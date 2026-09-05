Viajar con vocación: el desafío de convertir sueños en vivencias

Con base en San Miguel de Tucumán, Bizkaia Viajes se especializa en regulaciones aéreas y armado de paquetes hacia destinos de todo el mundo

La agencia ofrece atención personalizada y acompañamiento constante a sus pasajeros, buscando cumplir sus sueños.

Bizkaia Viajes nació en un momento inusual para el turismo mundial: la pandemia de COVID-19. Mariel y Juli, que hasta entonces se desempeñaban en una línea aérea , quedaron sin empleo y decidieron redirigir su trayectoria hacia un proyecto propio. El proceso no fue inmediato: la obtención del legajo de una agencia existente demandó cerca de un año de trámites y gestiones burocráticas. Así, con experiencia sectorial y convicción, pusieron en marcha desde San Miguel de Tucumán una agencia que lleva ya seis años de actividad.

Especializada en regulaciones aéreas y en el armado de paquetes hacia destinos de todo el mundo, Bizkaia Viajes construyó su identidad sobre la atención personalizada y el acompañamiento constante a sus pasajeros. En este número, una de sus responsables explica cómo funciona la agencia, qué distingue su propuesta en un mercado competitivo y de qué manera el concepto de "viaje de experiencias" guía cada uno de sus itinerarios. Una conversación sobre turismo, vocación y el desafío cotidiano de transformar expectativas en vivencias concretas.

Bizkaia Viajes nació en plena pandemia, cuando Mariel y Juli, que trabajaban en una línea aérea, quedaron sin empleo. El turismo seguía siendo su lugar y, tras un año de trámites para concretar el cambio de titularidad de una agencia, pusieron en marcha el proyecto. Desde San Miguel de Tucumán , llevan seis años construyendo una propuesta basada en la experiencia, la atención personalizada y el acompañamiento de sus pasajeros.

-¿Cuántos años tiene la empresa?

Tiene seis años.

-¿Cómo comenzaron?

Bizkaia nació en plena pandemia. Mariel y Juli trabajábamos en una línea aérea y ambas quedamos sin trabajo. Estábamos emprendiendo en otros rubros, pero sabíamos que el turismo iba a volver a activarse. Mariel tuvo la posibilidad de adquirir el legajo de una agencia porque no se imaginaba haciendo otra actividad que no fuera crear viajes.

El cambio de titularidad implicó mucha burocracia y llevó aproximadamente un año. Una vez que pudimos tener el control del legajo, se sumó Juli y comenzamos este camino.

-¿Dónde están ubicadas?

Estamos en San Miguel de Tucumán.

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Experiencia y atención personalizada

-¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

En primer lugar, la experiencia. Somos expertas en regulaciones aéreas y en el armado de paquetes hacia cualquier destino del mundo, algo que facilita mucho el trabajo, especialmente ante las contingencias.

Pero, sobre todo, nos caracteriza la entrega. Nos brindamos a nuestros pasajeros las 24 horas, los siete días de la semana, para acompañarlos y lograr que tengan una buena experiencia, desde que llegan a nuestra casa por primera vez hasta que regresan.

Estamos en los detalles y acompañamos en todo momento. Terminamos siendo amigas de nuestros pasajeros, y creemos que esa calidez es la que nos hace especiales.

Destinos preferidos y tendencias

-¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

La mayor parte de nuestra producción se canaliza a través de Free Way, por lo que el Caribe es nuestro producto estrella. También trabajamos Europa y Estados Unidos.

-¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

Al tucumano le encanta la playa, así que México, República Dominicana, Jamaica y Aruba son actualmente los destinos preferidos.

-¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?

Hay pasajeros que se están animando cada vez más a las experiencias. En ese contexto, destinos exóticos como Japón están empezando a ser tendencia.

Proyectos y consejos para el sector

-Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Estamos trabajando en productos vinculados con la experiencia, la actividad física y la espiritualidad. Creemos que todos vivimos a mil en el día a día y que una propuesta que invite a desconectarse puede resultar muy interesante.

También queremos habilitar al ciento por ciento nuestra casa para recibir y organizar encuentros con nuestros pasajeros.

-Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes/alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

Que le ponga corazón a todo lo que emprenda. Tiene que haber un sentido de vocación, porque este rubro puede ser muy satisfactorio, pero también ingrato. La única forma de atravesar las adversidades es cuando existe amor por la profesión.

-¿Qué las inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

El hecho de ser un eslabón para cumplir sueños. Ver que nuestros pasajeros cumplen sus sueños gracias a nosotras es lo más gratificante.