del país se centró en la riqueza de su interior, promoviendo:

  • Experiencias Sostenibles y de Naturaleza Foco en circuitos ecoturísticos y la preservación de paisajes únicos.
  • Enogastronomía de Calidad Impulso al enoturismo, destacando sus bodegas y la Ruta del Vino, junto a la alta cocina.
  • Turismo Cultural e Histórico Ofertas centradas en ciudades patrimoniales y eventos culturales de relevancia.

Uruguay cerró la feria con un optimismo palpable, esperando que las acciones de promoción generen un impacto directo y positivo en la llegada de turistas argentinos.

image

Santa Fe: El Despertar del Potencial Litoral

La Provincia de Santa Fe marcó un hito con una de las presentaciones más ambiciosas de su historia. El eje central fue la integración territorial, un concepto plasmado en la decisión estratégica de unir a Rosario y Santa Fe capital en un único espacio dentro del stand provincial, simbolizando la autopista que las conecta y su complementariedad turística.

La agenda santafesina, liderada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, fue intensa y multisectorial, buscando atraer inversiones y destacar a la provincia como una sede ideal para el turismo de reuniones (MICE). El principal anuncio fue la promoción de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, destacando el legado en infraestructura y desarrollo que dejará este mega evento.

La provincia exhibió sus principales atractivos a través de presentaciones y experiencias inmersivas:

  • Rutas Productivas y Sabores La famosa Ruta del Queso Azul y los circuitos que unen producción y consumo, con degustaciones de productos típicos.
  • Naturaleza y Río Promoción del humedal Jaaukanigás, el Acuario del Río Paraná y la oferta de turismo de aventura en la Costa Santafesina.
  • Deporte y Cultura Exposición del Museo del Deporte y la Ruta del Arte.

Foco en las Ciudades: Rosario y la CapitalRosario: Vanguardia y Celebración

Rosario se erigió como un destino de vanguardia. La estrella de su participación fue el lanzamiento de "Aurora300", un innovador portal interactivo que funcionó como una conexión en tiempo real con la ciudad, generando una de las postales más fotografiadas de la FIT. Sus presentaciones se centraron en:

  • Aniversario Tricentenario La nutrida agenda de festejos y obras en el marco de sus 300 años.
  • Turismo Educativo El impulso al programa "Sí, prometo. Mi bandera, mi orgullo" para atraer a contingentes escolares de todo el país a jurar lealtad a la bandera.
  • Identidad Gastronómica Degustaciones del icónico Carlito y de helados artesanales, reforzando su marca como ciudad culinaria.
Embed

Santa Fe Capital: Tradición y Conectividad

La ciudad Capital de la provincia subrayó su rol como el "Portal de Ingreso al Litoral", poniendo el foco en su valioso entorno fluvial y su patrimonio histórico. La presentación se orientó a:

  • Turismo Fluvial La promoción de la pesca deportiva y la importancia del río Salado y el Paraná como eje turístico, con paseos y recorridos.
  • Patrimonio y Cultura Presentación de su riqueza histórica, el patrimonio religioso y la profundización de circuitos como la Ruta San Martín Santafesina.
  • El "Liso" Santafesino Degustaciones de esta bebida emblemática, que funcionó como un distintivo cultural y social.

El éxito de la participación conjunta de Rosario y Santa Fe Capital en la FIT 2025 marca un nuevo capítulo en la promoción turística de la provincia, señalando una colaboración que busca potenciar el desarrollo económico de todo el corredor Litoral.

Noticias relacionadas
Javier Milei en noviembre de 2023, antes del balotaje con el peronista Sergio Massa.

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana a la ciudad de Rosario

Javier Milei en noviembre de 2023, antes del balotaje con el peronista Sergio Massa.

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Parte del equipo de la agencia Hablemos de Viajes, con sede en la ciudad de Santa Fe.

Viajes a medida: cuando la experiencia marca la diferencia

empleo publico: santa fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Ver comentarios

Las más leídas

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Lo último

Anmat prohibió la venta de un antiinflamatorio intestinal por falta de efectividad

Anmat prohibió la venta de un antiinflamatorio intestinal por "falta de efectividad"

Rumbo a la COP30: Un encuentro en Paraná busca consolidar la voz federal de la acción climática

Rumbo a la COP30: Un encuentro en Paraná busca consolidar la voz federal de la acción climática

Yurumí 2025: un encuentro para pensar soluciones basadas en la naturaleza

Yurumí 2025: un encuentro para pensar soluciones basadas en la naturaleza

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

La suspensión de los servicios que unen Buenos Aires con Córdoba y Tucumán dejó a Rosario con un único servicio que, encima, funciona con irregularidades

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usaron narcos rosarinos
Información General

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usaron narcos rosarinos

El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina
Policiales

El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado
La Ciudad

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal
Policiales

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino
La Ciudad

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Ovación
El juego de butacas de la Fórmula 1 tiene un novato confirmado para 2026
Ovación

El "juego de butacas" de la Fórmula 1 tiene un novato confirmado para 2026

El juego de butacas de la Fórmula 1 tiene un novato confirmado para 2026

El "juego de butacas" de la Fórmula 1 tiene un novato confirmado para 2026

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

Franco Colapinto está preparado para uno de los circuitos más extremos de la Fórmula 1

Franco Colapinto está "preparado" para "uno de los circuitos más extremos" de la Fórmula 1

Policiales
El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina
Policiales

El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

La Ciudad
Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

Brindis TV suma La Prima de Darwin, un ciclo de ciencia y humor

Brindis TV suma La Prima de Darwin, un ciclo de ciencia y humor

Humo en las islas: los 5 principales problemas que provoca en la salud de los rosarinos

Humo en las islas: los 5 principales problemas que provoca en la salud de los rosarinos

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura
La Ciudad

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba
Información General

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

El dólar se volvió a picar, en medio de rumores sobre ventas del BCRA
Economía

El dólar se volvió a picar, en medio de rumores sobre ventas del BCRA

Vassalli: la empresa hizo una nueva propuesta y deciden los trabajadores
Economía

Vassalli: la empresa hizo una nueva propuesta y deciden los trabajadores

Pullaro: No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito
Política

Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro
La Ciudad

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis
La Ciudad

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto
Policiales

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Javkin y el gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas
La Ciudad

Javkin y el gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair
Información General

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato
Policiales

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario
La Ciudad

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

La captura de un barrabrava de Newells ratifica el nuevo mapa del delito en la región
Policiales

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años
La Ciudad

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años